ТОП-10 мифов о контекстной рекламе на все времена, или фобии и заблуждения современного рекламодателя

2021 год. Наши дни. Рынок интернет рекламы в первом полугодии вырос на 14%. Контекстная реклама - один из самых распространенных рекламных каналов, и, казалось бы, что все с ним понятно и прозрачно, но увы…мифы и кулуарная молва никуда не делись.