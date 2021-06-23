Финансы
Евгения Евсеева

Leta Capital вложит $100 млн в течение трёх лет в зарубежные стартапы с русскоязычными основателями Статьи редакции

Фонд планирует вкладывать по $2-5 млн и сосредоточится на ПО, информационных и интернет-технологиях.

  • Leta Capital запустит свой третий и самый крупный фонд на $100 млн — он будет нацелен на стартапы на стадии роста из Великобритании, Европы и США, пишет TechCrunch.
  • Компания планирует вкладывать около $2-5 млн в посевном, А и B раундах и сосредоточится на программном обеспечении, информационных и интернет-технологиях.
  • Фонд нацелен на восточноевропейских и русскоязычных предпринимателей, особенно работающих международных центрах — например, Лондоне или Нью-Йорке.
  • По мнению управляющего партнёра Leta Capital Александра Чачавы, русскоязычные стартапы за рубежом часто недооценивают или, наоборот, переоценивают.
  • Фирма уже запустила два фонда — на $15 млн и $50 млн, вложив с 2012 года более $45 млн в 30 компаний.
Александр Чачава, Leta Capital: «Русскоязычные…
Продолжение серии блиц-интервью с российскими венчурными инвесторами.
vc.ru

#новость #стартапы #инвестиции #letacapital

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Вася Пражкин

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Есть пара идей:
1) Нормальный Яндекс, который не обманывает пользователей и не трахает мозг.
2) Т.Инвестиции, которые без багов и с внимательным саппортом, написанные адекватными разработчиками с руками из плеч.

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Alexander Podgayko

Вася
2

Патентуй скорее, вдруг кому-то ещё придёт в голову такое

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Вася Пражкин

Alexander
0

Кому-то из Яндекса или Тинька? Да ну, не верю.

Ответить

Alexander

Вася
2

Ты правда думаешь, что в условных т.инвестициях на уровне идеи заложены баги, невнимательный саппорт и неадекватные разработчики с руками из жопы? 

Ответить

Вася Пражкин

Alexand…
0

Полагаю, что об этом вообще не думали, а работали с теми, кто есть под рукой.
https://www.youtube.com/watch?v=5RbUgn_bXOs

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Амгалан Баиров

Вася
2

Кикстартер принял вас на номинацию открытие года

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i h8ers

Вася
0

Я джва года жду грабить корованы, из деревянных домиков

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Andrew Ilingin

0

Молодцы. Круто!

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Сергей Щукин

0

Класс! Давайте вкладывать на западе!
Ведь в России всё давно нормально с инвестициями!

Поможем лондОну и нюЁрку - им там тяжело сейчаззз

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