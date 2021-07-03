Подробные условия поддержки мэрия опубликует позднее.

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Московский бизнес сможет получить гранты за соблюдение требований о вакцинации сотрудников и использование QR-кодов, заявил мэр Сергей Собянин.

Первые 100 организаций и предпринимателей, которые полностью вакцинируют 60% работников, получат гранты в размере НДФЛ, выплаченного за предыдущие 12 месяцев. Но не больше 5 млн рублей.

Кафе и рестораны, которые соблюдают требование пускать посетителей по QR-коду, получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года.

«Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19», — написал Собянин. Он добавил, что подробные условия обеих акций поддержки бизнеса будут объявлены в ближайшее время.

Бизнес вносит «огромный вклад» в проведение вакцинации, заявил мэр. 16 июня московский Роспотребнадзор потребовал от бизнеса из сферы торговли и услуг привить от COVID-19 не менее 60% сотрудников к середине августа.

По данным мэрии, о прививке первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 предприятий. Сколько сотрудников прошли вакцинацию, там не сообщили. По оценке городского департамента здравоохранения, вакцинацию предстоит пройти 2 млн работников.

Всего хотя бы первую прививку в Москве сделали более 2,7 млн человек, сообщил Собянин. 16 июня он говорил, что вакцину получили 1,8 млн человек.