Акции Virgin Galactic выросли почти на 30% после получения разрешения на отправку туристов в космос Статьи редакции
Капитализация компании выросла почти на $3 млрд.
- Virgin Galactic получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на запуск ракеты с туристами в космос.
- Акции Virgin Galactic выросли в цене на 15% после открытия торгов. По данным на 17:50, акции стоят $52,14 за штуку, это на 27% больше, чем 24 июня — $40,35 штуку. В четверг капитализация Virgin Galactic составляла $9,7 млрд, в пятницу — около $12,6 млрд.
- 22 мая 2020 года компания заявила об успешном испытательном полёте корабля с экипажем. Запланировано ещё три. Билеты на корабль Virgin Galactic по цене $200-250 тысяч уже забронировали 600 человек, по информации CNBC.
- В июле 2020 года Virgin Galactic показала интерьер космического корабля для коммерческих полётов VSS Unity с местами для шести пассажиров.
- Главный конкурент Virgin Galactic на рынке космического туризма — Blue Origin — запланировала первый полёт с туристами на 20 июля 2021 года. На борту будет и основатель компании Джефф Безос вместе с младшим братом. Билет на корабль Blue Origin стоит $28 млн.
Те кто покупал месяц назад по 15$, держитесь ребят, я с вами!)
Как же я ждал этого момента 🪂
Главное чтоб бренсон не откинулся во время полета и все будем в шоколаде
Скинул Галиночку по 55$, one love)
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