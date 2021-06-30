Китайский такси-сервис Didi привлёк больше $4 млрд в ходе IPO — WSJ Статьи редакции
По итогам размещения капитализация компании может составить больше $67 млрд.
- По итогам своего road-шоу Didi продала больше акций, чем планировала, но точное их количество было неизвестно, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых c действиями компании.
- Компания оценила свои акции в $14 за штуку. Учитывая рост цены за акцию, рыночная капитализация Didi составит более $67 млрд, это ниже оценки Uber — около $95 млрд, но значительно опережает оценку Lyft за $20 млрд. Полная оценка Didi может превысить $70 млрд.
- По словам источника, знакомого с планами Didi, компания оценивает сделку ниже первоначальных ожиданий, когда хотела привлечь $5-10 млрд. Причинами осторожности стали избыток акций, котирующихся в США, и недавние китайские IPO в США, после которых акции компаний торгуются плохо.
- По данным WSJ, итоги IPO будут зависеть от того, как компания убедит инвесторов обратить внимание на потенциальный рост и отбросить возможные политические риски, связанные с вложениями в китайские компании.
- По словам источников WSJ, руководители компании сосредоточили внимание на масштабах бизнеса и её потенциале для роста. По их данным, к 2030 году 70% населения Китая будет жить в городах, где число автовладельцев меньше, чем в США. Компания планирует зарабатывать на услугах такси и инвестициях в электромобили и искусственный интеллект.
- Didi основана в 2012 году, она развивает сервис такси, каршеринга, сервис аренды велосипедов и другие. В России Didi работает с августа 2020 года. 11 июня сервис подал заявку на IPO в США. Bloomberg писал, что на момент IPO компания может получить оценку в $100 млрд.
Вот этот DiDi! Так уж лучше Яндекс! Меня таксист кинул на бабки, тупо простояв 5 минут в другом конце дома, не желая подъехать мне под парадную! Я вижу, что кругом много машин запаркованных, высокий риск столкнуться зеркалом в зеркало, но я клиент. Где ваша клиентоориентированность, DiDi, вы не можете там как-то машины поуже делать что ли? Или там изобрести вот такую кнопочку, чтобы взлететь на пару минут и наконец-то меня забрать! А если бы мы были в лесу и на меня охотился волк? Вы бы тоже не доехали 180 метров? Беспредел!
Но я не гордая, дошла до таксиста, чтобы высказать ему всё в лицо. Так он взял и напередел вонюче в машине. А потом знаете что? Включил кондиционер! Нет, вы видели эту аргументацию? DiDi набирает скунсов в свою компанию! Ужас, я не могу понять, вы там чего, с ума сошли?
Да, я не буду считать то, что вызывала до это 191 такси DiDi и все было в порядке. Когда в порядке, тогда нечего сказать и пожелать. Это норма, так должно быть. Я же деньги плачу. А тут я плачу от газа, который вспоминаю во время написания этих строк. Мне невыносимо от несправедливого бытия, я требую уволить водителя из такси. Может, у него проблемы с кишечником и ему не стоит работать в таких пространствах?
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Вот такое желание составлять из газа огромные негативные эмоции уже заебало. Везде, где есть новости про такси, люди пытаются впарить своё недовольство. Которое надобно решать внутри компании и в редких (!) случая тотальной несправедливости бить в колокола и привлекать общество. Но не по каждому же поводу постить все эти случаи бытового характера? Когда проблема не в самой компании, не в обмане как было с подсчетом стоимости в зависимости от дороговизны устройства, смартфона, а в исполнителях отдельных. Доколе мы будем детьми и переливать из пустого в порожнее? Где самосознание, саморегуляция и признание того, что на вас Вселенная не замкнулась, мистер Стрендж? Существуют глобальные проблемы, существуют локальные, существуют бытовуха и прочее, прочее. Общество должно самостоятельно вырасти и привлечь внимание пишущего, что он хуйню порет, не надо такой мелкий сор выставлять на обозрение тысяч, так концентрация будет падать и когда придет время, никто не поможет пастуху. ru.wikipedia.org/wiki/Мальчик,_который_кричал:_«Волк!»
А волка нет, там всего лишь тунеядец, проблему с которым должна решить система внутренняя, если она подчинена желанию конкурентной борьбы с другими компаниями. «Когда они говорят правду, им не верят».
Водители в обычном такси:
«вообще-то я бизнесмен»
Водители в DiDi:
«Моя компания вчера привлекла 4 миллиарда инвестиций»
Они не могут получить код по интернету, а сдавать ПЦР-тест раз в три дня «вряд ли получится».
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