Финансы
Евгения Евсеева

«Совкомбанк» подал иск к МТС на 366 млн рублей Статьи редакции

Банки судятся с операторами из-за завышенных цен на SMS-рассылку.

  • Исковое заявление поступило 1 июля, следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий не уточняется.
  • На момент написания заметки в «Совкомбанке» не пояснили vc.ru, что стало причиной иска, но в апреле 2021 года банк уже подал иск к Tele2 на 137 млн рублей — «из-за необоснованного повышения сотовыми операторами стоимости SMS-рассылок».
  • В МТС рассказали vc.ru, что не согласны с иском и будут отстаивать свою позицию.
  • В марте 2021 года из-за из-за «монопольно высоких цен на SMS-рассылки» «Тинькофф» подал иск к МТС на 1,1 млрд рублей, а в июне к «Билайну» и «Мегафону» — на 436,8 млн рублей и 677 млн рублей соответственно.
  • В 2018 году ФАС признала, что операторы «большой четвёрки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) злоупотребляют доминирующим положением и необоснованно завышают стоимость SMS-рассылки для банков без госучастия.

#новость #совкомбанк #мтс

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Daniel Kholoptsev

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Удачи в суде, Софкомфлот 😂😂😂

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Митя Мурасов

2

Интимные отношения жабы с гадюкой

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Ян Марков

1

Я не понял, как фас подобное вообще рассматривает? А если сделать 10 копеек за смс, то в фас пойдут другие операторы, которые нажалуются на демпинг???

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Irina Gagina

Ян
1

ФАС же рассматривал повышение цен в Крыму и не нашёл сговора. Всё идёт своим чередом. В России нет капитализм, в наличии исключительно феодализм. А Евтушенков сам кузнец своего счастья:)

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Денис Денисов

Ян
0

Демпинг, как правило, сложнее доказать. С завышением цен всё проще - обычно ссылаются на существующие контракты с другими компаниями. В статье указано, что уже было признано завышение тарифов для банков *без госучастия*.

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Олег Михайлов

Ян
–2

Даже при цене СМС в 10 копеек операторы будут в плюсе.

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Irina Gagina

1

Много сейчас будут писать работники МТС, расхваливая свои сервисы и грозя кулаками истцам, не подозревая что реально происходит за кулисами. Тот, кто в теме, скажет только одно: этого и следовало ожидать.;)

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Никита Елисеев

Irina
1

Это называется риски и их закладывали в стоимость)

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Олег Михайлов

0

СМС оператору ничего не стоят. Даже если посчитать "нагрузку" на оборудование, то себестоимость СМС не больше копейки. Для рассылки используются те же частоты, что и при обычном звонке.
Поэтому операторы просто наглеют.

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Basil

Олег
1

Это размышления дилетанта, который ни чего не понимает в отрасли. Работал с смс центрами написанными на коленке и топ брендами типа Comverse. Оператор платит за поддержку, за лицензии на пропускную способность, за фичи, даже чтобы подготовить смс центр к празднику или НГ, нужно провести работы, которые могут стоить сотни тысяч долларов. 

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Nail Sharipov

0

Можно провести аналогию с Apple) Надо просто банкам создать свою экосистему, раз не нравятся тарифы в экосистемах операторов :))

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LolKekNet

Nail
0

Постепенно к этому все и идёт :)
Тинькофф и Сбер уже стартанули в это направление

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Andrey Kim

0

Дешевле было свое мобильное приложение сделать и там клиентов пушить)

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Александр А.

Andrey
0

Банк обязан, если пуш-уведомление не доставлено, отсылать смску. 

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Sergey Stepanchenko

0

банкам нужно просто скинуться, купить одного из операторов и бесплатно рассылать через него свои смс-ки :)

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Распутин

–1

Никогда не пользовался смс оповещение, зачем оно вообще надо. 

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