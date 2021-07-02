Финансы
Маша Цепелева

«Яндекс» продал акции компаний-«пустышек» для вывода других на биржу на $49,8 млн Статьи редакции

В начале года компания купила акции SPAC на $130 млн.

«Яндекс» продал акции SPAC в апреле-июне 2021 года, следует из финансового отчёта компании за первый квартал года.

Компания вложила $131,2 млн в январе-марте в IPO нескольких компаний-«пустышек», названия которых не раскрывались. В апреле компания уже продала акции на $6,1 млн. «Яндекс» отказался комментировать «Ведомостям» планы по сделкам с бумагами SPAC.

SPAC — это «пустышки», которые нужны для вывода более крупных компаний на биржу. Они уже есть на IPO, после к ним присоединяется компания с активами, которой нужен «выход». Так крупные компании обходят процедуру классического IPO.

SPAC привлекает деньги инвесторов, обещая заключить сделку о слиянии с реальной компанией.

В ближайшие два года SPAC могут стать ключевым драйвером на рынке слияний и поглощений, прогнозирует Goldman Sachs.

#новость #яндекс

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26 комментариев
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Roman Nenznaskiy

12

SPAC в словаре Даля переводится как ЧПОК

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Алексей из LOADING.express

Roman
1

шлак

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Михаил Швец

Roman
0

На фондовом рынке пузырь

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Sergey Telnov

12

Вообще вся эта история с spac отдает душком мошенничества, и.к. некие компании обходят процедуру проверки отработанную годами практики.

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Комментарий удален

Эбдул Эшотович

6

Шпак.

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Ann Partovi

Эбдул
0

да он тут причём

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chika brist

2

Объясните научно-популярно для чего им обходить классическое IPO, в чем выгода такого способа и законно ли это? Звучит всё как отмывание денег или уход от налогов и тд. Но это от того, что я несведущ в этом.

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Dmitry Popov

chika
3

Насколько я понимаю, основная причина в том, что в случае с IPO очень большие затраты как по деньгам, так и по времени, которые несет компания, которая на IPO выходит. Ибо процедура крайне сложная и максимально бюрократизированная. И мелким это просто очень дорого и не потянуть.В случае SPAC - это все переходит на сторону инвесторов, а точнее даже на менеджеров SPAC.
Инвесторы заранее приобретают долю в компании (Еще до ее официального слияния со SPAC), и после слияния это уже не пустышки а настоящие акции.

Но это опять таки, насколько я это со своей колокольни понимаю.

А заголов желтоватый, да - звучит как будто яндекс занимается фирмами-однодневками и еще и на этом зарабатывает :)
Но нет, если в деталях я мог и наврать, то то, что это вполне официальны биржевой инструмент, я уверен.

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Джон Картошкин

Dmitry
0

Да, лучше назвать статью: "Яндекс продаёт пустышки".

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FN

Джон
1

Яндекс продает фонарики.

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Вася Пражкин

chika
1

 в чем выгода такого способа

Быстро можно выйти на IPO - месяц-два. Обычным способом - полгода-год и более.
 законно ли это

Естественно.
 Звучит всё как отмывание денег или уход от налогов

Смущает слово "пустышка"? Это всего лишь означает, что компания не ведет активной коммерческой деятельности.

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kei gelfer

Вася
0

Если не ведёт, то зачем она на бирже?

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Вася Пражкин

kei
0

Чтобы продаться тем, кто хочет выйти на биржу быстро.

Ответить

kei gelfer

Вася
0

Т.е. всё же пустышка с точки зрения действующих участников биржи?

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chika brist

Вася
0

А в чем выгода спака и почему тогда все так не делают?

Ответить

Raimond Vladimirov

chika
0

Меньше работы и трат. 

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Глеб Лубенников

2

Деньги к деньгам

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Антон Штадлер

Глеб
3

Нужен кэш на развитие юнит-экономики "купил за доллар, продал за 90 центов"

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Гала Перидоловна

2

Они уже есть на IPO

Скорее они уже есть на бирже. Опечатка.

Ответить

Николай Глущенко

1

Меня одного коробит когда SPAC называют "пустышками"? Они пустые, но отнюдь не пустышки, и имеют вполне адекватное экономическое предназначение.

Ответить

FN

Николай
3

Какое? Быть компанией-пустышкой? Ну называйте прокладкой, если так вам больше по душе.

Ответить

Николай Глущенко

FN
0

Такое-же как и сервис доставки еды - они экономят ваше время. Ускорение бюрократической процедуры - вполне себе адекватная услуга.

Ответить

Автономный клуб

0

Хм, почему в Академии Яндекса про это не говорили когда рассказывали про продукты?

Ответить

FN

Автономный
1

А вы дошли до ранга Академик Яндекса?

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Комментарий удален

Max B

0

Для полноты картины не хватает Ноздрева, Манилова, Собакевича, Коробочки и Плюшкина... ))

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Ivan Shmelev

0

А ведь кто-то придумал лайфхак. Просто и надежно.
А как этих пустышек самих то на IPO допускают?

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