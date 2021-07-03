{"id":4100,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u044b \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f-\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u00ab\u0420\u0430\u0439\u0444\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=4100&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/248133&hash=a7b0a088930ad5bdf26d69e10462a67c204c2ce1406f5fed55f5834263220fe6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Альберт Хабибрахимов

Мэр Москвы пообещал гранты на НДФЛ и коммунальные услуги для бизнеса за вакцинацию сотрудников и работу по QR-кодам Статьи редакции

Подробные условия поддержки мэрия опубликует позднее.

25 25 комментариев
899 просмотров

Московский бизнес сможет получить гранты за соблюдение требований о вакцинации сотрудников и использование QR-кодов, заявил мэр Сергей Собянин.

  • Первые 100 организаций и предпринимателей, которые полностью вакцинируют 60% работников, получат гранты в размере НДФЛ, выплаченного за предыдущие 12 месяцев. Но не больше 5 млн рублей.
  • Кафе и рестораны, которые соблюдают требование пускать посетителей по QR-коду, получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за третий квартал 2021 года.

«Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19», — написал Собянин. Он добавил, что подробные условия обеих акций поддержки бизнеса будут объявлены в ближайшее время.

Бизнес вносит «огромный вклад» в проведение вакцинации, заявил мэр. 16 июня московский Роспотребнадзор потребовал от бизнеса из сферы торговли и услуг привить от COVID-19 не менее 60% сотрудников к середине августа.

По данным мэрии, о прививке первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 предприятий. Сколько сотрудников прошли вакцинацию, там не сообщили. По оценке городского департамента здравоохранения, вакцинацию предстоит пройти 2 млн работников.

Всего хотя бы первую прививку в Москве сделали более 2,7 млн человек, сообщил Собянин. 16 июня он говорил, что вакцину получили 1,8 млн человек.

По требованию Роспотребнадзора компаниям из сферы торговли и услуг нужно к 15 июля привить работников первым компонентом, а к 15 августа — вторым. За невыполнение требования грозят штрафы либо приостановка работы на три месяца при повторном нарушении.

Непонятно, что делать с иностранцами и…
Мнения рестораторов, владельцев фитнес-клубов, агрегаторов такси и ритейла.
vc.ru

#новость #третьяволна

25 25 комментариев
1
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u044f\u0432\u043e\u043b\u043d\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 25, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 266067, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 03 Jul 2021 17:02:38 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Вербицкий

11

Ути какой филантроп и альтруист. Только одно непонятно, чего ж этот филантроп и альтруист сократил количество больниц на треть со словами "нечего по две недели валяться". Нет, товарищ Собянин, ширяйся своим шмурдяком сам.

Ответить

Nikolay Martynov

Александр
–8

Мир самоочищается. На всем нужно выжить. Вакцина делает течение болезни более щадящим без поступления в реанимацию. Но до некоторых тяжело доходит.

Ответить

Serge Bo

Nikolay
–1

Как ты уже надоел со своей пропагандой жижи.

Ответить

Виктор Петров

Александр
0

Сейчас новый вброс. Ягельфюрер - типа не член дрисный, а солдат. Слов любви не знает, делает, что говорят голосом из погреба.
Но смысл - тот же.

Ответить

Mike Kosulin

9

Будут выплачивать гранты из штрафов?))))

Ответить

Виктор Петров

8

На чём там Муссолини повесили?
Впрочем, неважно. 

Ответить

Nikolay Martynov

–16

Почему людей нужно убеждать не умирать??? Откуда это антиваксерное мракобесие в современном мире?

Ответить

Виктор Петров

Nikolay
15

Мне вот более досадно, что деньги из моих налогов тратят на вас, продажных портянок и ботовню. А я-то пытался работать по-белому.

Ответить

Nikolay Martynov

Виктор
–9

И что лентяев и балаболов не берут?

