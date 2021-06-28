Финансы
Nazigul Jusupova

«Тинькофф» начал тестировать цифровой банк для премиальных клиентов Статьи редакции

Клиентам будут доступны инвестиционное консультирование, управление счетами, налоговое планирование, а также другие услуги.

Редакторы vc.ru заметили на сайте «Тинькофф» страницу Tinkoff Private. В компании подтвердили, что готовятся запустить новое бизнес-направление: сейчас оно в пилотном режиме работает для узкого круга клиентов, а осенью запустится для всех.

Направление рассчитано на состоятельных клиентов. В том числе компания ориентируется на «новую аудиторию молодых миллионеров», которые привыкли к технологичным услугам и решениям.

Банк предлагает инвестиционное консультирование, доверенное лицо для управления счетами, налоговое планирование и консультации по декларациям и документам при поддержке экспертов Ernst & Young.

Кроме этого, клиентам будут доступны более 10 тысяч инструментов в разной валюте для любой цели инвестирования, металлическая карта, доставка наличных в один клик, премиум-страховка в путешествиях, посещение бизнес-залов Lounge Key в аэропортах по всему миру, консьерж-сервис и другие опции.

В компании не раскрывают полный набор услуг по новому направлению: его будут дополнять в течение лета. В пресс-службе сообщили, что в ближайшее время будет представлен глава направления private banking.

#новости #тинькофф

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57 комментариев
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Иван Шеметов

30

Теперь появится возможность открывать две дебетовые карты? 

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Pavel Raspaev

Иван
2

а сейчас разве нельзя иметь 2?

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Denis Beloshitsky

Pavel
4

Иван скорее всего имеет в виду возможность открыть 2 карты, привязанных к разным рублевым счётам

Ответить

Иван Шеметов

Denis
0

Наверное, не сильно разбираюсь в таких вещах 

Ответить

Иван Шеметов

Pavel
0

https://vc.ru/claim/263100-bank-tinkoff-otkazal-v-vydache-dvuh-debetovyh-kart

Ответить

Андрей Николаев

15

А нормальную работу они тестировать не будут? А то документы третьим лицам передают, называя это "нагрузкой системы", в рекламе своей наебывают, называя это "надо ж полный договор читать", чужие акции продают, называя это "баг в приложении, с кем не бывает".

Ответить

Ренат Зайдуллин

Андрей
3

Может для них это норма?)

Ответить

One Geek

8

Стоп! Тинькофф же изначально позиционировал себя как цифровой банк. У него даже банкоматов когда-то не было.

Ну и что это за вброс: "редакторы vc.ru заметили". Миллион клиентов банка не заметили, а вот редакторы заметили... Какие-то замечательные редакторы получаются 😎

Ответить

Константин Панфилов

One
–2

Нужно знать, куда смотреть https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinka/c4fc98fe-b82b-47b9-862c-713470850428/

Ответить

One Geek

Константин
6

Блог инвестора с 0 сделок за последний месяц? Хм, вы серьезно. Очевидно, это обычный pr. Зачем так сложно, ведь тут много поклонников Тинькова? Можно было бы просто сделать статью с обзором... Или это второй шаг в pr-кампании?

Ответить

Андрей Николаев

One
3

А они давно тинек рекламируют в скрытую, очень злясь, когда их в этом уличаешь.

Ответить

Andrey Galko

Константин
1

Ну знаете, я это месяц назад в Коммерсанте заметил, во вкладыше про питерский форум. Там первая страница была куплена под рекламу Private. Так что они не особо скрывали.

Ответить

Сергей Щукин

One
0

И в чём проблема? Почему "стоп"?

Ответить

One Geek

Сергей
0

Ну как бы получается, что цифровой банк начал тестировать цифровой банк... Как бэ тавтология. Витгенштейн бы оценил 😎

Ответить

Vladimir Mirolubow

9

статусный продукт для меньшинства, а им важно чувствовать себя "важными и избранными".

тексты сам Тиньков писал похоже

Ответить

Лев Родченков

0

Что входит в управление счетами? 

Ответить

MEGAtraXXXer666

Лев
27

Будут тратить за тебя.

Ответить

Kinolog

6

Что тут, владельцы кредиток хихикают и соревнуются в остроумии, обсуждая прайват-пакет, который им никогда не увидеть?
Лол.

