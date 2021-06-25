Финансы
Маша Цепелева

Акции Virgin Galactic выросли почти на 30% после получения разрешения на отправку туристов в космос Статьи редакции

Капитализация компании выросла почти на $3 млрд.

  • Virgin Galactic получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на запуск ракеты с туристами в космос.
  • Акции Virgin Galactic выросли в цене на 15% после открытия торгов. По данным на 17:50, акции стоят $52,14 за штуку, это на 27% больше, чем 24 июня — $40,35 штуку. В четверг капитализация Virgin Galactic составляла $9,7 млрд, в пятницу — около $12,6 млрд.
  • 22 мая 2020 года компания заявила об успешном испытательном полёте корабля с экипажем. Запланировано ещё три. Билеты на корабль Virgin Galactic по цене $200-250 тысяч уже забронировали 600 человек, по информации CNBC.
  • В июле 2020 года Virgin Galactic показала интерьер космического корабля для коммерческих полётов VSS Unity с местами для шести пассажиров.
  • Главный конкурент Virgin Galactic на рынке космического туризма — Blue Origin — запланировала первый полёт с туристами на 20 июля 2021 года. На борту будет и основатель компании Джефф Безос вместе с младшим братом. Билет на корабль Blue Origin стоит $28 млн.
Рост акций Virgin Galactic 25 июня Нью-Йоркская фондовая биржа

#новость #virgingalactic

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El'murza Alchakov

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Те кто покупал месяц назад по 15$, держитесь ребят, я с вами!)

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Vladislav

El'murza
0

Покупал по 15, скинул на по 35, внутренний хомяк негодует

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Serge Tikhonenko

1

А все потому, что Вася Лосейник их недавно продал.

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Александр Алмазов

0

Потрясающе 😍

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Артур Анатольевич Ротарь

0

Как же я ждал этого момента 🪂

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Paul Skok

Артур
0

Какой брокер?

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Артур Анатольевич Ротарь

Paul
0

Тинькофф

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Михаил Калинин

Артур
0
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Георгий Станков

0

Главное чтоб бренсон не откинулся во время полета и все будем в шоколаде

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Артур Анатольевич Ротарь

Георгий
0

Я слил в одном портфеле, во втором вот думаю сливать

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new_comment

0

А что предыдущие оценки не учитывали,  что разрешение будет получено?

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Rafa Ramazanov

0

Любимая Галя 😍

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Aziz Temurkhan

0

Скинул Галиночку по 55$, one love)

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Виктор Пугай

Aziz
0

подожду середины июля и скину по 100 )

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