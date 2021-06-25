Объём инвестиций молодых инвесторов в 2021 году вырос в восемь раз, до 7 млрд рублей — «Сбер» Статьи редакции
При этом наибольший рост инвесторов за год — среди «миллениалов».
- Объём вложений «миллениалов» (люди 1981-1996 года рождения) и «иксов» (1965-1980 годов рождения) вырос в два раза — до 25 и 88 млрд рублей соответственно, согласно исследованию «Сбера» на основе статистики компании «Сбер Управление Активами».
- Самый маленький рост показали общие объёмы вложений «бумеров» (с 1946 по 1964 год рождения) — 50%, до 124 млрд рублей.
- Общее число инвесторов-«миллениалов» в «Сбере» увеличилось за год в четыре раза, а «зумеров» (с 1997 года рождения и младше) — в три. Среди «иксов» рост составил 60%, «бумеров» — 30%. Общее количество частных инвесторов и темпы роста «Сбер» не раскрывает.
- Среди «зумеров» 55% выбирают облигации, ещё 45% отдают предпочтение акциям. Среди «миллениалов» доли разделились поровну, при этом многие одновременно вкладываются и в акции, и в облигации.
- «Бумеров» эксперты назвали «самыми прагматичными и консервативными инвесторами». Из них 75% вкладывают средства в облигации, 13% — в фондовый рынок через стратегии с защитой капитала и 12% — в акции.
- Среди «иксов» облигации выбирают 60% клиентов, кроме того, 6% из них выбирают стратегии с защитой капитала.
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