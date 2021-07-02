«Тинькофф Инвестиции» добавили покупку бумаг и пополнение счёта через Apple Pay и Google Pay для клиентов других банков Статьи редакции
Число частных инвесторов на Мосбирже в феврале достигло 10 млн человек, и конкуренция среди брокеров растёт.
Пользователи «Тинькофф Инвестиций» без карты Tinkoff Black смогут купить ценные бумаги или пополнить брокерский счет с банковской карты в кошельке Apple Wallet или Google Wallet, рассказали vc.ru в компании.
Пополнить счёт можно на главной странице мобильного приложения, выбрав «Пополнить», а затем Apple Pay или Google Pay. Совершить сделки с бумагами можно в разделе «Что купить», выбрав источник покупки.
До этого пользователи-клиенты других банков должны были переводить средства на брокерский счёт через ввод реквизитов банковской карты, а затем могли совершать сделки. В «Тинькофф» рассчитывают, что функция станет «дополнительным конкурентным преимуществом» для сервиса.
По данным Мосбиржи на конец февраля 2021 года, число частных инвесторов достигло 10 млн человек. Лидерами по количеству открытых счетов частных инвесторов стали «Сбер» — 4,20 млн, «Тинькофф» — 4,19 млн, ВТБ — 1,23 млн, БКС — 0,63 млн и «Альфа-банк» — 0,56 млн. Всего на Мосбирже физлицами открыто свыше 16 млн брокерских счетов.
По собственным данным на конец первого квартала, у «Тинькофф Инвестиции» было 5,2 млн пользователей, активных — 1,4 млн.
Вот ты ещё внутри банка сделали пополнение с бизнес Карты, которая к счету ип привязана.
Обязательно подумаем о такой возможности. Спасибо за предложение!
Еще, с ТБлэк есть пополнение, а с ТПлатинум нет 🤦🏻♂️ у Тинькофф с любых карт и счетов Тинькофф должны быть пополнения 🤦🏻♂️ так сложно догадаться?
И еще с накопительных счетов. У меня специальный счет есть, и я устал уже раз в месяц переводить сперва на карту а потом уже в инвестиции. Казалось бы можно сразу со счета на инвест счет, но все равно лишние клики. В чем проблема показать еще список счетов рядом с картами прямо в инвестициях?
Какая комса? Другие банки будут расценивать такие ппреводы как квази-кэш?
С нашей стороны комиссии не будет. При оплате через Apple pay MCC код будет 6211, при оплате через Google pay - 6012. По комиссии со стороны стороннего банка уточните у них.
Тинькофф красавцы. Добавьте ещё такое же пополнение в своём банке и будет мастхэв
В Тинькофф Инвестициях можно покупать Акции деньгами напрямую с карты Тинькова или ты о чем-то другом?
Я про пополнение в их основном банке. Чтобы можно было также просто пополнить счёт банка без смс подтверждения с других банков
Не могут сделать пополнение с других тинькофских карт до сих пор, можно только с одной основной дебетовой карты
Вы можете пополнить со своей карты Тинькофф или с карты стороннего банка. Взяли на вооружение вашу идею о пополнении с карты другого нашего клиента.
И еще, чтобы можно было пополнить с кредитки, вроде, тоже нельзя.
Без комиссии? Если без комиссии, то это отлично.
Мы не берем комиссию со своей стороны, но ее может списывать сторонний банк. Только они могут предоставить информацию по вашему тарифу.
Как на такие переводы/пополнения будут смотреть службы финмониторинга других банков? И какая комиссия будет от банков эмитентов карт, с которых будет пополнение? Вопросы открыты.
Там лимит 15 000₽ в месяц. Без комиссии
Кому-то и этого достаточно. Мой папа, например, на инвестиционный счет переводит свою пенсию. А она как раз около 15к 😒
Думаю в будущем это поправимо. Букмекерские конторы тоже изначально имели лимит на Apple Pay, однако позже все нормализовалось, с чем это связано не знаю
По этому вопросу обратитесь в сторонний банк. С нашей стороны комиссии не будет.
@Тинькофф Инвестиции Добавьте возможность инвестировать в морковь + фьючерсы и опционы на нее. Морковь - валюта посильнее доллара сейчас.
😄 да, морковь дороже доллара. Но не все зависит от нас в плане добавления.
А вывод только на тинек?
Теперь блин приходится листать лишний раз, чтобы дойти до нужного счёта. @Тинькофф Инвестиции можно как-то убрать этот способ оплаты из списка или поменять местами?
Такой возможности нет, но уже взяли на вооружение ваши предложения.
Очень приятная новость и удобная функция.
Мы постоянно работаем над функционалом приложения. Рады, что вам понравилась новая функция :)
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Он отсчитывался со стороны пользователя, а не сервиса.
Число частных инвесторов на Мосбирже в феврале достигло 10 млн человек, и конкуренция среди брокеров растёт.
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