Вложения инвесторов младше 24 лет в фондовый рынок выросли в восемь раз в 2021 году, до 7 млрд рублей — «Сбер» Статьи редакции
При этом наибольший рост инвесторов за год — среди «миллениалов».
- Объём вложений «миллениалов» (люди 1981-1996 года рождения) и «иксов» (1965-1980 годов рождения) вырос в два раза — до 25 и 88 млрд рублей соответственно, согласно исследованию «Сбера» на основе статистики компании «Сбер Управление Активами».
- Самый маленький рост показали общие объёмы вложений «бумеров» (с 1946 по 1964 год рождения) — 50%, до 124 млрд рублей.
- Общее число инвесторов-«миллениалов» в «Сбере» увеличилось за год в четыре раза, а «зумеров» (с 1997 года рождения и младше) — в три. Среди «иксов» рост составил 60%, «бумеров» — 30%. Общее количество частных инвесторов и темпы роста «Сбер» не раскрывает.
- Среди «зумеров» 55% выбирают облигации, ещё 45% отдают предпочтение акциям. Среди «миллениалов» доли разделились поровну, при этом многие одновременно вкладываются и в акции, и в облигации.
- «Бумеров» эксперты назвали «самыми прагматичными и консервативными инвесторами». Из них 75% вкладывают средства в облигации, 13% — в фондовый рынок через стратегии с защитой капитала и 12% — в акции.
- Среди «иксов» облигации выбирают 60% клиентов, кроме того, 6% из них выбирают стратегии с защитой капитала.
Хорошо, что современное поколение сразу планирует своё будущее ( конечно далеко не все ), а не просто надеются на достойную пенсию 🙏
Современное поколение ничего не получит от нынешних вложений, поскольку спустят все до нуля. Да и любое поколение ничего не получит, если держит деньги на фондовом рынке. Эту пирамиду уже подвели под обрушение, пузырь вот вот начнет лопаться и возврата к дальнейшему росту не предусмотрено. Это невозможно ни технически, ни теоретически. Да, локальные скачки будут, особенно тогда, Когда рынок рухнет, ведь все естественно пойдут закупаться на низах))
Поэтому, стоит посочувствовать тем, кто реально верит в вечный рост фондового рынка.
Это не пузырь и он не лопнет. Будут коррекции и потом последуют булраны, но обнуления как с рынком тульпанов не будет. Вся мировая экономика направлена на инфляцию и увеличение денежной массы.
Будут коррекции и потом последуют булраны
Война покажет.
Про булраны, кстати, очень хорошая шутка получилась, если ты в теме
Это не пузырь, это мега пузырь.
Наивные инвесторы всерьез думают, что рынком управляет сам рынок, но это невозможно ни с какой стороны. Рынок находится под полным ручным управлением. Захотят поднимут, захотят опустят.
Самое забавное, что всех приручили, что рынок может летать от каких-то там твитеров, заявлений и т.п.)) И мало кто обращает на это внимание.
Достаточно создать любой предлог и его можно опустить хоть до нуля. Так в ближайшее время и сделают, а хозяева фондового рынка получат за бесценок все компании мира. Ну а инвесторы будут винить всех и вся в том, что их вложения обнулили небольшим событием
Все кто хранит/инвестирует в Сбербанк обречен
бумеры, зумеры, иксы, миллениалы.. сложно
У людей же денег нет, а тут вложения на 250 ярдов. Как же так?
Пральна, за место пива, тачек и тёлок пусть вкладывают в облигации. В стойло молодняк! Вкалывать и "вкладывать"!
Интересно услышать, а люди, выбирающие тачки, телок и бухло - не стойловые?
Посмотреть бы на этих людей, кто инвестирует через Сбербанк....с такими комиссиями и жаждой наживы не сравниться ни один брокер
О хэйтеры подоспели или менеджеры Сбербанка)))) Если это вы тащите дислайками мой коммент вниз))
А если коммент не отражает реальное положение дел и комиссия сбера адекватная, могу поминусить твои комменты? И не дорос ты до личных хейтеров. А хочешь накинуть на сбер - пиши про их поддержку.
А у кого низкие? У Тиньков?
За 290р в месяц 0,05%
БКС за те же деньги будет выгодней, да и нет у него таких факапов, как у Тинька.
Да, тарифы хорошие. И репутация более-менее.
APIшки у них какие-то сложные, ниасилил. ТИ хоть и убогое но очень простое REST API запилили, удобно своими роботами торговать.
Ждём большой стрижки?
А что там стричь-то? ))))
Когда каждый чистильщик обуви начинает разговаривать о фондововом рынке, то надо продавать. Тут похоже такая же ситуация.
И все эти люди пасутся в moex загончике.. Спасибо Сберу за это.
Ну и на тему "Среди «зумеров» 55% выбирают облигации, ещё 45% отдают предпочтение акциям" посмеялся от души.
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