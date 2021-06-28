Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн Статьи редакции
На рост акций повлияло отклонение двух антимонопольных исков против компании в США.
- Акции Facebook подорожали в понедельник, 28 июня, на 4,18% до $355,64 за штуку. Капитализация компании выросла до $1,01 трлн.
- Суд в США отклонил два антимонопольных иска против Facebook: один со стороны Федеральной торговой комиссии, а другой - со стороны коалиции штатов, пишет CNBC. Компанию обвиняли в покупке Instagram и WhatsApp для нейтрализации конкурентов.
- Facebook стала пятой американской компанией, достигшей капитализации в $1 трлн. В списке Amazon и Alphabet, капитализация Apple, Microsoft достигла отметки выше $2 трлн.
Судья был демократ?
В интересное время живём, товарищи) Крипта, ковид, it компании за триллионы долларов, аномальная жара... Мне кажется нам будет что рассказать своим внукам вечером у костра, за свежепойманной крысятинкой)
Им ещё кто-то пользуется?
В 2019 г. мы запустили первый корпоративный акселератор для сотрудничества со стартапами. Зачем это нужно нам и нашим подрядчикам, какие интересные технологии взяла на вооружение Почта, как компаниям работать со стартапами — обо всём по порядку.
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