Ответить

Владимир

Nikolay
4

Кстати, а на VC есть такая опция, что бы сильно заминусованный комментарий скрывался или убирался под кат?

Ответить

evilnw

Nikolay
4

хм действительно почему. Давайте подумаем вместе.
1. Сначала мы заразу победили.
2. Потом "первыми" в мире изобрели вакцину, о которой никому ничего не известно и которая не прошла испытания.
3. По телевизору нон стоп рассказывают о том, что люди умирают от иностранных вакцин. Даже не хочу представлять какие мысли в голове у потребителя центральных каналов, если он верит, что если люди дохнут от иностранных вакцин, то что же будет от нашей.
4. Путин и крупные чиновники на совещаниях постоянно сидят без масок всем видом показывая, что болезнь не страшна.
5. Спутник 5 разработала "компания", которая не выпускала ни каких вакцин, а только занимается выпуском фуломицина.

Ответить

Александр Вербицкий

Nikolay
2

Да, что-то норот не верит благодетелям Путину и Собянину. Очень странно, как же так?

Ответить

Александр Борродач

5

Так себе подачка. Упущенная выгода от невакцинированных клиентов должна быть больше.

Ответить

Serge Bo

2

Чет как-то сложно и дорого. Думаю можно упростить.
При добровольной эвтаназии – гроб выдается бесплатно.

Ответить

Александр Вербицкий

Serge
2

Да щас, гроб ему бесплатно. Полкуба места в карьере максимум.

Ответить

Александр Привалов

2

Авито -> купить шприцемёт с оплатой по безналу

Ответить

Джек Гу

1

Просто смех))) На таком уровне предлагать такие «акции» и «идеи» - это дно

Ответить

Vera

0

И опять льготы первым 100 компаниям... т.е. опять провоцируют очереди в прививочные пункты. Я вакцинировалась до обязаловки, вообще без очереди, только один мужчина был за мной. А сейчас в этот же малюсенький пункт стоит очередь 80 человек, вчера своими глазами видела. И как в таких условиях не заразиться?

Ответить

Irina Gagina

Vera
0

Учитывая, что вакцинация должна проводиться в стерильных, предназначенных для этого местах, вакцинация на перевалочных пунктах выглядит лично для меня сомнительно уже только по этой причине.

Ответить

Екатерина

0

А разве у кафе и ресторанов есть возможность не соблюдать требования по QR коду? Там вроде бы штрафы, если этого не делать.

Ответить

Nikolay Martynov

Екатерина
0

Работать на вынос или на улице до какого-то числа,

Ответить

Комментарий удален

Владимир Дорофеев

0

100 предприятий в масштабах Москвы это вообще сколько, 0.01 процента?Может уже пора денег бизнесу раздать в виде целевой поддержки и отстать от него, а мы уже как ни будь сами разберемся. 

Ответить

Комментарий удален

Tianna Esses

0

vanga janala

Danmark mod Tjekkiet Direkte på nettet Live…
Danmark mod Tjekkiet Direkte på nettet Live #DIREKTE:Danmark mod Tjekkiet Live: Danmark Tjekkiet…
www.pontagrossa.pr.gov.br
Danmark mod Tjekkiet Direkte på nettet…
Danmark mod Tjekkiet Direkte på nettet #DIREKTE:Danmark mod Tjekkiet Live: Danmark Tjekkiet…
www.pontagrossa.pr.gov.br
Ответить

Голодный якорь

–3

С нашими креативными надо было работать от противного.

Строжайше им запретить вакцинироваться, они бы побежали в тот же миг, потому что против кгававага режЫма!

Ответить

Голодный якорь

Голодный
0

Как приятно поджигать задницы стаду духовно богатых с именами латиницей.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Honor
Бизнес через экран ноутбука: как российские компании и сотрудники адаптируются к ограничениям

Более 82% работающих россиян смогли приспособиться к новым условиям работы во время пандемии, 37% компаний в процессе адаптации пришлось пойти на кардинальные меры и сократить расходы на офис в 2020 году, и только 17% компаний отметили, что смогли поднять выручку и оборот только в 2021 году.

