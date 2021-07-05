Сервис доставки для бизнеса «Чекбокс» привлёк 200 млн рублей от фонда АФК «Система» Статьи редакции
Компания потратит инвестиции на улучшение сервиса и расширение географии работы.
- Венчурный фонд АФК «Система» Sistema SmartTech выкупит выпущенные в ходе допэмиссии акции владельца сервиса АО «Самокарт» и часть бумаг собственников компании. Доля фонда составит 18,6%, подтвердили «Ведомостям» стороны сделки.
- «Чекбокс» был основан Кириллом Евдаковым, Владимиром Остапенко и Романом Левицким в 2019 году, ранее они были партнёрами по сервису такси Fasten. В 2020 году «Чекбокс» привлёк 70 млн рублей от фонда «ТилТех Капитал»
- Сервис предлагает курьерскую доставку компаниям и использует алгоритмы распределения заказов с использованием машинного обучения. Технология увеличивает заработок курьеров и скорость доставки. Доставка стоит 200-250 рублей.
- Рынок электронной коммерции в России к 2025 году может увеличиться почти в три раза по сравнению с 2020 годом – до 7,6 трлн рублей, а «Чекбокс» может стать лидером сегмента доставки до двери за счет уникальной платформы, высоких стандартов сервиса и конкурентной цены, рассказал «Ведомостям» член инвестиционного комитета фонда Sistema SmartTech Артем Сиразутдинов.
- Сервис работает в Москве и Петербурге и сотрудничает со «Вкусвиллом», Baskin Robbins, Kuchenland и другими, общее количество клиентов — более двух тысяч.
- Выручка ОАО «Самокарт» в 2020 году составила 69 млн рублей, чистый убыток – 91 млн рублей, в 2019 году выручка — 2,3 млн рублей, чистый убыток — 19,4 млн рублей, по данным системы «Контур.Фокус».
Мы ими часто пользуемся, доставка на авто в любую точку Москвы стоит фикс 400 руб. Иногда бывают перегрузы, тогда пишут, что доплата или перенести на другой день. Изначально было понятно, что такая цена убыточна, требует ее дотировать. Получается, расчет расти с такой ценой, забирать долю рынка. Но при серьезном увеличении цены это станет сильно менее интересным, мы, например, перестанем пользоваться с такой частотой. В общем, вопрос будущей рентабельности открыт и очень неясен.
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