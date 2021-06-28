«Тинькофф» начал тестировать цифровой банк для премиальных клиентов Статьи редакции
Клиентам будут доступны инвестиционное консультирование, управление счетами, налоговое планирование, а также другие услуги.
Редакторы vc.ru заметили на сайте «Тинькофф» страницу Tinkoff Private. В компании подтвердили, что готовятся запустить новое бизнес-направление: сейчас оно в пилотном режиме работает для узкого круга клиентов, а осенью запустится для всех.
Направление рассчитано на состоятельных клиентов. В том числе компания ориентируется на «новую аудиторию молодых миллионеров», которые привыкли к технологичным услугам и решениям.
Банк предлагает инвестиционное консультирование, доверенное лицо для управления счетами, налоговое планирование и консультации по декларациям и документам при поддержке экспертов Ernst & Young.
Кроме этого, клиентам будут доступны более 10 тысяч инструментов в разной валюте для любой цели инвестирования, металлическая карта, доставка наличных в один клик, премиум-страховка в путешествиях, посещение бизнес-залов Lounge Key в аэропортах по всему миру, консьерж-сервис и другие опции.
В компании не раскрывают полный набор услуг по новому направлению: его будут дополнять в течение лета. В пресс-службе сообщили, что в ближайшее время будет представлен глава направления private banking.
Теперь появится возможность открывать две дебетовые карты?
а сейчас разве нельзя иметь 2?
Иван скорее всего имеет в виду возможность открыть 2 карты, привязанных к разным рублевым счётам
А нормальную работу они тестировать не будут? А то документы третьим лицам передают, называя это "нагрузкой системы", в рекламе своей наебывают, называя это "надо ж полный договор читать", чужие акции продают, называя это "баг в приложении, с кем не бывает".
Стоп! Тинькофф же изначально позиционировал себя как цифровой банк. У него даже банкоматов когда-то не было.
Ну и что это за вброс: "редакторы vc.ru заметили". Миллион клиентов банка не заметили, а вот редакторы заметили... Какие-то замечательные редакторы получаются 😎
Нужно знать, куда смотреть https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinka/c4fc98fe-b82b-47b9-862c-713470850428/
Блог инвестора с 0 сделок за последний месяц? Хм, вы серьезно. Очевидно, это обычный pr. Зачем так сложно, ведь тут много поклонников Тинькова? Можно было бы просто сделать статью с обзором... Или это второй шаг в pr-кампании?
А они давно тинек рекламируют в скрытую, очень злясь, когда их в этом уличаешь.
Ну знаете, я это месяц назад в Коммерсанте заметил, во вкладыше про питерский форум. Там первая страница была куплена под рекламу Private. Так что они не особо скрывали.
И в чём проблема? Почему "стоп"?
статусный продукт для меньшинства, а им важно чувствовать себя "важными и избранными".
тексты сам Тиньков писал похоже
Что входит в управление счетами?
Что тут, владельцы кредиток хихикают и соревнуются в остроумии, обсуждая прайват-пакет, который им никогда не увидеть?
Лол.
По опыту премиального обслуживания в других банках единственное, что можно с него нормального получить это анлим приорити пасс и трансферы в/из аэропорта на лакшери тачках. Все остальное просто бесполезно.
Здесь же жадный Тинькофф видимо даёт только приорити, даже без трансферов (про них бы написали тогда), так что очередное мертворожденное говно. В Альфе хотя бы кешбэк 5% на все милями и трансферы, хоть что-то.
На самом деле не только это:
1) Увеличенный процент по вкладу, в итоге вклад в баксах получается сильно лучше чем в альфе и те необходимые 40к, которые там лежат для бесплатного премиума зарабатывают хоть что-то
2) Повышенный вывод для ИП - для меня было большим сюрпризом, так как толком нигде не заявлялось. В итоге я смог перейти на более дешевый тариф в тинькофф бизнес.
3) Бесплатный гиг инета в роуминге в тинькофф мобайл каждый месяц, пустичек, а приятно.
4) Страховка с покрытием от ковид(я не проверял, но в поддержке банка сказали что покрытие ковид есть), не все банки такое дают, может быть важно для виз.
5) 4 прохода приорити пас в месяц мало какой банк по премиум программе дает.
Наверно еще можно какие-то бонусы для инвестиций залутать, но для меня это не актуально.
