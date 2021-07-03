Мэр Москвы пообещал гранты на НДФЛ и коммунальные услуги для бизнеса за вакцинацию сотрудников и работу по QR-кодам Статьи редакции
Подробные условия поддержки мэрия опубликует позднее.
Московский бизнес сможет получить гранты за соблюдение требований о вакцинации сотрудников и использование QR-кодов, заявил мэр Сергей Собянин.
- Первые 100 организаций и предпринимателей, которые полностью вакцинируют 60% работников, получат гранты в размере НДФЛ, выплаченного за предыдущие 12 месяцев. Но не больше 5 млн рублей.
- Кафе и рестораны, которые соблюдают требование пускать посетителей по QR-коду, получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года.
«Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19», — написал Собянин. Он добавил, что подробные условия обеих акций поддержки бизнеса будут объявлены в ближайшее время.
Бизнес вносит «огромный вклад» в проведение вакцинации, заявил мэр. 16 июня московский Роспотребнадзор потребовал от бизнеса из сферы торговли и услуг привить от COVID-19 не менее 60% сотрудников к середине августа.
По данным мэрии, о прививке первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 предприятий. Сколько сотрудников прошли вакцинацию, там не сообщили. По оценке городского департамента здравоохранения, вакцинацию предстоит пройти 2 млн работников.
Всего хотя бы первую прививку в Москве сделали более 2,7 млн человек, сообщил Собянин. 16 июня он говорил, что вакцину получили 1,8 млн человек.
По требованию Роспотребнадзора компаниям из сферы торговли и услуг нужно к 15 июля привить работников первым компонентом, а к 15 августа — вторым. За невыполнение требования грозят штрафы либо приостановка работы на три месяца при повторном нарушении.
Ути какой филантроп и альтруист. Только одно непонятно, чего ж этот филантроп и альтруист сократил количество больниц на треть со словами "нечего по две недели валяться". Нет, товарищ Собянин, ширяйся своим шмурдяком сам.
Мир самоочищается. На всем нужно выжить. Вакцина делает течение болезни более щадящим без поступления в реанимацию. Но до некоторых тяжело доходит.
Сейчас новый вброс. Ягельфюрер - типа не член дрисный, а солдат. Слов любви не знает, делает, что говорят голосом из погреба.
Но смысл - тот же.
Почему людей нужно убеждать не умирать??? Откуда это антиваксерное мракобесие в современном мире?
Мне вот более досадно, что деньги из моих налогов тратят на вас, продажных портянок и ботовню. А я-то пытался работать по-белому.
И что лентяев и балаболов не берут?
хм действительно почему. Давайте подумаем вместе.
1. Сначала мы заразу победили.
2. Потом "первыми" в мире изобрели вакцину, о которой никому ничего не известно и которая не прошла испытания.
3. По телевизору нон стоп рассказывают о том, что люди умирают от иностранных вакцин. Даже не хочу представлять какие мысли в голове у потребителя центральных каналов, если он верит, что если люди дохнут от иностранных вакцин, то что же будет от нашей.
4. Путин и крупные чиновники на совещаниях постоянно сидят без масок всем видом показывая, что болезнь не страшна.
5. Спутник 5 разработала "компания", которая не выпускала ни каких вакцин, а только занимается выпуском фуломицина.
Да, что-то норот не верит благодетелям Путину и Собянину. Очень странно, как же так?
Так себе подачка. Упущенная выгода от невакцинированных клиентов должна быть больше.
Чет как-то сложно и дорого. Думаю можно упростить.
При добровольной эвтаназии – гроб выдается бесплатно.
И опять льготы первым 100 компаниям... т.е. опять провоцируют очереди в прививочные пункты. Я вакцинировалась до обязаловки, вообще без очереди, только один мужчина был за мной. А сейчас в этот же малюсенький пункт стоит очередь 80 человек, вчера своими глазами видела. И как в таких условиях не заразиться?
Учитывая, что вакцинация должна проводиться в стерильных, предназначенных для этого местах, вакцинация на перевалочных пунктах выглядит лично для меня сомнительно уже только по этой причине.
А разве у кафе и ресторанов есть возможность не соблюдать требования по QR коду? Там вроде бы штрафы, если этого не делать.
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100 предприятий в масштабах Москвы это вообще сколько, 0.01 процента?Может уже пора денег бизнесу раздать в виде целевой поддержки и отстать от него, а мы уже как ни будь сами разберемся.
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vanga janala
Голодный якорь
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