Финансы
Маша Цепелева

Panasonic продала все свои акции Tesla на $3,6 млрд — они подорожали за год в пять раз Статьи редакции

Компания хочет заработать капитал для покупки разработчика программ с искусственным интеллектом.

  • Panasonic продала акции Tesla и получила около 400 млрд иен (около $3,6 млрд), сообщает Bloomberg. Ещё в марте 2020 года пакет акций стоил $730 млн.
  • Panasonic купила 1,4 млн акций Tesla в 2010 году по $21,15 за штуку, часть продала ранее. В марте 2020 года акции стоили около $102 за штуку. На момент сделки акции стоили около $600 за штуку. Пик был 8 января, когда акции подорожали до $880. По данным на 24 июня, акции акции автопроизводителя стоят $679,82 за штуку.
  • Продажа не повлияет на партнерство с Tesla, заявили представители Panasonic. У компаний есть совместное предприятие по производству аккумуляторов для электрокаров.
  • Panasonic может потратит вырученные деньги на покупку американского разработчика программ с искусственным интеллектом Blue Yonder за $7 млрд.
  • Разработки Blue Yonder и сенсорные технологии Panasonic помогут создать новый продукт для анализа рабочих процессов, рассказал Bloomberg главный исполнительный директор компании Юки Кусуми.

#новость #tesla #panasonic

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17 17 комментариев
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10

Молодцы топ-менеджеры в Panas, диверсифицируют. Спокойно купили, спокойно продали, заработали кучу денег для фирмы и вложили их в производство! 💪

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Вася Пражкин

J
0

Panas не купили, а вложили 30 лямов в Теслу для поставки своих же ячеек для батарей в Model S. Взамен получили 2% в акциях. Сейчас у Теслы есть несколько поставщиков ячеек, поэтому с Панасом отношения уже другие.

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Евгений Недосекин

–1

Пошли лопаться пузыри? Сначала Биткойн, теперь Тесла? Что следующее?

Ps это байт, не бейте сильно

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Nekto Nikto

Евгений
7

Истинно вам говорю: 4 мая 25 года Земля налетит... на небесную ось!

Ответить

Igor Thorik

Nekto
5

Наконец-то нормальные люди пришли.

Ответить

Eduard Yarovoy

Евгений
6

Путин?

Ответить

Александр Якунин

Евгений
4

Tesla все что угодно но не пузырь, продукт, производство, технологии, новый взгляд на привычное, одиозный лидер.

Ответить

Алексей Штейн

Александр
–2

NL вот тоже продаёт свой ширпотреб , но это не фига не показатель бизнеса. Пузырь 

Ответить

Igor Thorik

Алексей
0

А что тако НЛ?

Ответить

Андрей Коновалов

Igor
1

сетевой маркетинг, пирамида

Ответить

Vasya Pupkin

Евгений
1

Что-то я не вижу падения или сдутия? Расскажите как на ваших графиках отображается "лопанье пузыря" ?

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Sergey

1

Фиксируем прибыль?

Ответить

Вася Пражкин

1

 В марте 2020 года акции стоили около $102 за штуку.

Стоили ровно в 5 раз дороже, так как это было до сплита 5:1 в августе. @Маша Цепелева поправьте, плз.

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Методический велосипед

0

У вас там "акции акции" во втором столбике

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Небольшой жёлтый робот

Методический
1

Акции по акции

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Am besten Videos

0

Продала акции и купила биткоины

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Давид Муравьёв

0

Елки-палки! Новости из параллельной вселенной! (в хорошем смысле)
Только Рогозину не показывайте!

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