Российские разработчики ПО получат субсидии на 7 млрд рублей — за счёт них снизят цены для компаний Статьи редакции
Отбором программ займётся РФРИТ и профильные ассоциации.
Правительство России утвердило правила, по которым малый и средний бизнес сможет купить российские программы дешевле.
Субсидии получат разработчки ПО, после этого они должны снизить стоимость программ для малого и среднего бизнеса. Величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены.
Правила для отбора ПО
Программы включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
- ПО можно использовать через облачную инфраструктуру.
Программы помогают повысить производительность, точность или другие существенные характеристики техпроцесса и/или бизнес-процесса, улучшить качество или другие характеристики товаров или услуг, увеличить производительность труда, снизить издержки.
Требования к разработчикам
- Среднесписочная численность работников за прошлый календарный год — не менее 15 человек.
Выручка за прошлый календарный год без учета НДС — не менее 10 млн рублеи.
Требования к бизнесу
Среднесписочная численность работников за прошлый календарный год — не более 250 человек.
- Выручка за прошлый календарный год — не более 2 млрд рублеи.
На субсидии в 2021 году правительство выделит 1 млрд рублей, в 2022 году – 2 млрд рублей, в 2023 году – 2 млрд рублей, в 2024 году – 2 млрд рублей.
Выбирать программы для компаний будет Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) вместе с профильными ассоциациями. РФРИТ также будет администрировать выплаты.
В правительстве считают, что на субсидии «десятки тысяч предприятий» смогут получить «около 500 тысяч лицензий».
- Власти хотят к 2024 году перевести на отечественное оборудование и программы владельцев сети связи и ИТ-системы госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и других компаний.
- Владельцы компаний раскритиковали предложение из-за невыполнимых сроков и цены перехода. По оценке РСПП, он обойдётся в 1 трлн рублей.
Опять себе чинуши через знакомых бабки переводят под видом помощи
То есть прикольно получается, IT компаниям со штатом и оборотом дадут субсидии и они снизят цены, а еще не раскачавшимся хер с маслом. И как они конкурировать будут чтобы вырасти? С ценой в 2 раза выше.
При этом многие компании которые уже в этом реестре программ для ЭВМ уже получают различные гранты и субсидии.
На субсидии в 2021 году правительство выделит 1 млрд рублей
1 лярд на скидки, то есть ПО на 2 лярда должны продать. Это такой маленький у нас рынок ПО?
«Плюс Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября.
Рассказываем, как получить квалифицированную электронную подпись с помощью биометрии за 15 минут.
Приложения пока работает только на iOS.
Кажется, что у всех компаний, которые обновляли логотип в последние годы, был общий бриф и состоял он из одного слова — «упростить». Логомашина решила выяснить, кто за кем повторяет и когда это закончится.
Она свергала правительства, сотрудничала с ЦРУ, влияла на введение новых законов в США — чтобы продавать бананы на миллиарды долларов.
Soft skills необходимы не только для эффективной работы руководителя и его команды, но и влияют на экономику компании. Одним из важных управленческих навыков является проведение совещаний. Отсутствие регулярной практики в этой области может повлиять на работу большинства сотрудников. Постоянное обучение и отработка навыков — наоборот, позволит…
Робот контактного центра Сбера и виртуальные ассистенты семейства Салют разговаривают с людьми с помощью речевых технологий. Нейросетевые модели, на которых они работают, мы создали с нуля — так, чтобы система идеально понимала пользователей и давала качественные «человечные» ответы на русском языке. Теперь эти разработки может использовать…
Привет! Я Леонид Комиссаров, сооснователь Yallamart — первого сервиса экспресс-доставки продуктов в Дубае. Рассказываю, как мы смогли запуститься за 1,5 месяца в городе, где на запуск бизнеса обычно уходит почти год, и об особенностях управления проектом в ОАЭ.
Предприниматели говорили, что в первый день ограничений выручка упала от 50% до 90%.
Проанализировали, чем обернется введение QR-кодов для ресторанов, как вырос спрос на доставку готовой еды за последний год и что люди предпочитают заказывать во время пандемии.