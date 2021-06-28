«Сбер»: предложенный ЦБ лимит инвестиций банков в экосистемы «излишне агрессивный» для многих игроков Статьи редакции
Сам «Сбер» сможет выполнить требования ЦБ за счёт капитала и небольшого объема вложений в экосистему.
Предложенный ЦБ лимит вложений банков в непрофильный бизнес — регулятор предлагает ограничить инвестиции 30% от совокупного капитала — для большого количества игроков слишком агрессивный. Приводит Frank Media слова первого зампреда правления «Сбербанка» Льва Хасиса на Международном финансовом конгрессе.
«Сбер» сможет выполнить требования за счёт капитала и небольшого объёма вложений в экосистему, отметил Хасис. Для других это будет «серьёзный удар по капиталу», а многие банки могут столкнуться с риском нарушения нормативов.
Включение банков, которые только начинают строить экосистемы, в список системно значимых может быть преждевременным, заявил предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк. По его мнению, одним из критериев для включения экосистемы в список системно значимых может стать активный рост экосистемы по балансам и обороту.
В ВТБ заявили, что меры ЦБ могут ограничить развитие экосистемы банка. «Если бы то, что изложено в этом документе, вступало бы в ближайшее время в действие, то, по нашим оценкам, в части развития экосистем мы были бы вынуждены переключиться исключительно на партнёрский формат построения экосистем без какого-либо инвестирования в активы», — отметил член правления банка Дмитрий Пьянов.
ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы в конце июня. Регулятор предлагал несколько вариантов: в частности, внедрить лимит в 30% от капитала. Тогда все вложения должны быть обеспечены средствами акционеров, а если инвестиции будут успешными, они получат дополнительный доход.
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