Финансы
Маша Цепелева

Visa купит финтех-стартап Tink за €1,8 млрд для создания банковской платформы в Европе Статьи редакции

Технология Tink позволяет сторонним сервисам и приложениям получать доступ к банковской информации.

  • С помощью Tink компания рассчитывает ускорить внедрение открытого банковского обслуживания в Европе.
  • Закон Евросоюза требует, чтобы банки предоставляли доступ сторонним компаниям от имени и с согласия клиентов. Tink разработала такую технологию. 3400 банков и учреждений используют API Tink для доступа к информации сторонних банков. Среди клиентов — PayPal, American Express и другие.
  • После сделки Tink сохранит бренд и руководителей, штаб-квартира останется в Стокгольме.
  • Visa ожидает, что разработки Tink по предотвращению мошенничества с API-интерфейсами помогут создать безопасную платформу для частных клиентов и компаний.
  • Стороны завершат сделку после одобрения регуляторов.
  • В январе 2021 года Visa отказалась от покупки другого финтех-стартапа Plaid за $5,3 млрд из-за антимонопольного иска. Регулятор посчитал, что Visa хочет создать монополию на рынке дебетовых карт.

#новость #visa

1052 просмотров
15 15 комментариев
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Вася Пражкин

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Tink - это что, половинка от Tinkoff?

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Иван Николаев

Вася
2

Нет 

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Вася Пражкин

Иван
2

Только на VC - эксперты никогда не ошибаются, если все мнения учитывать вместе. Лет через 10 какой-нибудь AI начнет анализировать комменты и сойдет с ума на VC.

Ответить

умный человек

Вася
1

да нет

Ответить

Aleksandr Levin

умный
0

Да ну нет

Ответить

Вася Пражкин

Aleksan…
0

Нет-нет и да.

Ответить

Am besten Videos

Иван
0

А было бы не плохо, европейские банки по качеству сервиса сосут у тинькофф по всем пунктам. 

Ответить

Антон Штадлер

Am
1

Нет

Ответить

Алексей Никитенко

Вася
0

Да.

Ответить

Антон Штадлер

2

Шведы одной сделкой перекрывают весь росвенчур за несколько лет

Ответить

Вася Пражкин

Антон
6

В России не венчур, а русская рулетка.

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Semetei Omurgazy

3

Tink off ...

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Иван Николаев

3

2 мира, 2 новости:
В Европе купили стартап за 1,8 млрд евро
А в России за 90 тыс евро :) 

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vc.ru
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Елисей Трушков

0

Новое дело для антимонопольного комиитета

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умный человек

0

stink

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