1) И А., и Т. учитывают общий остаток, т.е. можно держать всё в акциях/фондах/облигациях.
3) У той же альфы тоже есть и там даже явно про ковид написано, что важно для полётов в Дубай, например.
4) Альфа вообще анлим даёт на больших остатках/тратах.
Трансферы есть, но ни разу не пользовался(
палю тему, в Альфе можно компенсировать поездки не только в аэропорт, но любые поездки, например, в яндекс такси ;)
Да, читал про это, спасибо.
Но в последний раз пользовался такси года 3 назад, общественного транспорта пока хватает.
Да, только когда считаешь стоимость обслуживания (мин остатки , расходы по счету), то получается, что нафиг эти приорити пассы (если вы конечно не летаете 2 раза в неделю)
Готов приплачивать банку рублей 500 в месяц, если мне 24/7 будет доступен живой оператор который реально может решить любую проблему в рамках закона (а не кривых внутренних процессов банка). Все их фин.консультации и бизнес-лаунджи нафиг не уперлись.
Без персонального менеджера?
Лично я даже не взгляну в сторону тинькофф приват без персонального менеджера.
А так предложение интересное, было бы круто увидеть коллаборацию с сервисами доставки ПП.
бот Олег пусть обслуживает обычных граждан. Премиум сегмент так не работает.
В ВТБ например очень смекалистые ребята работают, не раз выручали менеджеры.
Я, извините, влезу и отвечу без подколок.
У меня самый удачный опыт был с персональными менеджерами Райффайзен банк (если райф будет это читать, я подчеркиваю, был, сейчас все стало намного, намного хуже).
В течение пяти лет у меня были прекрасные менеджеры, которые действительно советовали самые выгодные карты, показывали разные лайфхаки (все в рамках разрешенного!), помогали разобраться с инвестиционными продуктами, не раз останавливали от необдуманных решений, когда я торопился или дергался, то есть буквально в ответ на мои просьбы сделать что-то говорили, что лучше сделать как-то иначе, и в целом поражали своим профессионализмом (особенно на фоне "премиальных" менеджеров ВТБ, вот уж где страшные балбесы).
Еще раз, ценность персонального менеджера не в том, что он выскакивает из ларца, когда ты к нему обращаешься ("чего изволите?"), а проактивно решает проблемы или приходит с классными предложениями, которые действительно мне могут быть нужны. Мне вот "чего изволите" не нужно, сейчас большинство задач можно решить без менеджеров и без отдельной комнатки в банке.
К сожалению, эта эпоха уходит и в Райфе, если бы мой нынешний менеджер хоть немного думал головой, как прошлые два, это многое бы изменило за последние полгода в лучшую сторону.
На лендинге есть персональный менеджер. И он есть в премиуме, логично, что и тут будет.
private banking рассчитано на состоятельных клиентов
личный техник банкомата тоже будет?
Лол
Банк для студентов собрался в премиум.
Ждем еще больше жалоб и скандалов.
А как же яхта?
Не яхта,а лодка.
Купили уже
1. Чем тогда отличается от уже подписки?
2. "Бесплатные поездки на Wheely". Интересно как они собираются их организовывать в регионах, где нету Wheely
Ничем. Это скорее будет ещё одна подписка. И, видимо, дороже премиума.
Добрый день! Спасибо за упоминание. Рекомендуем следить за новостями на официальном сайте tinkoff.ru
Все подробности будем готовы предоставить после запуска, уже скоро!
Хороший сервис для взяткодателей, с подвозом наличных в точку попали. Миллионеры может быть молодые, но пути к успеху старые. Вроде мировой практики такой нет, где премиум рекламировался бы за счет быстрой доставки наличных
Набор приведений как то пока не очень. Может к открытию что-нибудь изменя )
Все лучшее богачам, агга! Остатки холопам!
Обслуживать богачей будут тоже холопы службы клиентской поддержки или тоже миллионеры чуть ниже по рейтингу?
У большого количества людей желание быть не такими как все и "премиальными" в крови. Такие продукты легко продаются клиентом со средними зарплатами. А то, что залы с РР кормят гречкой с сосиской особо и не важно. По-настоящему состоятельные люди летают бизнесом/джетами с доступом в зал и вызывают Майбах без плюшек банка. Но слово премиум, как мантра, позволяет думать, что ты один из этих крутых.
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