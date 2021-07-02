Число частных инвесторов на Мосбирже в феврале достигло 10 млн человек, и конкуренция среди брокеров растёт.

Пользователи «Тинькофф Инвестиций» без карты Tinkoff Black смогут купить ценные бумаги или пополнить брокерский счет с банковской карты в кошельке Apple Wallet или Google Wallet, рассказали vc.ru в компании.

Пополнить счёт можно на главной странице мобильного приложения, выбрав «Пополнить», а затем Apple Pay или Google Pay. Совершить сделки с бумагами можно в разделе «Что купить», выбрав источник покупки.

До этого пользователи-клиенты других банков должны были переводить средства на брокерский счёт через ввод реквизитов банковской карты, а затем могли совершать сделки. В «Тинькофф» рассчитывают, что функция станет «дополнительным конкурентным преимуществом» для сервиса.

По данным Мосбиржи на конец февраля 2021 года, число частных инвесторов достигло 10 млн человек. Лидерами по количеству открытых счетов частных инвесторов стали «Сбер» — 4,20 млн, «Тинькофф» — 4,19 млн, ВТБ — 1,23 млн, БКС — 0,63 млн и «Альфа-банк» — 0,56 млн. Всего на Мосбирже физлицами открыто свыше 16 млн брокерских счетов.

По собственным данным на конец первого квартала, у «Тинькофф Инвестиции» было 5,2 млн пользователей, активных — 1,4 млн.