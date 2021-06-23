Основанный россиянами NFT-маркетплейс Rarible привлёк $14,2 млн от американских фондов Статьи редакции
Инвестиции направят на расширение команды и создание мобильного приложения.
- Раунд возглавили американские фонды Venrock и CoinFund, пишет Forbes. Оценку компании и условия сделки стороны не раскрывают.
- Полученные инвестиции Rarible направит на расширение ИТ-команды и маркетингового отдела, разработку мобильного приложения и сетевого протокола с открытым исходным кодом Rarible Protocol.
- Этот протокол поможет пользователям создавать собственные NFT-проекты, например, другие маркетплейсы. Протокол и маркетплейс — отдельные продукты, которыми занимаются разные команды. В будущем Rarible планирует стать децентрализованной автономной структурой.
- По данным Rarible, площадку ежемесячно посещают 460 тысяч уникальных пользователей. В компании наблюдают снижение темпов роста рынка, но долгосрочные инвесторы и команда считают это естественным развитием.
- Rarible основали в 2019 году российские энтузиасты Александр Сальников и Алексей Фалин. На маркетплейсе торгуют NFT — невзаимозаменяемыми токенами, которые хранятся в блокчейне. Их используют для покупки цифровых объектов: картинок, видео, аудио, доменов и любых других вещей.
- Сейчас это вторая по обороту NFT-площадка в мире, которая быстро растёт: если в мае 2020 года объём продаж составил $30 тысяч, к марту 2021 года он вырос до $50 млн.
Ну хоть где-то мы в топе
В киберпреступлениях, отказе от вакцинации и nft
И так уже со всех щелей эта вакцинация, оставь прошу эту тему))
И первое, и второе - враньё.
Пруфы давай или просто помолчи. Достали уже нытики фуфлогоны
Первое: если русские хакеры не лучшие в мире, так точно самые известные, Второе: ссылка на пруф, Третье: мнение человека выше. Где пруфы, что враньё?
Комментарий удален
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tiburon-research.ru