Финансы
Евгения Евсеева

Основанный россиянами NFT-маркетплейс Rarible привлёк $14,2 млн от американских фондов Статьи редакции

Инвестиции направят на расширение команды и создание мобильного приложения.

  • Раунд возглавили американские фонды Venrock и CoinFund, пишет Forbes. Оценку компании и условия сделки стороны не раскрывают.
  • Полученные инвестиции Rarible направит на расширение ИТ-команды и маркетингового отдела, разработку мобильного приложения и сетевого протокола с открытым исходным кодом Rarible Protocol.
  • Этот протокол поможет пользователям создавать собственные NFT-проекты, например, другие маркетплейсы. Протокол и маркетплейс — отдельные продукты, которыми занимаются разные команды. В будущем Rarible планирует стать децентрализованной автономной структурой.
  • По данным Rarible, площадку ежемесячно посещают 460 тысяч уникальных пользователей. В компании наблюдают снижение темпов роста рынка, но долгосрочные инвесторы и команда считают это естественным развитием.
  • Rarible основали в 2019 году российские энтузиасты Александр Сальников и Алексей Фалин. На маркетплейсе торгуют NFT — невзаимозаменяемыми токенами, которые хранятся в блокчейне. Их используют для покупки цифровых объектов: картинок, видео, аудио, доменов и любых других вещей.
  • Сейчас это вторая по обороту NFT-площадка в мире, которая быстро растёт: если в мае 2020 года объём продаж составил $30 тысяч, к марту 2021 года он вырос до $50 млн.
Возможно, будет «Рокетбанк» для криптоактивов…
В чем смысл цифровых активов, которые сейчас бурно растут, можно ли в них инвестировать и откуда…
vc.ru

#новость #rarible

896 просмотров
7 7 комментариев
5
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","rarible"], "comments": 7, "likes": 5, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 262283, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Jun 2021 16:27:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Balanced Day

4

Ну хоть где-то мы в топе

Ответить

Raimond Vladimirov

Balanced
4

В киберпреступлениях, отказе от вакцинации и nft 

Ответить

Balanced Day

Raimond
3

И так уже со всех щелей эта вакцинация, оставь прошу эту тему))

Ответить

Raimond

Balanced
0

Ок, не буду больше

Ответить

Сергей Щукин

Raimond
1

И первое, и второе - враньё.
Пруфы давай или просто помолчи. Достали уже нытики фуфлогоны

Ответить

Raimond

Сергей
1

Первое: если русские хакеры не лучшие в мире, так точно самые известные, Второе: ссылка на пруф, Третье: мнение человека выше. Где пруфы, что враньё?

Россия лидируют в списке стран по количеству…
Как отмечается, 37 процентов населения России не хотят делать прививку.
tjournal.ru
Ответить

Magistr

Raimond
1

РФ никогда не была лидером ни в блокчейне, ни в NFT. Ни то что в мире, а даже в Европе вряд ли в первой десятке. Это объективный факт

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
Офтоп
Мегаплан
Без баланса: новый способ уцелеть в хаосе задач

Делать работу в срок, выполнять план, профессионально расти, а еще проводить время с семьей, заниматься спортом и заботиться о своем здоровье — сегодня модно везде успевать и процветать. Поэтому концепция баланса между работой и личной жизнью так популярна. Была, пока в 2020-м работа не пришла ко многим домой. Теперь баланс сменила интеграция.

0 Обсудить
Личный опыт
Sergey Sharov
Как из дипломного проекта сделать сервис с 45 000 пользователей по всему миру: история Asodesk

Ровно пять лет назад мы выпустили коммерческую версию одной из первых платформ по поисковой оптимизации мобильных приложений — Asodesk. Я расскажу, как развивал компанию, какие ошибки совершал и как масштабировал стартап из двух человек до крупной мобильной экосистемы с 30 сотрудниками и выручкой около $1М в год.

Сергей Шаров. Фото: Владислав Шатило / РБК
1 1 комментарий
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Офлайн
Евгения Евсеева
Бурятия первой из регионов объявила локдаун на две недели Статьи редакции

В регионе с 27 июня по 11 июля запретят деятельность всех предприятий и введут «нерабочие дни».

45 45 комментариев
8
Финансы
Маша Цепелева
ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы Статьи редакции

Самый жёсткий вариант — разделить банковскую и нефинасовую деятельность.

33 33 комментария
19
InfoShell
Аспирин с доставкой на дом: выбираем приложения для заказа лекарств

Взлет спроса на доставку в пандемию коснулся и фармацевтической сферы: после легализации онлайн-торговли лекарствами стало можно заказывать на дом не только одежду, еду, технику и другие привычные товары, но и безрецептурные препараты.

8 8 комментариев
2
Timepad
У Timepad появился раздел «сервисы»: кому и зачем это нужно

Timepad обновляется. Вслед за сменой бизнес-модели и введением подписного формата работы с организаторами мы улучшаем внутренний функционал платформы. Цель последнего изменения — легкость работы по созданию событий на Timepad. Мы постоянно кастомизируем и улучшаем наши сервисы и продукты для того, чтобы организаторы получали новые опыты и…

0 Обсудить
Карьера
Евгения Евсеева
Сервис для знакомств Bumble отправит всех сотрудников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием Статьи редакции

Компания хочет бороться со стрессом из-за прошедшего IPO и роста числа пользователей.

14 14 комментариев
8
Учи.ру
Зачем нужен ментор, как им стать и запустить программу менторства в компании

Учи.ру протестировал менторинг и рассказывает о совсем опыте. А заодно делимся инструкциями, памятками и рабочими материалами для ментора и менти.

3 3 комментария
2
Маркетинг
Кевин Крамник
Как я хотел стать маркетологом у астрологов: сам стал «предсказателем» и помогал людям стать лучше

Тот самый случай, когда тестовое задание превратилось в интересный и весёлый кейс.

51 51 комментарий
46
Metro
Как прокачать команду, компанию и экологию: акселератор, который понравился бы Кофи Аннану

Рассказываем о простом и классном проекте, благодаря которому METRO развивает сотрудников и генерирует инициативы по устойчивому развитию.

0 Обсудить
5
Т1 Консалтинг
HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма

Наша компания запустила сайт HR-платформы Т1 TalentForcе, которая повышает эффективность рекрутмента за счет автоматизации найма.

0 Обсудить
0
Больше статей
Комментарии

Matvey Kukuy

Как из дипломного проекта…

Game Topia

Размышление о командном духе в…

Vitaly Tolstykh

Morgan Stanley перестанет…

Nikolai Erovenko

Мнение: только плохие…

One Geek

В Москве разрешат работу…

Pavel Pavel

Минкультуры рекомендовало…

Григорий Соколов

В Подмосковье вслед за Москвой…

One Geek

В Москве разрешат работу…

Nikolay Keskinov

McDonald's запустил свой первый…

Антон Морозов

Сервис для знакомств Bumble…

Gumennikov Artem

Почему Мадейра это рай для…

One Geek

В Москве разрешат работу…

Bulat Ziganshin

Билл Гейтс выкупил большую…

MEGAtraXXXer666

В Подмосковье вслед за Москвой…

Kirill Sherstobitov

Как я искал продуктовые идеи…

Дмитрий Драгин

Бурятия первой из регионов…

Небольшой жёлтый…

В Подмосковье вслед за Москвой…

Kirill Sidorov

В Москве разрешат работу…

Путачок

Курс биткоина и других…

Nikolay Keskinov

McDonald's запустил свой первый…
null