ФНС начала разработку нового налогового режима для малого бизнеса: в проекте — отмена страховых взносов и деклараций Статьи редакции
Пока это только опросы, решение о сроках и параметрах примут после обсуждения, уточнили в налоговой службе.
Федеральная налоговая служба изучает возможность ввести специальный налоговый режим для микро- и малого бизнеса, об этом рассказали РБК два источника. ФНС начала опрашивать предпринимателей, чтобы оценить спрос.
В пресс-службе ФНС подтвердили, что проектируется концепция, ведомство проводит опросы в том числе через кредитные организации среди их клиентов.
Новый режим может распространятся и на ИП, и на юрлиц:
- Малые предприятия могут освободить от уплаты страховых взносов за себя (ИП) и сотрудников (организации), но увеличится ставка налога на деятельность на 4 п.п.
- ФНС будет получать информацию об операциях предприятия напрямую от банка. На основании этих и данных контрольно-кассовой техники (ККТ) служба будет расчитывать налог.
- Налоговый период — один месяц.
- Расходами будут считаться только безналичные операции через расчётные счета или зафиксированные ККТ операции.
- Предприятия должны будут перечислять зарплату работникам только через банк. Банк будет выступать налоговым агентом по расчёту и уплате НДФЛ на основании зарплатных реестров.
- Предприятиям не надо будет вести бухгалтерской и налоговый учёт, подавать отчётность по упрощённой схеме налогообложения, НДФЛ, страховым взносам, в социальные фонды и Росстат.
В ФНС считают, что новый режим сократит издержки бизнеса на ведение учёта.
Ввести специальный налоговый режим можно только через принятие нового закона. «Решение о сроках введения, параметрах и условиях нового налогового режима будет принято после всестороннего обсуждения со всеми заинтересованными участниками и изучения общественного мнения со стороны бизнес-сообщества», — пояснили в ФНС.
Ставку увеличат, страховые взносы не отменят.
По какой же классике? Многой мелочи за последние 5 лет стало сильно проще жить, за исключением магазинов разве что.
От налоговой много неплохих изменений было именно для мелкого бизнеса, т.к. у них цель поднять собираемость и снизить контроль за счет автоматизации уже лет 10.
Это прогрессивная аудитория VC, твой комментарий для нее слишком адекватен
А вы вспомните историю с отменой транспортного налога. Пытались несколько раз, обещали, что акциз на бензин поднимут, а налог отменят. В итоге и акциз подняли и налог не отменили.
Приведите пример, что-то подумал и не смог вспомнить "мелочей которые позволили сильно проще жить"
Вспомнил, ПНС для меня стал доступен, каждый год теперь приходится дополнительные бумажки заполнять в дополнение к ранее заполняемым, но налог конкретно у меня стал меньше, что не может не радовать конечно же)
Самозанятые, регистрация ИП за 15 минут, электронная отчётность, электронное взаимодействие с налоговиками (можно переписываться, в случае проблем).
Я ещё застал те времена, когда отчётность принимали на дискетах или на бумажном виде (это ещё в 2015 году было даже). Регистрация занимала кучу времени, была сложной. Ну и на какой-то хрен меня без работников проверяли.
Единственный сильный геморрой это кассы, но у меня нет сотрудников и я работаю с юр. лицами, поэтому эта участь меня миновала. В бухгалтерию я вообще не смотрю теперь, любой банк для ИП за копейки её делает с моими вводными данными.
Ну и уже лет 15 все ждут, когда им УСН поднимут и задушат, но пока не поднимают, только страховые взносы трогают. Для тех, кто живет в регионах ещё и патент сказка с 2021, можно вычет делать со страховых взносов, а сам патент стоит дешево.
Вы наверное не открывали ип или ооо лет 10 назад. Не сдавали в бумаге ежеквартальную отчетность в ПФР и ФНС в 5 формах, даже без сотрудников.
Получил опрос от Точки - спрашивают, буду ли я нанимать больше людей, если перейду на такой режим. Ну так-то да, почему бы нет, если за них не надо ползарплаты взносов платить.
На самом деле на на эти взносы (кроме ндфл) можно уменьшить Налоги
Снижаем нагрузку – повышаем собираемость? Если стратегия такая – то это может быть здравый шаг.
