Robinhood подал заявку на IPO: выручка выросла на 309% за квартал — до $522 млн, убыток составил $1,4 млрд Статьи редакции
Колоссальный убыток может быть связан со скачками цены на акции GameStop в январе.
Онлайн-брокер Robinhood подал заявку на публичное размещение 20-35% акций на бирже Nasdaq под символом «HOOD».
В 2020 году выручка Robinhood составила $959 млн, прибыль — $7,45 млн, в 2019 году выручка — $278 млн, а убыток — $107 млн.
В первом квартале 2021 года убыток онлайн-брокера составил $1,4 млрд из-за скачка цен на акции GameStop в январе, сообщает CNBC. Выручка в первом квартале года — $522 млн, это на 309% больше, чем год назад. Количество активов под управлением Robinhood выросло за год с $19,2 млрд до $80 млрд, количество активных пользователей в месяц — 17,7 млн, по данным компании.
В заявке указано, что компания хочет привлечь $100 млн, сумма может значительно увеличиться после публикации условий продажи акций. Инвестиционные банки Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan являются ведущими андеррайтерами сделки.
Компания была основана в 2013 году, в 2021 году в Robinhood работает 2100 штатных сотрудников. Robinhood предлагает торговлю акциями, криптовалютой, опционами и счета для управления средствами. Пользователи могут совершать большинство сделок бесплатно.
Robinhood получает большую часть денег от дополнительных услуг.
100 млн $ в статье это ошибка которую повторили многие СМИ. Pre-IPO Valuation Robinhood 40 млрд долларов США, 20-35% акций соответственно стоят 8-14 млрд. USD. В заявке 100 млн указано как временное значение, и реальная оценка будет указана после согласования всех условий размещения.
Цитирую Блумберг: "The company, which pitches its trading platform to novice investors, listed the size of the offering as $100 million, a placeholder that will change when it sets terms for the share sale."
Убыток — долговые обязательства (net loss of $1.4 billion, which included a $1.5 billion fair value adjustment to our convertible notes and warrant liability, compared to a net loss of $53 million)
Че они с этими деньгами делают
Берут у богатых и раздают бедным.
Всемирный Орзэмэс
Жила - была девушка Робингуд - у бедных брала, а богатым - давала.
Robinhood получает большую часть денег от дополнительных услуг.
Разбираться лень или просто сильно тяжело, а, Маша?
Робингуд много получает благодаря Payment for Order Flow (PFOF). Это комиссия за передачи заявки исполнителю, кто платит тот и получает заявку. Так во втором квартале 2020 Робингуд получил 180 лямов. Причем сделка проведенная через PFOF может не быть самой выгодной для клиента. В итоге "бесплатный" Робингуд выходит не таким уж и не бесплатным.
Причем сделка проведенная через PFOF может не быть самой выгодной для клиента.
Да что там говорить, именно тут на бедных и наживаются богатые, когда по текущей рыночной цене сделка идет. Такой вот двуличный Робингуд 21-го века ).
— Robinhood был прибыльным в 2020 году, но заработал всего 7,45 млн. $, а в 2019 убыток составлял 107 млн. $
— 38% прибыли в первом квартале принесли опционы, 25% — акции и 17% — крипто (но если посмотреть детальнее — большую часть этих прибылей принес Dogecoin)
— 18 миллионов активных клиентов всего и 17.7 активных в течение месяца (MAU) и 80 миллиардов активов под управлением: 4,4 тыс $ в среднем на счет (для сравнения, средний размер брокерского счета в России 6,5 тыс. $ по текущему курсу)
— Robinhood зарабатывает порядка 2% от размера клиентских активов (Interactive Brokers для сравнения — 1,5%)
— $82 Robinhood зарабатывал с клиента в 2020 и $137 в первом квартале 2021г.
— За год пользовательская база выросла в 4 раза
— За первый квартал 2021г а прибыль со 128 млн. $ до 522 млн. $, тем не менее, общие потери за q1 составили 1,4 млрд. $ из-за инцидента с акциями Gamestop
— Во многих источниках сумма, которую планируется привлечь при размещении указана как 100 млн $, но это просто временное значение, вписанное до того как будут уточнены все детали размещения. В реальности Robinhood планирует продать 20—35% акций по оценке порядка 40 млрд. $ что составит 8-14 млрд. $
Рекомендую ознакомиться с полным содержимым заявки на листинг в оригинале, там интересно: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1783879/000162828021013318/robinhoods-1.htm
Где сравнение с Тиньков.Инвестиции, нашим русским робингудом ?
Тинькофф это брокер с комиссией, робингуд - без явных комиссии, но со скрытым способом нагреть клиента.
Комментарий удален
Комментарий удален
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