1 1 комментарий
7
Личный опыт
Кирилл Тихонов
Бизнес-войны при слиянии компаний: как не дать «Биг Бену» растерзать «Берёзку». Самый тяжёлый для Амивео кейс

Привет, на связи снова Кирилл Тихонов, управляющий партнёр бизнес-спецназа Амивео. Сегодня я расскажу про наш самый тяжёлый кейс – как Амивео наняли, чтобы спасти от увольнения коллектив российской IT-компании – назовём её «Берёзка». «Берёзку» купила западная IT-компания – назовём её «Биг Бен» – и вознамерилась посадить «на места» своих…

98 98 комментариев
59
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Открытие Брокер
Количество инвесторов в России достигло рекордных 12,7 миллионов

Это каждый шестой человек из числа экономически активного населения страны

2 2 комментария
1
Финансы
Ivan Kuznetsov
IPO Robinhood: что важно знать

В четверг, 1 июля, онлайн-брокер Robinhood Markets подал заявку на IPO на бирже NASDAQ, и это одно из самых ожидаемых размещений 2021 года. Robinhood позиционирует себя как простой сервис для того, чтобы начать торговать акциями с минимальным порогом входа, его основная аудитория — новички в инвестициях.

33 33 комментария
9
Яндекс для бизнеса
Тренд на приватность в сети. Что это значит и как работать с аудиторией в новых реалиях

Сегодня вопрос сохранения приватности в интернете становится все более актуальным: люди больше заботятся о безопасности персональных данных, а платформы в ответ внедряют новые технологии защиты личной информации. Руководитель отдела аналитических продуктов Яндекса Сергей Лисицын объясняет, что новые правила означают для рекламной индустрии и…

4 4 комментария
6
Yota
Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо»

Продукты Yota стали доступны для покупки во всех магазинах сети «Эльдорадо». Клиенты смогут приобрести полную линейку устройств Yota на специальных стойках в 573 магазинах «Эльдорадо» по всей России.

0 Обсудить
0
Будущее
Александр Крагжда
Испытание стирального порошка и лекарство от рака: зачем нужна и как устроена самая далёкая научная лаборатория — МКС Статьи редакции

Международная космическая станция проводит как государственные, так и коммерческие исследования, а также принимает туристов. Во сколько она обходится, какие исследования там проводят и сколько стоит слетать или провести эксперимент на МКС.

МКС NASA
5 5 комментариев
19
Финансы
Георгий
Чем плох трейдинг

Идея внутридневного трейдинга как замена работы многим кажется великолепной - сидишь у себя дома, смотришь на график, выжидаешь нужный момент, нажимаешь на кнопку "купить" или "продать", получая кучу денег от закрытой сделки. Остаток дня веселишься, бухаешь на вечеринках, катаешься на крутых тачках и прикуриваешь от стадолларовых купюр.

119 119 комментариев
46
Трибуна
Maxim Kazakov
Приложение для показа QR-кода на виджетах iOS

Виджеты в iOS отлично подходят для реализации этой идеи. Приложение QR-код виджет позволяет загрузить изображение с QR-кодом и показать его на виджете. Весь интерфейс состоит из нескольких экранов

41 41 комментарий
47
Газпромбанк
«Газпромбанк» запустил оплату товаров и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей
Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
1 1 комментарий
1
Истории
Полина Лааксо
Упустила рынок цифровых фотоаппаратов, потеряла госконтракт и переключилась на производство лекарств: история Kodak Статьи редакции

Компания выпускала инновационные камеры, проектировала системы для космических аппаратов и разведки, но потеряла деньги и репутацию. О том, почему сегодня Kodak — химпредприятие, в пересказе The Atlantic.

Камера Kodak Instamatic 100, 1963 год Medium
9 9 комментариев
38
Больше статей
null