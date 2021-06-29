Финансы
Маша Цепелева

«Сбербанк», «Тинькофф» и ещё 10 банков попали в список ЦБ для тестирования системы цифрового рубля Статьи редакции

Регулятор запланировал начало теста на январь 2022 года.

  • Банк России будет тестировать систему цифрового рубля через «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «Ак Барс Банк», банк «Дом.РФ», «СКБ-банк», банк «Союз» и «ТКБ банк».

  • Цифровой рубль отличается от безналичных платежей тем, клиенты получат одинаковые условия и тарифы на совершение операций по всей стране вне зависимости от банка, сообщала «Ведомостям» зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

  • Разработку прототипа платформы ЦБ хочет завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование в несколько этапов.
  • На первом этапе Банк России протестирует эмиссию цифрового рубля и другие операции. После — увеличит количество участников пилотного проекта. По результатам теста регулятор составит дорожную карту для внедрения системы.
  • ЦБ объявил о проекте в октябре 2020 года. Цифровой рубль — не криптовалюта, он сочетает свойства наличных и безналичных рублей, его можно использовать без доступа к интернету и хранить на специальном электронном кошельке.

#новость #цб #цифровойрубль

3261 просмотров
70 70 комментариев
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70 комментариев
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Александр Солдатов

15

А как его майнить то хоть расскажите, чтобы заранее технику купить 😁

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Константин Коломойцев

Александр
49

Утром на работу, вечером с работы. Вот и весь майнинг)

Ответить

Сергей Попов

Константин
–1

it was helpful for me, thanks

Ответить

Rubi Chauhan

Константин
0

mornig walk

Ответить

Михаил Арнаутов

Константин
0

120р/час

Ответить

Александр Тужилкин

Александр
3

hh.ru

Ответить

Ar AbduRashid

Александр
2

Через госуслуги

Ответить

Denis Kiselev

Ar
0

Через …

Главная Портал Закупок
Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок 44 ФЗ и 223 ФЗ
zakupki.gov.ru
Ответить

Denis Denis

Александр
2

Нужен модем 56 к/бит и карточка Вестколла ночной безлимит))

Ответить

Женя Хо

Александр
2

ну дальше сам давай..

Ответить

Олег Погребной

Женя
0

Это уже след уровень. DeFi смарт контракт

Ответить

Звенислав Николаевич

Александр
1

Нужен простой советский...

Ответить

Кай Айну

16

Для тех кто не в теме, коротко. Зачем нужен цифровой рубль? Чтобы у каждого отдельного рубля была история у кого он побывал и срок годности. У безналичных платежей такой истории нет (не путать с транзакциями).

Ответить

Алексей Штейн

Кай
4

Получается в теории - если мошенники уведут деньги со счета , можно узнать их путь и у кого они именно

Ответить

Антон Штадлер

Алексей
4

Конечно, это же не децентрализованная система. Именно для этого и планируют банки по всему миру использовать блокчейн. ЕЦБ планирует, недавно банк Франции провел эксперимент. В Азии уже есть почти рабочие варианты

Ответить

Yura Z.

Алексей
2

Нет. У кого именно побывал каждый рубль узнают, но кто именно в цепочке жулик - это нет. Кто жулик ясно и сейчас, без вских цифровых рублей, но если деньги жулика попадают к честному юзеру, то у честного юзера их забрать нельзя, иначе рано или поздно это будет вакханалия и приведет к тому, что все деньги - это деньги жуликов и их все нада забрать.

Ответить

Denis Kiselev

Алексей
0

Думаю, путь рубля из госзакупок или гособоронзаказа может быть куда как увлекательнее!

И мы увидим миксеры / клиринги с цифровыми рублями))

Ответить

Амбиент Музыкантов

Кай
0

То есть ради фана всё это затевается? 

Ответить

Кай Айну

Амбиент
6

Чуть не забыл ещё у каждого рубля появится пометка для каких видов товаров он предназначен, получив рубли для еды нельзя купить другое. Прекрасно согласитесь и тоталитарно

Ответить

Амбиент

Кай
2

Надеюсь, для взяток и откатов будет своя категория рубля. 

Ответить

Константин

Кай
0

Пруф?

Ответить

Сергей Кайзер

Констан…
4

"Одним из дополнительных вариантов использования смарт-контрактов также может быть маркирование цифровых рублей, позволяющее устанавливать условия их расходования (например, определять конкретные категории товаров/услуг, которые можно будет приобрести с их помощью) и отслеживать всю цепочку прохождения маркированных цифровых рублей"

http://www.cbr.ru/content/document/file/120075/co…
http://www.cbr.ru/content/document/file/120075/concept_08042021.pdf
www.cbr.ru
Ответить

Александр

Сергей
0

Одним из дополнительных вариантов

Значит, это основной вариант )

Ответить

Сергей Кайзер

Алексан…
1

Вообще это звучит достаточно хорошо, ибо ты сможешь ограничивать ребёнка в тратах, чтобы он не покупал всякую хрень и так далее. Но тут вопрос в том, как это будет использоваться в реальности...) Будет смешно если работодатель (или сам ЦБ) сможет за тебя решать сколько денег тебе выделить на еду.

