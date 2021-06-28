Финансы
Маша Цепелева

Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн Статьи редакции

На рост акций повлияло отклонение двух антимонопольных исков против компании в США.

  • Акции Facebook подорожали в понедельник, 28 июня, на 4,18% до $355,64 за штуку. Капитализация компании выросла до $1,01 трлн.
  • Суд в США отклонил два антимонопольных иска против Facebook: один со стороны Федеральной торговой комиссии, а другой - со стороны коалиции штатов, пишет CNBC. Компанию обвиняли в покупке Instagram и WhatsApp для нейтрализации конкурентов.
  • Facebook стала пятой американской компанией, достигшей капитализации в $1 трлн. В списке Amazon и Alphabet, капитализация Apple, Microsoft достигла отметки выше $2 трлн.

#новость #facebook

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Василий С.

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"Миллион это не круто... Триллион - это круто" @Социальная сеть

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Pavel Voronkov

0

 Судья был демократ?

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умный человек

Pavel
0

Судья взял в лонг

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Pavel Voronkov

умный
0

Явно не шортил.

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Хлоргексидин

0

Пластмассовый мир победил

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Одуванчик Полевой

0

В интересное время живём, товарищи) Крипта, ковид, it компании за триллионы долларов, аномальная жара... Мне кажется нам будет что рассказать своим внукам вечером у костра, за свежепойманной крысятинкой) 

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ЯжПрограммист

0

FAAMG в сборе

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Александр Симаков

0

Афигеть!!! Вот это результат!!

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Николай Глущенко

–6

Им ещё кто-то пользуется?

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Василий С.

Николай
0

вообщето нет. но рынок акций это весело

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