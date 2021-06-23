Leta Capital вложит $100 млн в течение трёх лет в зарубежные стартапы с русскоязычными основателями Статьи редакции
Фонд планирует вкладывать по $2-5 млн и сосредоточится на ПО, информационных и интернет-технологиях.
- Leta Capital запустит свой третий и самый крупный фонд на $100 млн — он будет нацелен на стартапы на стадии роста из Великобритании, Европы и США, пишет TechCrunch.
- Компания планирует вкладывать около $2-5 млн в посевном, А и B раундах и сосредоточится на программном обеспечении, информационных и интернет-технологиях.
- Фонд нацелен на восточноевропейских и русскоязычных предпринимателей, особенно работающих международных центрах — например, Лондоне или Нью-Йорке.
- По мнению управляющего партнёра Leta Capital Александра Чачавы, русскоязычные стартапы за рубежом часто недооценивают или, наоборот, переоценивают.
- Фирма уже запустила два фонда — на $15 млн и $50 млн, вложив с 2012 года более $45 млн в 30 компаний.
Есть пара идей:
1) Нормальный Яндекс, который не обманывает пользователей и не трахает мозг.
2) Т.Инвестиции, которые без багов и с внимательным саппортом, написанные адекватными разработчиками с руками из плеч.
Патентуй скорее, вдруг кому-то ещё придёт в голову такое
Кому-то из Яндекса или Тинька? Да ну, не верю.
Полагаю, что об этом вообще не думали, а работали с теми, кто есть под рукой.
https://www.youtube.com/watch?v=5RbUgn_bXOs
Класс! Давайте вкладывать на западе!
Ведь в России всё давно нормально с инвестициями!
Поможем лондОну и нюЁрку - им там тяжело сейчаззз
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