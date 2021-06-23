ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы Статьи редакции
Самый жёсткий вариант — разделить банковскую и нефинасовую деятельность.
ЦБ считает, что вложения в экосистемы без требования возврата — снижают источники капитала банка и его способность восполнять убытки, следует из опубликованного доклада ЦБ.
Такие вложения Банк России называет иммобилизованными активами (ИА), то есть не приносящими прибыль, и видит в них угрозу для кредиторов, вкладчиков и всей финансовой системы. Меры могут коснуться «Сбера», ВТБ и «Тинькофф», которые одновременно развивают технологические компании и банки.
По мнению ЦБ, под регулирование должны попасть:
- Вложения в развитие экосистемы.
- Вложения в долевые и гибридные инструменты.
- Материальное имущество.
- Алгоритмы, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд и другие нематериальные активы.
Банк России предлагает три способа регулирования:
- Разделить банковскую и нефинансовую деятельность. В этом случае могут пострадать клиенты, потому часть сервисов, которые сделаны на платформах банка, будет невозможно выделить отдельно или продать.
- Ввести максимальный коэффициент риска, когда на 1 рубль инвестиций требуется 1 рубль возврата. Или вычитать из капитала банка новые ИА.
- Внедрить для ИА риск-чувствительный лимит (РЧЛ) в 30% от капитала. Тогда все вложения должны быть обеспечены средствами акционеров, а если инвестиции будут успешными, они получат дополнительный доход.
Вариант с РЧЛ позволит банкам не накапливать избыточные ИА, а продавать их для высвобождения лимита — это поддержит конкуренцию, считает регулятор.
Банк России рассчитывает, что на внедрение системы в нормативные акты потребуется до двух лет, а требования могут вводиться поэтапно в течение еще трёх-пяти лет.
давно пора ибо этот банкет за счёт конских комиссий, дорогих кредитов, копеечных % по депозитам
Также из-за этих "экосистем" хрен теперь найдешь программистов за адекватные деньги =)
ЦБ душит сбер?
Кто-то с кем-то "там" поссорился?
Не думаю, что сбера коснется, иначе пойдут и нажалуются папе, тот отругает сорванцов)
Давнее противостояние ЦБ и Сбера, который саботирует инициативы ЦБ.
Вспомнился Павл Дуров со своим текстом про закрытые ОС и магазины приложений.
Теперь переозвучиваем в критику экосистемы банков:
Недавно ЦБ решил ограничить экосистемы банков. Это, безусловно, положительный шаг. Но это не достаточная мера. Как минимум, правительноство должно при попытке банков купить небанковский бизнес сразу выписывать штраф банку. "У правительства и пользователя должен быть выбор"
Зеленые все купят, что хотели, а потом запрет в силу вступит.
Вжух, и вы "просто банк".
А кто у нас кроме Сбера этим увлекается?
Комментарий удален
Ты: покупаешь акции Сбера
ЦБ: ...
Они упали всего на ~ рубль с дневного максимума, можешь ещё слить почти без минуса.
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Самый жёсткий вариант — разделить банковскую и нефинасовую деятельность.
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