Российский стартап Freestylo привлёк €500 тысяч инвестиций — он подбирает одежду с помощью алгоритмов и стилиста Статьи редакции
Искусственный интеллект и команда стилистов помогают подобрать одежду в онлайн-формате.
Сервис Freestylo позволяет сэкономить время на поиск одежды и собрать капсульный гардероб, сообщили vc.ru создатели.
Компания привлекла средства частных инвесторов Манфреда Боднера и Норберта Тюфельбергера. Это первые внешние инвестиции компании. Условия сделки стороны не разглашают.
Сервис сейчас работает в Москве, средства позволят расширить бизнес. Компания планирует до конца года открыть филиал в Санкт-Петербурге, а весной 2022 года в других крупных городах.
У Freestylo есть собственный штат стилистов и служба логистики. На сайте нет привычного ассортимента одежды. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заполнить анкету, рассказав о своём стиле, фигуре и предпочтениях в одежде.
После этого алгоритмы отфильтруют ассортимент для пользователя, и профессиональные стилисты подберут несколько образов. Их пользователь получит с курьером. Услуга сервиса бесплатная, покупатель платит только за понравившиеся вещи.
- Компания с момента основания выполнила более 1000 заказов. По её данным, ежемесячный оборот достиг 1 млн рублей. Стартап зарабатывает на продаже вещей по розничной цене.
- Freestylo основали в декабре 2020 года Ваге Таамазян, Станислав Подшивалов, Михаил Матросов и Анастасия Таамзаян. В 2019 году часть команды представила сервис Sizolution, который создаёт по фотографии 3D-модель тела и помогает подбирать одежду подходящего размера.
Freestylo рака мака фо. Простите, эти песни из детства)
Это нужно в вк в паблике vc такие комменты оставлять, прикрепляя песню. А тут...
С помощью алгоритмов и стилиста привлёк 500 тысяч инвестиций.
Да, такой заголовок)
Сейчас зашел на сайт, мышкой потрогал, очень понравилось, что он спрашивает не то, что вам нравится, а то, что вам НЕ нравится. То есть сразу можно отсечь весь треш.
Я бы не отказался от такой функциональности на маркетплейсах. На условном вайлдберис просто невозможно выбрать футболку со штанами, потому что там 123 тысячи мужских футболок и тысячи брендов. Было бы удобно, если бы вайлдберис предлагал сразу готовые луки или подбирал похожую одежду по картинке из интернета.
Сейчас мода - это понятие относительно. Иногда в такие лохмотья одеваются, а потом узнаешь, что это все стоит под пол ляма, но человек выглядит, как бомж)
Алгоритм будет четко отработан? Приблизить к реальности примерку одежды, чтобы человек не разочаровался по факту, главная задача
Благоприятный будильник
Как ты приблизишь к реальности примерку джинсов где дохрена параметпов от размеров ляжки и до пробелов между размерами 50, 52 и т.д. Для начала нужно как то мерки собрать с тех и с других и потом только пилить подобный стартап.
Так для этого и создан данный сервис.
Благоприятный
Еще раз повторю вопрос как собратььмерки с людей и одежды когда существует с сотню деталей и характеристик (где жмет) и т.п. Все эти усреднения и на размер больше не вариант.
Никак, подбирается примерно с помощью условной нейросетки и наметанного глаза стилиста. Привозят, не нравится — не покупаешь. Вроде так.
Молодцы ребята! Я очень рада за вас) На сегодняшний день для нас это большой помощь, поскольку времени ни на что не хватает, а тут бесплатная доставка на дому комплект вещей. Сама два раза заказывала и обновила свой гардероб. Спасибо большое😊
Молодцы. Давно слежу за их работой. Решение по сайзингу у них годное.
Благоприятный будильник
А что за решение по сайзингу (речь о техническом решении?).
Внизу статьи их ранний проект упомянут https://sizolution.com/
Спросить размеры, которое?)
Я тестил несколько лет назад, боюсь соврать. Идея была в том, что фоткаешься в зеркале, указываешь только рост. Все размеры алгоритм вычисляет. Работало на удивление точно.
Чот слишком офисно, конечно.
Это я только про картинки. Там по факту может быть все не так офисно, а как укажешь запрос)
Комментарий удален
Очень хороший и нужный проект, расширьтесь и до мужского плес
Capsula первее появилась на этом рынке, кмк
Благоприятный будильник
Нет ИИ и самое главное это просто интернет магазин для женьщин.
Бред. У кого-то жепа толстая и джинсы сложно подобрать, у кого то плечи широкие. Ну оставляйте свои интим-фотки непонятно кому, потом, не жалуйтесь
Какое облегчение.Наконец то размер клетки на шортах ниже колена будет соответствовать размеру ячейки сетчатой майки.
Ерунда.
Надо ехать со стилистом в ТЦ и там уже брать и примерять, что может занять до недели поиска нормальной одежды. Пустая трата времени. Только шарлатан будет по фотографии составлять образ и более того - СЛАТЬ одежду ...
А вообще надо самому учиться одеваться, а не чтобы вас дядя одел как ему нравится. Лучше одеться в рванье на 3 размера больше, но быть самим собой, чем клоуном-разодетым как елка.
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