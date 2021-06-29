«Сбербанк», «Тинькофф» и ещё 10 банков попали в список ЦБ для тестирования системы цифрового рубля Статьи редакции
Регулятор запланировал начало теста на январь 2022 года.
- Банк России будет тестировать систему цифрового рубля через «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Ак Барс Банк», банк «Дом.РФ», «СКБ-банк», банк «Союз» и «ТКБ банк».
Цифровой рубль отличается от безналичных платежей тем, клиенты получат одинаковые условия и тарифы на совершение операций по всей стране вне зависимости от банка, сообщала «Ведомостям» зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
- Разработку прототипа платформы ЦБ хочет завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование в несколько этапов.
- На первом этапе Банк России протестирует эмиссию цифрового рубля и другие операции. После — увеличит количество участников пилотного проекта. По результатам теста регулятор составит дорожную карту для внедрения системы.
- ЦБ объявил о проекте в октябре 2020 года. Цифровой рубль — не криптовалюта, он сочетает свойства наличных и безналичных рублей, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке.
А как его майнить то хоть расскажите, чтобы заранее технику купить 😁
Утром на работу, вечером с работы. Вот и весь майнинг)
hh.ru
Через госуслуги
Для тех кто не в теме, коротко. Зачем нужен цифровой рубль? Чтобы у каждого отдельного рубля была история у кого он побывал и срок годности. У безналичных платежей такой истории нет (не путать с транзакциями).
Получается в теории - если мошенники уведут деньги со счета , можно узнать их путь и у кого они именно
Конечно, это же не децентрализованная система. Именно для этого и планируют банки по всему миру использовать блокчейн. ЕЦБ планирует, недавно банк Франции провел эксперимент. В Азии уже есть почти рабочие варианты
Нет. У кого именно побывал каждый рубль узнают, но кто именно в цепочке жулик - это нет. Кто жулик ясно и сейчас, без вских цифровых рублей, но если деньги жулика попадают к честному юзеру, то у честного юзера их забрать нельзя, иначе рано или поздно это будет вакханалия и приведет к тому, что все деньги - это деньги жуликов и их все нада забрать.
Думаю, путь рубля из госзакупок или гособоронзаказа может быть куда как увлекательнее!
И мы увидим миксеры / клиринги с цифровыми рублями))
То есть ради фана всё это затевается?
Пруф?
"Одним из дополнительных вариантов использования смарт-контрактов также может быть маркирование цифровых рублей, позволяющее устанавливать условия их расходования (например, определять конкретные категории товаров/услуг, которые можно будет приобрести с их помощью) и отслеживать всю цепочку прохождения маркированных цифровых рублей"
Вообще это звучит достаточно хорошо, ибо ты сможешь ограничивать ребёнка в тратах, чтобы он не покупал всякую хрень и так далее. Но тут вопрос в том, как это будет использоваться в реальности...) Будет смешно если работодатель (или сам ЦБ) сможет за тебя решать сколько денег тебе выделить на еду.
Страница?)
19 страница, CTRL+F :)
Жена отпускает мужа погулять.
И при передаче денег снимает галочки: шлюхи, публичные дома, алкоголь, сигареты.
Ставит: такси, картошка, хлеб.
А шо опять комментаторы недовольны?
Как они придадут ему такое качество как цифровую деревянность
Текстурой
скины для рубля , как в контре
Цифровой рубль тоже по QR кодам выдавать будут?
В чем вкратце смысл для обычного человека ?
Обычный человек (тот самый) сможет управлять экономикой, как в цивилизации. Потянул ползунок вправо - и сразу стало больше рублей )
крытием дороги, отключениями
https://www.youtube.com/watch?v=zUCxTVp8mi0
https://www.youtube.com/channel/UC2bLRKM-JdiTyj56B_TlfxQ
безналичных платежей такой истории нет (не путать с
https://www.facebook.com/sportsblog121/
https://www.youtube.com/channel/UCZULWBaeXinfHACiflfK0Og
А как его майнить то хоть расскажите,чтобы заранее технику купить 😁
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Через госуслуги
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able to manage the economy, as in a civilization. I pulled the slider
Так ведь в 1999.
Вот они, какие вы - e-баллы нового века! Однака!
Кстати - дочек инобанков нет ни одной в пилоте, что характерно. Райф там или Росбанк
Интересно - когда поймут что счёт может быть уже и не в банке? А так просто - в блокчейне
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Сколько было попыток создать идеальное общество, а заканчивается всегда
одинаково. Все раз
Это что-то новенькое. С таким ещё не сталкивался.
нисколько не удивлён
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Based on the test results, the regulator will draw up a roadmap for the
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Цифровой рубль – это рубль, который обесценивается вдвое быстрее обычного рубля! Страну ждет очередной долгожданный прорыв
Без списка дел и запрета на прокрастинацию.
Регулятор запланировал начало теста на январь 2022 года.
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