Panasonic продала все свои акции Tesla на $3,6 млрд — они подорожали за год в пять раз Статьи редакции
Компания хочет заработать капитал для покупки разработчика программ с искусственным интеллектом.
- Panasonic продала акции Tesla и получила около 400 млрд иен (около $3,6 млрд), сообщает Bloomberg. Ещё в марте 2020 года пакет акций стоил $730 млн.
- Panasonic купила 1,4 млн акций Tesla в 2010 году по $21,15 за штуку, часть продала ранее. В марте 2020 года акции стоили около $102 за штуку. На момент сделки акции стоили около $600 за штуку. Пик был 8 января, когда акции подорожали до $880. По данным на 24 июня, акции акции автопроизводителя стоят $679,82 за штуку.
- Продажа не повлияет на партнерство с Tesla, заявили представители Panasonic. У компаний есть совместное предприятие по производству аккумуляторов для электрокаров.
- Panasonic может потратит вырученные деньги на покупку американского разработчика программ с искусственным интеллектом Blue Yonder за $7 млрд.
- Разработки Blue Yonder и сенсорные технологии Panasonic помогут создать новый продукт для анализа рабочих процессов, рассказал Bloomberg главный исполнительный директор компании Юки Кусуми.
Молодцы топ-менеджеры в Panas, диверсифицируют. Спокойно купили, спокойно продали, заработали кучу денег для фирмы и вложили их в производство! 💪
Panas не купили, а вложили 30 лямов в Теслу для поставки своих же ячеек для батарей в Model S. Взамен получили 2% в акциях. Сейчас у Теслы есть несколько поставщиков ячеек, поэтому с Панасом отношения уже другие.
Пошли лопаться пузыри? Сначала Биткойн, теперь Тесла? Что следующее?
Ps это байт, не бейте сильно
Истинно вам говорю: 4 мая 25 года Земля налетит... на небесную ось!
Tesla все что угодно но не пузырь, продукт, производство, технологии, новый взгляд на привычное, одиозный лидер.
NL вот тоже продаёт свой ширпотреб , но это не фига не показатель бизнеса. Пузырь
А что тако НЛ?
Что-то я не вижу падения или сдутия? Расскажите как на ваших графиках отображается "лопанье пузыря" ?
В марте 2020 года акции стоили около $102 за штуку.
Стоили ровно в 5 раз дороже, так как это было до сплита 5:1 в августе. @Маша Цепелева поправьте, плз.
Елки-палки! Новости из параллельной вселенной! (в хорошем смысле)
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