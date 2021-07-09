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Финансы
Nazigul Jusupova

Российский стартап Freestylo привлёк €500 тысяч инвестиций — он подбирает одежду с помощью алгоритмов и стилиста Статьи редакции

Искусственный интеллект и команда стилистов помогают подобрать одежду в онлайн-формате.

33 33 комментария
2749 просмотров

Сервис Freestylo позволяет сэкономить время на поиск одежды и собрать капсульный гардероб, сообщили vc.ru создатели.

Компания привлекла средства частных инвесторов Манфреда Боднера и Норберта Тюфельбергера. Это первые внешние инвестиции компании. Условия сделки стороны не разглашают.

Сервис сейчас работает в Москве, средства позволят расширить бизнес. Компания планирует до конца года открыть филиал в Санкт-Петербурге, а весной 2022 года в других крупных городах.

Freestylo

У Freestylo есть собственный штат стилистов и служба логистики. На сайте нет привычного ассортимента одежды. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заполнить анкету, рассказав о своём стиле, фигуре и предпочтениях в одежде.

После этого алгоритмы отфильтруют ассортимент для пользователя, и профессиональные стилисты подберут несколько образов. Их пользователь получит с курьером. Услуга сервиса бесплатная, покупатель платит только за понравившиеся вещи.

  • Компания с момента основания выполнила более 1000 заказов. По её данным, ежемесячный оборот достиг 1 млн рублей. Стартап зарабатывает на продаже вещей по розничной цене.
  • Freestylo основали в декабре 2020 года Ваге Таамазян, Станислав Подшивалов, Михаил Матросов и Анастасия Таамзаян. В 2019 году часть команды представила сервис Sizolution, который создаёт по фотографии 3D-модель тела и помогает подбирать одежду подходящего размера.

#новости #freestylo

33 33 комментария
10
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33 комментария
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Мардж Ви

25

Freestylo рака мака фо. Простите, эти песни из детства)

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Азиатский Таксист

Мардж
1
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Sergey Ontime

Мардж
0

Это нужно в вк в паблике vc такие комменты оставлять, прикрепляя песню. А тут...

Ответить

Sergey Ontime

8

С помощью алгоритмов и стилиста привлёк 500 тысяч инвестиций.

Да, такой заголовок)

Ответить

Антон Сметс

Sergey
3

Всем бы такого венчурного стилиста

Ответить

Dmitry Kiselev

6

Сейчас зашел на сайт, мышкой потрогал, очень понравилось, что он спрашивает не то, что вам нравится, а то, что вам НЕ нравится. То есть сразу можно отсечь весь треш.

Ответить

Leo Sol

Dmitry
1

Разумно

Ответить

Dmitry

3

Я бы не отказался от такой функциональности на маркетплейсах. На условном вайлдберис просто невозможно выбрать футболку со штанами, потому что там 123 тысячи мужских футболок и тысячи брендов. Было бы удобно, если бы вайлдберис предлагал сразу готовые луки или подбирал похожую одежду по картинке из интернета.

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Алексей Штейн

Dmitry
0

на вб есть луки с ссылками на одежду

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Маркетологов к стенке

2

Сейчас мода - это понятие относительно. Иногда в такие лохмотья одеваются, а потом узнаешь, что это все стоит под пол ляма, но человек выглядит, как бомж)

Ответить

Leo Sol

Маркетологов
0

Тоже верно, Ле стиль, се лем, как говорят французы

Ответить

Leo Sol

2

Алгоритм будет четко отработан? Приблизить к реальности примерку одежды, чтобы человек не разочаровался по факту, главная задача

Ответить

Благоприятный будильник

Leo
0

Как ты приблизишь к реальности примерку джинсов где дохрена параметпов от размеров ляжки и до пробелов между размерами 50, 52 и т.д. Для начала нужно как то мерки собрать с тех и с других и потом только пилить подобный стартап.

Ответить

Leo Sol

Благоприятный
0

Так для этого и создан данный сервис.

Ответить

Благоприятный

Leo
0

Еще раз повторю вопрос как собратььмерки с людей и одежды когда существует с сотню деталей и характеристик (где жмет) и т.п. Все эти усреднения и на размер больше не вариант.

Ответить

Leo Sol

Благопр…
0

Так это не ко мне вопрос, а к создателям сервиса.
Если он будет создан, значит будет учтено всё по максимуму

Ответить

Roman Novikov

Благопр…
0

Никак, подбирается примерно с помощью условной нейросетки и наметанного глаза стилиста. Привозят, не нравится — не покупаешь. Вроде так.

Ответить

Anna Arshakyan

2

 Молодцы ребята! Я очень рада за вас) На сегодняшний день для нас это большой помощь, поскольку времени ни на что не хватает, а тут бесплатная доставка на дому комплект вещей. Сама два раза заказывала и обновила свой гардероб. Спасибо большое😊

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Maxim Roslyakov

1

Молодцы. Давно слежу за их работой. Решение по сайзингу у них годное. 

Ответить

Благоприятный будильник

Maxim
0

А что за решение по сайзингу (речь о техническом решении?).

Ответить

Maxim Roslyakov

Благоприятный
1

Внизу статьи их ранний проект упомянут https://sizolution.com/

Ответить

Sergey Ontime

Maxim
0

Спросить размеры, которое?)

Ответить

Maxim Roslyakov

Sergey
0

Я тестил несколько лет назад, боюсь соврать. Идея была в том, что фоткаешься в зеркале, указываешь только рост. Все размеры алгоритм вычисляет. Работало на удивление точно.

Ответить

Sergey Ontime

1

Чот слишком офисно, конечно.

Ответить

Sergey Ontime

Sergey
1

Это я только про картинки. Там по факту может быть все не так офисно, а как укажешь запрос)

Ответить

Комментарий удален

Max Hype

1

Очень хороший и нужный проект, расширьтесь и до мужского плес

Ответить

Sergey Ontime

Max
0

Есть мужское

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Darya Svetikova

0

Capsula первее появилась на этом рынке, кмк

Capsula - ваш персональный онлайн стилист.
Теперь личный стилист доступен каждому. Вне зависимости от вашего возраста, бюджета или фигуры…
thecapsula.ru
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Благоприятный будильник

Darya
0

Нет ИИ и самое главное это просто интернет магазин для женьщин.

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antonina.lapcka

0

для продвижения неплохая сумма)

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Папа Римский

0

Бред. У кого-то жепа толстая и джинсы сложно подобрать, у кого то плечи широкие. Ну оставляйте свои интим-фотки непонятно кому, потом, не жалуйтесь

Ответить

Балабаев вячеслав

0

Какое облегчение.Наконец то размер клетки на шортах ниже колена будет соответствовать размеру ячейки сетчатой майки.

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Артур Гаврончук

0

Ерунда.

Надо ехать со стилистом в ТЦ и там уже брать и примерять, что может занять до недели поиска нормальной одежды. Пустая трата времени. Только шарлатан будет по фотографии составлять образ и более того - СЛАТЬ одежду ...

А вообще надо самому учиться одеваться, а не чтобы вас дядя одел как ему нравится. Лучше одеться в рванье на 3 размера больше, но быть самим собой, чем клоуном-разодетым как елка.

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