Клиентам будут доступны инвестиционное консультирование, управление счетами, налоговое планирование, а также другие услуги.

Редакторы vc.ru заметили на сайте «Тинькофф» страницу Tinkoff Private. В компании подтвердили, что готовятся запустить новое бизнес-направление: сейчас оно в пилотном режиме работает для узкого круга клиентов, а осенью запустится для всех.

Направление рассчитано на состоятельных клиентов. В том числе компания ориентируется на «новую аудиторию молодых миллионеров», которые привыкли к технологичным услугам и решениям.

Банк предлагает инвестиционное консультирование, доверенное лицо для управления счетами, налоговое планирование и консультации по декларациям и документам при поддержке экспертов Ernst & Young.

Кроме этого, клиентам будут доступны более 10 тысяч инструментов в разной валюте для любой цели инвестирования, металлическая карта, доставка наличных в один клик, премиум-страховка в путешествиях, посещение бизнес-залов Lounge Key в аэропортах по всему миру, консьерж-сервис и другие опции.

В компании не раскрывают полный набор услуг по новому направлению: его будут дополнять в течение лета. В пресс-службе сообщили, что в ближайшее время будет представлен глава направления private banking.