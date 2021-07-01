Финансы
Евгения Евсеева

«Сбер» подключил оплату товаров по QR-коду через СБП Статьи редакции

ЦБ обязал системно значимые банки подключить оплату по QR-кодам к октябрю, но Путин попросил ускориться.

  • «Сбербанк» с 1 июля присоединился к сервису платежей по QR-кодам Системы быстрых платежей (СБП) от ЦБ. Вместе с ним его подключил платёжный сервис «ЮMoney» (входит в экосистему банка).
  • Розничные клиенты «Сбербанка» смогут с помощью мобильного приложения сканировать QR-коды от СБП на кассах магазинов для оплаты покупок, либо оплачивать покупки в интернет-магазинах по специальным ссылкам. В свою очередь, ритейлеры смогут подключить такую оплату через «Сбер».
  • Центробанк запустил СБП в России в начале 2019 года. Система позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
  • Глава «Сбербанка» Герман Греф выступал против обязательного подключения к СБП. У банка есть собственная система денежных переводов по номеру телефона и QR-платежей.
  • «Сбер» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ в апреле 2020 года после штрафа — его точная сумма неизвестна. За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 млн рублей.
  • В ноябре 2020 года ЦБ обязал системно значимые банки подключить сервис оплаты товаров по QR-коду через СБП с октября 2021 года. Но Владимир Путин на ПМЭФ-21 попросил банки ускориться и внедрить систему к 1 июля.

#новость #сбер #сбп

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8 8 комментариев
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8 комментариев
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Vilent

1

Все вокруг уже привыкли прислонять устройство или карту использую nfc. Не пойдёт в России технология оплаты через qr, слишком много действий.  Возможно qr будет использоваться вместо "у нас терминал завис, давайте через сбербанк онлайн". 

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Алексей Штейн

Vilent
1

согласен. Но есть еще прослойка людей,у кого нет нфс в телефоне,но камера есть

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Дмитрий Фомин

Vilent
1

Я вот вчера на рынке царинском (мск) был, ни одного терминала, оплата переводом сбп, с qr кодом будет куда быстрее. Думаю таких мест по России ещё миллионы. к слову, подключение и оплата картами для магазина стоит около 2.8% с оборота.

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Сергей Остапенко

1

Что-то пока не работает... Сказочники они, оттягивают как могут, кормушка то отличная...

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Andrey Kulakov

1

Глава «Сбербанка» Герман Греф выступал против обязательного подключения к СБП. У банка есть собственная система денежных переводов по номеру телефона и QR-платежей.

Правильно, свои переводы есть, а другими банками пользоваться нехрен)

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Алексей Штейн

0

я не пойму, вроде ЦБ сказал всем сделать переводы по сбп минимум 100к в сутки лимит, а у сбера все еще 50к, остальное за "подписку"

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Дмитрий Коннов

Алексей
0

50к это не через СПБ, это просто в сбер онлвйн

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Jack Hammer

0

Даже не знаю, сбер штука конечно хорошая, как приложение, но как банк не очень, частично из-за своей политики.

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