«Яндекс» продал акции компаний-«пустышек» для вывода других на биржу на $49,8 млн Статьи редакции
В начале года компания купила акции SPAC на $130 млн.
«Яндекс» продал акции SPAC в апреле-июне 2021 года, следует из финансового отчёта компании за первый квартал года.
Компания вложила $131,2 млн в январе-марте в IPO нескольких компаний-«пустышек», названия которых не раскрывались. В апреле компания уже продала акции на $6,1 млн. «Яндекс» отказался комментировать «Ведомостям» планы по сделкам с бумагами SPAC.
SPAC — это «пустышки», которые нужны для вывода более крупных компаний на биржу. Они уже есть на IPO, после к ним присоединяется компания с активами, которой нужен «выход». Так крупные компании обходят процедуру классического IPO.
SPAC привлекает деньги инвесторов, обещая заключить сделку о слиянии с реальной компанией.
В ближайшие два года SPAC могут стать ключевым драйвером на рынке слияний и поглощений, прогнозирует Goldman Sachs.
SPAC в словаре Даля переводится как ЧПОК
Вообще вся эта история с spac отдает душком мошенничества, и.к. некие компании обходят процедуру проверки отработанную годами практики.
Комментарий удален
Шпак.
Объясните научно-популярно для чего им обходить классическое IPO, в чем выгода такого способа и законно ли это? Звучит всё как отмывание денег или уход от налогов и тд. Но это от того, что я несведущ в этом.
Насколько я понимаю, основная причина в том, что в случае с IPO очень большие затраты как по деньгам, так и по времени, которые несет компания, которая на IPO выходит. Ибо процедура крайне сложная и максимально бюрократизированная. И мелким это просто очень дорого и не потянуть.В случае SPAC - это все переходит на сторону инвесторов, а точнее даже на менеджеров SPAC.
Инвесторы заранее приобретают долю в компании (Еще до ее официального слияния со SPAC), и после слияния это уже не пустышки а настоящие акции.
Но это опять таки, насколько я это со своей колокольни понимаю.
А заголов желтоватый, да - звучит как будто яндекс занимается фирмами-однодневками и еще и на этом зарабатывает :)
Но нет, если в деталях я мог и наврать, то то, что это вполне официальны биржевой инструмент, я уверен.
Да, лучше назвать статью: "Яндекс продаёт пустышки".
в чем выгода такого способа
Быстро можно выйти на IPO - месяц-два. Обычным способом - полгода-год и более.
законно ли это
Естественно.
Звучит всё как отмывание денег или уход от налогов
Смущает слово "пустышка"? Это всего лишь означает, что компания не ведет активной коммерческой деятельности.
Если не ведёт, то зачем она на бирже?
Чтобы продаться тем, кто хочет выйти на биржу быстро.
Деньги к деньгам
Нужен кэш на развитие юнит-экономики "купил за доллар, продал за 90 центов"
Меня одного коробит когда SPAC называют "пустышками"? Они пустые, но отнюдь не пустышки, и имеют вполне адекватное экономическое предназначение.
Такое-же как и сервис доставки еды - они экономят ваше время. Ускорение бюрократической процедуры - вполне себе адекватная услуга.
Комментарий удален
Для полноты картины не хватает Ноздрева, Манилова, Собакевича, Коробочки и Плюшкина... ))
А ведь кто-то придумал лайфхак. Просто и надежно.
А как этих пустышек самих то на IPO допускают?
Сооснователь «Теремка» попросил встречи с мэром Москвы для обсуждения реальной поддержки ресторанного бизнеса.
Более 82% работающих россиян смогли приспособиться к новым условиям работы во время пандемии, 37% компаний в процессе адаптации пришлось пойти на кардинальные меры и сократить расходы на офис в 2020 году, и только 17% компаний отметили, что смогли поднять выручку и оборот только в 2021 году.
Сегодня вопрос сохранения приватности в интернете становится все более актуальным: люди больше заботятся о безопасности персональных данных, а платформы в ответ внедряют новые технологии защиты личной информации. Руководитель отдела аналитических продуктов Яндекса Сергей Лисицын объясняет, что новые правила означают для рекламной индустрии и…
История Андрея Азимова, который хотел стабильно получать $1000 в месяц и недавно продал генератор сайтов из «Google Таблиц».
Продукты Yota стали доступны для покупки во всех магазинах сети «Эльдорадо». Клиенты смогут приобрести полную линейку устройств Yota на специальных стойках в 573 магазинах «Эльдорадо» по всей России.
Пользователи заметили, что стоимость услуг выросла в три раза.
NFT – инвестиционный инструмент, который внезапно, этой весной, создал целую армию миллионеров, позволяя людям превращать в активы буквально все, что угодно. Но на самом деле, все еще более революционно, чем кажется. И к концу этой статьи вы поймете, почему. Рассказываем, что такое NFT, и почему они важны.
Сегодня расскажу о нашей внутренней базе знаний — как и почему она создавалась, о процессе сбора материалов и опыте использования. Как обычно, в конце статьи вас ждёт бонус — ссылка на публичную версию «Канона».
В начале года компания купила акции SPAC на $130 млн.