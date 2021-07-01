Финансы
Евгения Евсеева

Онлайн-брокер Robinhood выплатит $70 млн штрафа после обвинений в введении пользователей в заблуждение Статьи редакции

Из них $57 млн штрафа и $12,6 млн компенсацию пострадавшим клиентам.

  • Американский финансовый регулятор FINRA обвинял Robinhood во введении клиентов в заблуждение, поощрении рискованных стратегий и недостаточном контроле за собственными технологиями, пишет The Wall Street Journal. Онлайн-брокер выплатит штраф в размере $57 млн и компенсацию $12,6 млн пострадавшим клиентам.
  • Претензии FINRA связаны с технологией Robinhood, которая автоматизировала открытие новых счетов и обновляла информацию клиентов о их балансах и заемных средствах.
  • По данным регулятора, у Robinhood 31 млн клиентов. C 2016 по 2018 год компания открыла 90 тысяч новых счетов, несмотря на предупреждения о возможной краже личных данных или другом мошенничестве. Также Robinhood квалифицировал тысячи других счетов для торговли опционами, даже если клиенты не соответствовали критериям приемлемости.
  • FINRA привела несколько примеров ошибок онлайн-брокера — среди них, например, ситуация, когда в июне 2020 года из-за путаницы в интерфейсе покончил с собой трейдер-новичок.
  • Robinhood согласилась выплатить штраф, но не признала вины и не опровергла. Также сервис наймёт независимого консультанта для проверки всех операций компании и соответствие их закону.
  • В июле 2021 года Robinhood запланировал провести IPO, сообщали источники Bloomberg. По подсчётам аналитика Bloomberg Intelligence Дэвида Риттера, компанию могут оценить в $40 млрд. В сентябре 2020 года инвесторы оценили Robinhood в $11,7 млрд.

#новость #robinhood

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3 3 комментария
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Михаил Киреев

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Добро не остается безнаказанным

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Карина Авдеева

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Также сервис наймёт независимого консультанта для проверки всех операций компании и соответствие их закону. Вот и нашлось занятие для сервиса.

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Aleksandr Azh

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Уверен все штрафы заложены в финмодель.
Если штраф меньше профита, вывод очевиден.

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