Ответить

Denis

Сергей
0

Зачем идти простым путём, и определять лимит по картам / согласовывать транзакции?! Нам нужен сразу цифровой рубль на блокчейне! Аджайл однако, бигдата и экосистема!

Ответить

Константин

Сергей
0

Страница?)

Ответить

Сергей Кайзер

Констан…
0

19 страница, CTRL+F :)

Ответить

Константин

Сергей
1

Жена отпускает мужа погулять.
И при передаче денег снимает галочки: шлюхи, публичные дома, алкоголь, сигареты.
Ставит: такси, картошка, хлеб.

Ответить

Константин

Сергей
0

Я с телефона)
Любопытно. Благодарю.

Ответить

Алексей Штейн

Кай
1

Можно запретить покупать детям сигареты, алкашку и донатить НКО

Ответить

Кай Айну

Амбиент
4

Для закручивания гаек и усилиния контроля. Сейчас есть история транзакций сумм но не каждого рубля в этих суммах. В будущем это появится, просто текущая инфраструктура не позволяет это сделать. Так же новинкой станет ограниченный срок годности.

Ответить

Амбиент

Кай
5

Типа, копил ты на пенсию цифровыми рублями, и только на эту пенсию вышел - хоп! А срок годности цифровых накоплений истек. Гениально.

Ответить

Амбиент Музыкантов

5

Ну теперь-то заживём!

Ответить

Иван Шеметов

3

А шо опять комментаторы недовольны? 

Ответить

Raimond Vladimirov

Иван
5

Это естественное состояние комментатора с vc - быть недовольным

Ответить

Константин Яковлев

3

Майнинг)

Ответить

Митя Мурасов

2

Как они придадут ему такое качество как цифровую деревянность

Ответить

Ar AbduRashid

Митя
0

Текстурой

Ответить

Митя Мурасов

Ar
6

скины для рубля , как в контре

Ответить

Ar AbduRashid

Митя
0

За доллары

Ответить

Denis Kiselev

Ar
0

Девальвацией. Пары раз хватит

Ответить

Денис Платонов

2

Цифровой рубль тоже по QR кодам выдавать будут?

Ответить

Bet Papa

Денис
1

Да, после вакцинации

Ответить

Алексей Штейн

0

В чем вкратце смысл для обычного человека ?

Ответить

Амбиент Музыкантов

Алексей
4

Деноминация будет проходить легко и быстро.

Ответить

Infinity Trap

Алексей
3

Можно печатать в бесконечном количестве без вреда для природы))0)

Ответить

Александр Вербицкий

Алексей
1

Обычный человек (тот самый) сможет управлять экономикой, как в цивилизации. Потянул ползунок вправо - и сразу стало больше рублей )

Ответить

Андрей Фомин

1

Ух, цифровая пенсия! 😍
Не зря пол жизни фигачу на ПФР!

Ответить

Arian Khan

0

крытием дороги, отключениями
https://www.youtube.com/watch?v=zUCxTVp8mi0
https://www.youtube.com/channel/UC2bLRKM-JdiTyj56B_TlfxQ

Ответить

Иван Шеметов

Arian
1

@Инспектор 

Ответить

Расиль Шакиров

0

А больше и нет банков)))

Ответить

Arian Khan

0

безналичных платежей такой истории нет (не путать с
https://www.facebook.com/sportsblog121/
https://www.youtube.com/channel/UCZULWBaeXinfHACiflfK0Og

Ответить

Raimond Vladimirov

0

Если курс рубля это цифра, то рубль и так цифровой 😱

Ответить

Sharonu Adamsy

0

А как его майнить то хоть расскажите,чтобы заранее технику купить 😁

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Комментарий удален

Heleno Brownq

0

Через госуслуги

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Ответить

Комментарий удален

Иван Шеметов

0

@Инспектор 

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Мамин ихтиандр

0

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Канищев Максим

Donto
0

@Инспектор атака ботов

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Hoa Nguyễn Thị

0

able to manage the economy, as in a civilization. I pulled the slider 

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El'murza Alchakov

0

Слышь! Мелочи не найдётся? А если найду? Опачки цифровой рубль.

Ответить

Denis Kiselev

0

Вот они, какие вы - e-баллы нового века! Однака!

Кстати - дочек инобанков нет ни одной в пилоте, что характерно. Райф там или Росбанк

Ответить

Андрей Мельник

Denis
0

У кого из нас глюки? Я чётко вижу Росбанк в этом списке.

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Denis Kiselev

0

Интересно - когда поймут что счёт может быть уже и не в банке? А так просто - в блокчейне

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Sharonu Adamsy

0

Сколько было попыток создать идеальное общество, а заканчивается всегда
 одинаково. Все раз

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Heleno Brownq

0

Это что-то новенькое. С таким ещё не сталкивался. 

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Deboraha Hillp

0

нисколько не удивлён

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Deborahi Lewisq

0

Вам-то откуда известно это?) Мы с вами не присутствовали при диалогах

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quang truong trinh

0

Based on the test results, the regulator will draw up a roadmap for the 

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~&gt;онлайн: Україна Швеція Наживо:Україна Швеція Прямий ефір Трансляція: Україна Швеція Прямий…
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Сергей

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Цифровой рубль – это рубль, который обесценивается вдвое быстрее обычного рубля! Страну ждет очередной долгожданный прорыв

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