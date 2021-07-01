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Финансы
Маша Цепелева

Российские разработчики ПО получат субсидии на 7 млрд рублей — за счёт них снизят цены для компаний Статьи редакции

Отбором программ займётся РФРИТ и профильные ассоциации.

8 8 комментариев
491 просмотров

Правительство России утвердило правила, по которым малый и средний бизнес сможет купить российские программы дешевле.

Субсидии получат разработчки ПО, после этого они должны снизить стоимость программ для малого и среднего бизнеса. Величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены.

Правила для отбора ПО

  • Программы включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

  • ПО можно использовать через облачную инфраструктуру.

  • Программы помогают повысить производительность, точность или другие существенные характеристики техпроцесса и/или бизнес-процесса, улучшить качество или другие характеристики товаров или услуг, увеличить производительность труда, снизить издержки.

Требования к разработчикам

  • Среднесписочная численность работников за прошлый календарный год — не менее 15 человек.

  • Выручка за прошлый календарный год без учета НДС — не менее 10 млн рублеи.

Требования к бизнесу

  • Среднесписочная численность работников за прошлый календарный год — не более 250 человек.

  • Выручка за прошлый календарный год — не более 2 млрд рублеи.

На субсидии в 2021 году правительство выделит 1 млрд рублей, в 2022 году – 2 млрд рублей, в 2023 году – 2 млрд рублей, в 2024 году – 2 млрд рублей.

Выбирать программы для компаний будет Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) вместе с профильными ассоциациями. РФРИТ также будет администрировать выплаты.

В правительстве считают, что на субсидии «десятки тысяч предприятий» смогут получить «около 500 тысяч лицензий».

  • Власти хотят к 2024 году перевести на отечественное оборудование и программы владельцев сети связи и ИТ-системы госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и других компаний.
  • Владельцы компаний раскритиковали предложение из-за невыполнимых сроков и цены перехода. По оценке РСПП, он обойдётся в 1 трлн рублей.

#новость #субсидии

8 8 комментариев
3
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8 комментариев
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MEGAtraXXXer666

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Опять себе чинуши через знакомых бабки переводят под видом помощи

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Неверный Валера

MEGAtraXXXer666
1

Зачем им так палиться? Откаты никто не отменял.

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Григорий Крутеев

3

То есть прикольно получается, IT компаниям со штатом и оборотом дадут субсидии и они снизят цены, а еще не раскачавшимся хер с маслом. И как они конкурировать будут чтобы вырасти? С ценой в 2 раза выше.
При этом многие компании которые уже в этом реестре программ для ЭВМ уже получают различные гранты и субсидии.

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Вася Пражкин

0

 На субсидии в 2021 году правительство выделит 1 млрд рублей

1 лярд на скидки, то есть ПО на 2 лярда должны продать. Это такой маленький у нас рынок ПО?

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DiSAY

Вася
1

По скольку прицел на гос сектор, то вероятно да
Тк там в бюрократии и сертификации ПО можно погрязнуть надолго
В первых рядах на эту субсидию будут стоять Касперский и Астра линукс

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Неверный Валера

–1

На распилку! На распилку!
На распилку, на распилку становись!

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Смелый дебаркадер

–1

Кто такие российские разработчики и что они разрабатывают?

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Bulat Ziganshin

Смелый
0

мы как суслики :)

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