«Сбер» подключил оплату товаров по QR-коду через СБП Статьи редакции
ЦБ обязал системно значимые банки подключить оплату по QR-кодам к октябрю, но Путин попросил ускориться.
- «Сбербанк» с 1 июля присоединился к сервису платежей по QR-кодам Системы быстрых платежей (СБП) от ЦБ. Вместе с ним его подключил платёжный сервис «ЮMoney» (входит в экосистему банка).
- Розничные клиенты «Сбербанка» смогут с помощью мобильного приложения сканировать QR-коды от СБП на кассах магазинов для оплаты покупок, либо оплачивать покупки в интернет-магазинах по специальным ссылкам. В свою очередь, ритейлеры смогут подключить такую оплату через «Сбер».
- Центробанк запустил СБП в России в начале 2019 года. Система позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
- Глава «Сбербанка» Герман Греф выступал против обязательного подключения к СБП. У банка есть собственная система денежных переводов по номеру телефона и QR-платежей.
- «Сбер» подключился к Системе быстрых платежей ЦБ в апреле 2020 года после штрафа — его точная сумма неизвестна. За такое нарушение предусмотрен штраф до 10 млн рублей.
- В ноябре 2020 года ЦБ обязал системно значимые банки подключить сервис оплаты товаров по QR-коду через СБП с октября 2021 года. Но Владимир Путин на ПМЭФ-21 попросил банки ускориться и внедрить систему к 1 июля.
Все вокруг уже привыкли прислонять устройство или карту использую nfc. Не пойдёт в России технология оплаты через qr, слишком много действий. Возможно qr будет использоваться вместо "у нас терминал завис, давайте через сбербанк онлайн".
согласен. Но есть еще прослойка людей,у кого нет нфс в телефоне,но камера есть
Я вот вчера на рынке царинском (мск) был, ни одного терминала, оплата переводом сбп, с qr кодом будет куда быстрее. Думаю таких мест по России ещё миллионы. к слову, подключение и оплата картами для магазина стоит около 2.8% с оборота.
Что-то пока не работает... Сказочники они, оттягивают как могут, кормушка то отличная...
Глава «Сбербанка» Герман Греф выступал против обязательного подключения к СБП. У банка есть собственная система денежных переводов по номеру телефона и QR-платежей.
Правильно, свои переводы есть, а другими банками пользоваться нехрен)
я не пойму, вроде ЦБ сказал всем сделать переводы по сбп минимум 100к в сутки лимит, а у сбера все еще 50к, остальное за "подписку"
Даже не знаю, сбер штука конечно хорошая, как приложение, но как банк не очень, частично из-за своей политики.
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