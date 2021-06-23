Как из дипломного проекта сделать сервис с 45 000 пользователей по всему миру: история Asodesk

Ровно пять лет назад мы выпустили коммерческую версию одной из первых платформ по поисковой оптимизации мобильных приложений — Asodesk. Я расскажу, как развивал компанию, какие ошибки совершал и как масштабировал стартап из двух человек до крупной мобильной экосистемы с 30 сотрудниками и выручкой около $1М в год.