с онлайн кассами и добровольным переходом на безнал очевидно повышать налоги от выручки и снижать плохособираемые, такие как страховые взносы
Вообще очень спорное предложение, не будет страховых у людей не будет пенсии все будут работать до 70 лет как самозанятые
Пенсию отменят вслед за этим режимом. Скорее всего к тому этот режим и придумали, чтобы потихоньку отменить и пенсию: на такой режим перейдёт куча народу, пенсия для них будет исключена, типа пусть сами копят. Потихоньку практику признают удачной и всех остальных туда сгребут. Пенсионеров с пенсией к тому моменту уже будет ничтожно мало, их дотянут, а новых уже не будет. Разумный шаг, если предположить, что кто-то там действительно подумал так далеко :)
Я бы ещё добавил сюда изменение в оформлении сотрудников: делать это всё напрямую через сайт налоговой. Тогда и кадровое делопроизводство можно отменить и НДФЛ сотрудник будет по сути сам платить. Это ещё больше обелит рынок труда и упростит жизнь бизнесу и наемным работникам https://t.me/parnomilk/158
Удалёнка требует упрощения процедуры найма для обеих сторон.
Электронные трудовые книжки требуют перехода в цифру.
Зарплата в конвертах требует выхода из серой зоны.
Здравый смысл рвё...
Удалёнка требует упрощения процедуры найма для обеих сторон.
Электронные трудовые книжки требуют перехода в цифру.
Зарплата в конвертах требует выхода из серой зоны.
Здравый смысл рвётся в бой.
В скором будущем мы увидим:
1. Полный отказ от трудовых договоров, как обязательной бумажки для подписания.
2. Главным документом согласия будет служить оффер от работодателя и согласие на оффер кандидата.
3. Договором будет служить некая стандартизированная оферта, которая вступает в силу в момент отправки-принятия оффера и блюдёт интересы обеих сторон на законодательном уровне.
4. Факт найма/трудоустройства будет происходить централизованно через сайт налоговой.
5. Налоги за своё трудоустройство будет платить сотрудник. Работодатель лишь платит оговоренную зарплату. И премию, разумеется.
Как будет происходить процесс найма/трудоустройства?
1. Компания и кандидат договариваются о заинтересованности друг в друге посредством удобных каналов связи.
2. Кандидат сообщает некий ключ себя на сайте налоговой.
3. Компания заходит в свой личный кабинет на сайте налоговой, жмёт кнопку «Принять сотрудника», указывает ключ, заполняет какие-то необходимые поля, прикладывает оффер.
4. Кандидат получает уведомление от родного уже сайта налоговой, жмёт кнопку «Да, принимаю».
5. Сайт налоговой отправляет обеим сторонам случайную гифку с giphy.com по кейворду “wellcome“.
С этого момента налоговая становится в курсе, что такой-то человек получает доход, электронная трудовая пополняется электронной записью о начале очередного трудового этапа сотрудника, сотрудник начинает платить все налоги самостоятельно, кадровики уходят в прошлое, бухгалтера радуются продлению смысла своего существования.
Передайте заметку Мишустину, пожалуйста, чтобы как-то ускорить введение и внедрение.
https://media.giphy.com/media/VPcVGQVX5WOMU/giphy.gif
#идеи
Ага, так все и побежали
Сегодня ввели, завтра отменили
А толпу своих гоблинов ты уже запалил
А слабо убрать прокладки типа фискальных операторов, производителей суперпупер секретных фискальных накопителей которые самоликвидируются через год и требуют обязательной замены и прочей швали которая на малом бизнесе кормиться?
Впрочем, ожидаемо. В перспективе отмена ПСН, и введение прогрессивного налога. И привязка как всегда "кривая" - к обороту, а не к марже. Либо её посчитают по отраслям примерно в градации 5- 6 колонок с разной ставкой. То бишь, Васген, торгующих помидорами с наценкой 150% не заметит на УСН "доходы" 8% налога, а Шурик , торгующий сигаретами с маржинальностью 7-12% , закроется!
Значит, Шурику стоит выбрать другую систему налогообложения – он-то в отличие от ФНС, свою маржу знает :)
...не говоря уже о том, что торговая наценка и маржа – это очень разные вещи :)
Надеюсь, к окончанию разработки "нового режима" — малый бизнес ещё останется, как класс.
я не понимаю, что такое "на 4 п.п."?
это УСН 10%?
Это не выглядит хорошо, с учетом списывания налогов на сумму взносов
Я думаю, кто-то уже посчитал, при каком доходе в месяц или в год новая схема более выгодная. И наверное, это не очень большая сумма.
На мой взгляд, им (правящей шушаре) не осоьо нужно, чтобы бизнес в России процветал, все что в России созедают, это делается не благодаря им, а скорее вопреки. И так же никто не отменял рейдерские захваты и крышевание бизнеса, словно мы в 90 (это уже про крупняк, где обороты интересные для шакалов, не про мелкий)
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Пока это только опросы, решение о сроках и параметрах примут после обсуждения, уточнили в налоговой службе.
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