Visa купит финтех-стартап Tink за €1,8 млрд для создания банковской платформы в Европе Статьи редакции
Технология Tink позволяет сторонним сервисам и приложениям получать доступ к банковской информации.
- С помощью Tink компания рассчитывает ускорить внедрение открытого банковского обслуживания в Европе.
- Закон Евросоюза требует, чтобы банки предоставляли доступ сторонним компаниям от имени и с согласия клиентов. Tink разработала такую технологию. 3400 банков и учреждений используют API Tink для доступа к информации сторонних банков. Среди клиентов — PayPal, American Express и другие.
- После сделки Tink сохранит бренд и руководителей, штаб-квартира останется в Стокгольме.
- Visa ожидает, что разработки Tink по предотвращению мошенничества с API-интерфейсами помогут создать безопасную платформу для частных клиентов и компаний.
- Стороны завершат сделку после одобрения регуляторов.
- В январе 2021 года Visa отказалась от покупки другого финтех-стартапа Plaid за $5,3 млрд из-за антимонопольного иска. Регулятор посчитал, что Visa хочет создать монополию на рынке дебетовых карт.
Tink - это что, половинка от Tinkoff?
Нет
Только на VC - эксперты никогда не ошибаются, если все мнения учитывать вместе. Лет через 10 какой-нибудь AI начнет анализировать комменты и сойдет с ума на VC.
да нет
А было бы не плохо, европейские банки по качеству сервиса сосут у тинькофф по всем пунктам.
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2 мира, 2 новости:
В Европе купили стартап за 1,8 млрд евро
А в России за 90 тыс евро :)
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