Ответить

Ватная Корзиночка

4

По опыту премиального обслуживания в других банках единственное, что можно с него нормального получить это анлим приорити пасс и трансферы в/из аэропорта на лакшери тачках. Все остальное просто бесполезно.
Здесь же жадный Тинькофф видимо даёт только приорити, даже без трансферов (про них бы написали тогда), так что очередное мертворожденное говно. В Альфе хотя бы кешбэк 5% на все милями и трансферы, хоть что-то.

Ответить

Егор Васильев

Ватная
3

На самом деле не только это:
1) Увеличенный процент по вкладу, в итоге вклад в баксах получается сильно лучше чем в альфе и те необходимые 40к, которые там лежат для бесплатного премиума зарабатывают хоть что-то
2) Повышенный вывод для ИП - для меня было большим сюрпризом, так как толком нигде не заявлялось. В итоге я смог перейти на более дешевый тариф в тинькофф бизнес.
3) Бесплатный гиг инета в роуминге в тинькофф мобайл каждый месяц, пустичек, а приятно.
4) Страховка с покрытием от ковид(я не проверял, но в поддержке банка сказали что покрытие ковид есть), не все банки такое дают, может быть важно для виз.
5) 4 прохода приорити пас в месяц мало какой банк по премиум программе дает. 
Наверно еще можно какие-то бонусы для инвестиций залутать, но для меня это не актуально. 

Ответить

Ildar Karimov

Егор
0

1) И А., и Т. учитывают общий остаток, т.е. можно держать всё в акциях/фондах/облигациях.
3) У той же альфы тоже есть и там даже явно про ковид написано, что важно для полётов в Дубай, например.
4) Альфа вообще анлим даёт на больших остатках/тратах.

Ответить

Serge Tikhonenko

Ватная
0

Трансферы есть, но ни разу не пользовался(

Ответить

Александр Шестаков

Serge
2

палю тему, в Альфе можно компенсировать поездки не только в аэропорт, но любые поездки, например, в яндекс такси ;)

Ответить

Serge Tikhonenko

Алексан…
0

Да, читал про это, спасибо.
Но в последний раз пользовался такси года 3 назад, общественного транспорта пока хватает.

Ответить

Alexey Ivanov

Ватная
0

Да, только когда считаешь стоимость обслуживания (мин остатки , расходы по счету), то получается, что нафиг эти приорити пассы (если вы конечно не летаете 2 раза в неделю)

Ответить

Осенний Абдужаббор

3

Куда записываться?
Может, мне тогда и овердрафт на 3к откроют, наконец-то 

Ответить

Alexander Ivanov

2

Готов приплачивать банку рублей 500 в месяц, если мне 24/7 будет доступен живой оператор который реально может решить любую проблему в рамках закона (а не кривых внутренних процессов банка). Все их фин.консультации и бизнес-лаунджи нафиг не уперлись.

Ответить

Олег Волков

Alexander
2

500₽ / месяц - это прямо по-богатому 🤔

Ответить

Джеймс Бонд

0

Без персонального менеджера? 

Лично я даже не взгляну в сторону тинькофф приват без персонального менеджера.
А так предложение интересное, было бы круто увидеть коллаборацию с сервисами доставки ПП.

Ответить

Trubin 🐜

Джеймс
7

Будет персональный бот Олег. Чем вас не устраивает?

Ответить

Джеймс Бонд

Trubin
–1

бот Олег пусть обслуживает обычных граждан. Премиум сегмент так не работает.
В ВТБ например очень смекалистые ребята работают, не раз выручали менеджеры.

Ответить

Valeryi

Джеймс
0

О, вы пользуетесь менеджерами? Можете рассказать какие задачи они реально решают?
Без подколок спрашиваю, реально интересно.

