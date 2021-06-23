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Финансы
Маша Цепелева

ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы Статьи редакции

Самый жёсткий вариант — разделить банковскую и нефинасовую деятельность.

17 17 комментариев
2085 просмотров

ЦБ считает, что вложения в экосистемы без требования возврата — снижают источники капитала банка и его способность восполнять убытки, следует из опубликованного доклада ЦБ.

Такие вложения Банк России называет иммобилизованными активами (ИА), то есть не приносящими прибыль, и видит в них угрозу для кредиторов, вкладчиков и всей финансовой системы. Меры могут коснуться «Сбера», ВТБ и «Тинькофф», которые одновременно развивают технологические компании и банки.

По мнению ЦБ, под регулирование должны попасть:

  • Вложения в развитие экосистемы.
  • Вложения в долевые и гибридные инструменты.
  • Материальное имущество.
  • Алгоритмы, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренд и другие нематериальные активы.

Банк России предлагает три способа регулирования:

  • Разделить банковскую и нефинансовую деятельность. В этом случае могут пострадать клиенты, потому часть сервисов, которые сделаны на платформах банка, будет невозможно выделить отдельно или продать.
  • Ввести максимальный коэффициент риска, когда на 1 рубль инвестиций требуется 1 рубль возврата. Или вычитать из капитала банка новые ИА.
  • Внедрить для ИА риск-чувствительный лимит (РЧЛ) в 30% от капитала. Тогда все вложения должны быть обеспечены средствами акционеров, а если инвестиции будут успешными, они получат дополнительный доход.

Вариант с РЧЛ позволит банкам не накапливать избыточные ИА, а продавать их для высвобождения лимита — это поддержит конкуренцию, считает регулятор.

Банк России рассчитывает, что на внедрение системы в нормативные акты потребуется до двух лет, а требования могут вводиться поэтапно в течение еще трёх-пяти лет.

#новость #цб

17 17 комментариев
1
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17 комментариев
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sardelkin

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давно пора ибо этот банкет за счёт конских комиссий, дорогих кредитов, копеечных % по депозитам

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Alexey Levin

sardelkin
1

Также из-за этих "экосистем" хрен теперь найдешь программистов за адекватные деньги =) 

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Евгений Недосекин

2

ЦБ душит сбер?
Кто-то с кем-то "там" поссорился?

Ответить

Александр Сорокин

Евгений
4

Не думаю, что сбера коснется, иначе пойдут и нажалуются папе, тот отругает сорванцов) 

Ответить

Artem Kapnist

Александр
0

🤣Ржака.

Ответить

Stepan Popov

Евгений
3

Сказ о том, как Герман Эльвиру обидел

Ответить

Maxim Sergeevich

Евгений
2

Давнее противостояние ЦБ и Сбера, который саботирует инициативы ЦБ.

Ответить

MyTxtWebPage

2

Вспомнился Павл Дуров со своим текстом про закрытые ОС и магазины приложений.
Теперь переозвучиваем в критику экосистемы банков:
Недавно ЦБ решил ограничить экосистемы банков. Это, безусловно, положительный шаг. Но это не достаточная мера. Как минимум, правительноство должно при попытке банков купить небанковский бизнес сразу выписывать штраф банку. "У правительства и пользователя должен быть выбор"

Ответить

Александр Орлов

1

Тинькофф

Ответить

Николай Волчков

1

Зеленые все купят, что хотели, а потом запрет в силу вступит.
Вжух, и вы "просто банк".

Ответить

Dmitry Kiselev

–4

А кто у нас кроме Сбера этим увлекается?

Ответить

Basil

Dmitry
2

Я статью не читаю, сразу комментирую!
Меры могут коснуться «Сбера», ВТБ и «Тинькофф», которые одновременно развивают технологические компании и банки.

Ответить

Комментарий удален

Ilya Brin

0

Это снова, словно Челубей с Пересветом,
Насмерть бьются ЦБ со Сбером

Ответить

Василий Буров

0

Поддерживаем )

Ответить

Александр Якунин

0

Яндекс ну зачем же ты так стараешься

Ответить

IO

0

Ты: покупаешь акции Сбера
ЦБ: ...

Ответить

Илья Волочков

IO
0

Они упали всего на ~ рубль с дневного максимума, можешь ещё слить почти без минуса.

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