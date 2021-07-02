Тренд на приватность в сети. Что это значит и как работать с аудиторией в новых реалиях

Сегодня вопрос сохранения приватности в интернете становится все более актуальным: люди больше заботятся о безопасности персональных данных, а платформы в ответ внедряют новые технологии защиты личной информации. Руководитель отдела аналитических продуктов Яндекса Сергей Лисицын объясняет, что новые правила означают для рекламной индустрии и…