Ответить

Alexander

Valeryi
1

Я, извините, влезу и отвечу без подколок. 
У меня самый удачный опыт был с персональными менеджерами Райффайзен банк (если райф будет это читать, я подчеркиваю, был, сейчас все стало намного, намного хуже).
В течение пяти лет у меня были прекрасные менеджеры, которые действительно советовали самые выгодные карты, показывали разные лайфхаки (все в рамках разрешенного!), помогали разобраться с инвестиционными продуктами, не раз останавливали от необдуманных решений, когда я торопился или дергался, то есть буквально в ответ на мои просьбы сделать что-то говорили, что лучше сделать как-то иначе, и в целом поражали своим профессионализмом (особенно на фоне "премиальных" менеджеров ВТБ, вот уж где страшные балбесы).
Еще раз, ценность персонального менеджера не в том, что он выскакивает из ларца, когда ты к нему обращаешься ("чего изволите?"), а проактивно решает проблемы или приходит с классными предложениями, которые действительно мне могут быть нужны. Мне вот "чего изволите" не нужно, сейчас большинство задач можно решить без менеджеров и без отдельной комнатки в банке.
К сожалению, эта эпоха уходит и в Райфе, если бы мой нынешний менеджер хоть немного думал головой, как прошлые два, это многое бы изменило за последние полгода в лучшую сторону.

Ответить

Alexandr Demchenko

Джеймс
0

На лендинге есть персональный менеджер. И он есть в премиуме, логично, что и тут будет.

Ответить

Вася Пражкин

2

 private banking рассчитано на состоятельных клиентов

личный техник банкомата тоже будет?

Ответить

Илья Шишкунов

2

Ждём продажу скинов на цифровые карты 

Ответить

Полицейский фитиль

1

Ну что, готовы почувствовать себя  ̶л̶о̶х̶а̶м̶и Особо Важными Персонами?

Ответить

Вадим Швальняк

Полицейский
3

Лакшери Омайгадбл Хай(сосаети)

Ответить

Trubin 🐜

–3

Лол

Банк для студентов собрался в премиум. 

Ждем еще больше жалоб и скандалов. 

Ответить

Jack Hammer

Trubin
1

С Рокетбанком, Сбером, Киви и Юмани путаете.

Ответить

Serge Tikhonenko

–1

А как же яхта?

Ответить

Балабаев вячеслав

Serge
2

Не яхта,а лодка.

Ответить

Serge Tikhonenko

Балабаев
2

Жёлтая подводная

Ответить

Semen Unban

Serge
0

Купили уже

Ответить

Serge Tikhonenko

Semen
0

Премиум клиентам?

Ответить

Semen Unban

Serge
0

Себе :)

Ответить

Yan Purvenes

0

1. Чем тогда отличается от уже подписки?
2. "Бесплатные поездки на Wheely". Интересно как они собираются их организовывать в регионах, где нету Wheely

Ответить

Forgotten Games

Yan
0

Ничем. Это скорее будет ещё одна подписка. И, видимо, дороже премиума.

Ответить

Кто то из паралельной вселенной

0

Tinkoff PRIVATE уже давно, он в тарифе к карте прописан

Ответить

Тинькофф

0

Добрый день! Спасибо за упоминание. Рекомендуем следить за новостями на официальном сайте tinkoff.ru
Все подробности будем готовы предоставить после запуска, уже скоро!

Ответить

Erebi Iberi

0

Хороший сервис для взяткодателей, с подвозом наличных в точку попали. Миллионеры может быть молодые, но пути к успеху старые. Вроде мировой практики такой нет, где премиум рекламировался бы за счет быстрой доставки наличных

Ответить

Jack Hammer

0

О, эт для меня

Ответить

Оксана Никитина

0

Интересно от скольки миллионов нужно иметь, чтобы попасть в этот клуб?

Ответить

Ivan Shmelev

0

Премиальное приложение - не глючит, как текущее?

Ответить

Philip Poteryahin

0

Набор приведений как то пока не очень. Может к открытию что-нибудь изменя )

Ответить

Yan Varskii

0

Все лучшее богачам, агга! Остатки холопам!
Обслуживать богачей будут тоже холопы службы клиентской поддержки или тоже миллионеры чуть ниже по рейтингу?

Ответить

Maksim Khavanski

0

У большого количества людей желание быть не такими как все и "премиальными" в крови. Такие продукты легко продаются клиентом со средними зарплатами. А то, что залы с РР кормят гречкой с сосиской особо и не важно. По-настоящему состоятельные люди летают бизнесом/джетами с доступом в зал и вызывают Майбах без плюшек банка. Но слово премиум, как мантра, позволяет думать, что ты один из этих крутых.

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