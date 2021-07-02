Финансы
Таня Боброва

«Тинькофф Инвестиции» добавили покупку бумаг и пополнение счёта через Apple Pay и Google Pay для клиентов других банков Статьи редакции

Число частных инвесторов на Мосбирже в феврале достигло 10 млн человек, и конкуренция среди брокеров растёт.

Пользователи «Тинькофф Инвестиций» без карты Tinkoff Black смогут купить ценные бумаги или пополнить брокерский счет с банковской карты в кошельке Apple Wallet или Google Wallet, рассказали vc.ru в компании.

Пополнить счёт можно на главной странице мобильного приложения, выбрав «Пополнить», а затем Apple Pay или Google Pay. Совершить сделки с бумагами можно в разделе «Что купить», выбрав источник покупки.

До этого пользователи-клиенты других банков должны были переводить средства на брокерский счёт через ввод реквизитов банковской карты, а затем могли совершать сделки. В «Тинькофф» рассчитывают, что функция станет «дополнительным конкурентным преимуществом» для сервиса.

По данным Мосбиржи на конец февраля 2021 года, число частных инвесторов достигло 10 млн человек. Лидерами по количеству открытых счетов частных инвесторов стали «Сбер» — 4,20 млн, «Тинькофф» — 4,19 млн, ВТБ — 1,23 млн, БКС — 0,63 млн и «Альфа-банк» — 0,56 млн. Всего на Мосбирже физлицами открыто свыше 16 млн брокерских счетов.

По собственным данным на конец первого квартала, у «Тинькофф Инвестиции» было 5,2 млн пользователей, активных — 1,4 млн.

#новость #тинькофф

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34 34 комментария
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Mitya Vol

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Вот ты ещё внутри банка сделали пополнение с бизнес Карты, которая к счету ип привязана.

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Тинькофф Инвестиции

Mitya
1

Обязательно подумаем о такой возможности. Спасибо за предложение!

Ответить

Yan Varskii

Тинькофф
–1

Еще, с ТБлэк есть пополнение, а с ТПлатинум нет 🤦🏻‍♂️ у Тинькофф с любых карт и счетов Тинькофф должны быть пополнения 🤦🏻‍♂️ так сложно догадаться?

Ответить

ilia

Yan
4

чтобы потом куча дураков пополнили с Платинум, нарвались на комиссии - потому что пополнение - не покупка - и ныли какой банк плохой, а не они тупые?

Ответить

Тинькофф

Yan
1

Не все можем реализовать сразу, для некоторых идей нужно время.

Ответить

Sergey Klochko

Тинькофф
0

И еще с накопительных счетов. У меня специальный счет есть, и я устал уже раз в месяц переводить сперва на карту а потом уже в инвестиции. Казалось бы можно сразу со счета на инвест счет, но все равно лишние клики. В чем проблема показать еще список счетов рядом с картами прямо в инвестициях?

Ответить

Тинькофф

Sergey
0

Не все функции можем добавить сразу. Для реализации некоторых нужно время. Спасибо за фидбэк!

Ответить

Russian Swiss

2

Какая комса? Другие банки будут расценивать такие ппреводы как квази-кэш?

Ответить

Тинькофф Инвестиции

Russian
2

С нашей стороны комиссии не будет. При оплате через Apple pay MCC код будет 6211, при оплате через Google pay - 6012. По комиссии со стороны стороннего банка уточните у них.

Ответить

Sasha Guseinov

2

Тинькофф красавцы. Добавьте ещё такое же пополнение в своём банке и будет мастхэв

Ответить

Андрей Суслов

Sasha
0

В Тинькофф Инвестициях можно покупать Акции деньгами напрямую с карты Тинькова или ты о чем-то другом?

Ответить

Sasha Guseinov

Андрей
0

Я про пополнение в их основном банке. Чтобы можно было также просто пополнить счёт банка без смс подтверждения с других банков

Ответить

Тинькофф Инвестиции

Sasha
0

Этот фидбэк также добавили в свою копилку. Спасибо!

Ответить

Aziz Temurkhan

1

Не могут сделать пополнение с других тинькофских карт до сих пор, можно только с одной основной дебетовой карты

Ответить

Тинькофф Инвестиции

Aziz
0

Вы можете пополнить со своей карты Тинькофф или с карты стороннего банка. Взяли на вооружение вашу идею о пополнении с карты другого нашего клиента.

Ответить

Aziz Temurkhan

Тинькофф
0

И еще, чтобы можно было пополнить с кредитки, вроде, тоже нельзя.

Ответить

Иван Шеметов

Aziz
5

Так это же идиотизм

Ответить

Тинькофф

Aziz
0

Вы правы, такой возможности пока тоже нет.

Ответить

Святослав Гусев

1

Без комиссии? Если без комиссии, то это отлично.

Ответить

Тинькофф Инвестиции

Святослав
0

Мы не берем комиссию со своей стороны, но ее может списывать сторонний банк. Только они могут предоставить информацию по вашему тарифу.

Ответить

A Holding

0

Как на такие переводы/пополнения будут смотреть службы финмониторинга других банков? И какая комиссия будет от банков эмитентов карт, с которых будет пополнение? Вопросы открыты.

Ответить

Sasha Guseinov

A
0

Там лимит 15 000₽ в месяц. Без комиссии

Ответить

A Holding

Sasha
3

15000 руб в месяц😂😂😂 зато инфоповод то какой!

Ответить

Полина Ищенко

A
1

Кому-то и этого достаточно. Мой папа, например, на инвестиционный счет переводит свою пенсию. А она как раз около 15к 😒

Ответить

Sasha Guseinov

A
0

Думаю в будущем это поправимо. Букмекерские конторы тоже изначально имели лимит на Apple Pay, однако позже все нормализовалось, с чем это связано не знаю

Ответить

Тинькофф Инвестиции

A
0

По этому вопросу обратитесь в сторонний банк. С нашей стороны комиссии не будет.

Ответить

Вася Пражкин

0

@Тинькофф Инвестиции  Добавьте возможность инвестировать в морковь + фьючерсы и опционы на нее. Морковь - валюта посильнее доллара сейчас.

Ответить

Тинькофф Инвестиции

Вася
1

😄 да, морковь дороже доллара. Но не все зависит от нас в плане добавления.

Ответить

ihovsky

0

А вывод только на тинек?

Ответить

Тинькофф Инвестиции

ihovsky
0

Да, вывод пока только на нашу карту.

Ответить

Сергей Милосердов

0

Теперь блин приходится листать лишний раз, чтобы дойти до нужного счёта. @Тинькофф Инвестиции можно как-то убрать этот способ оплаты из списка или поменять местами?

Ответить

Тинькофф Инвестиции

Сергей
0

Такой возможности нет, но уже взяли на вооружение ваши предложения.

Ответить

Алена

0

Очень приятная новость и удобная функция.

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Тинькофф Инвестиции

Алена
0

Мы постоянно работаем над функционалом приложения. Рады, что вам понравилась новая функция :)

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Финансы
Таня Боброва
«Тинькофф Инвестиции» добавили покупку бумаг и пополнение счёта через Apple Pay и Google Pay для клиентов других банков Статьи редакции

Число частных инвесторов на Мосбирже в феврале достигло 10 млн человек, и конкуренция среди брокеров растёт.

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