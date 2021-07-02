Что такое NFT, и как на этом заработать?

NFT – инвестиционный инструмент, который внезапно, этой весной, создал целую армию миллионеров, позволяя людям превращать в активы буквально все, что угодно. Но на самом деле, все еще более революционно, чем кажется. И к концу этой статьи вы поймете, почему. Рассказываем, что такое NFT, и почему они важны.