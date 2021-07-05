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Финансы
Маша Цепелева

Сервис подписки на туристические услуги Finalprice Петра Кутиса привлёк $1 млн от OKS Group и других инвесторов Статьи редакции

Компания сооснователя OneTwoTrip запланировала выход на европейский рынок и потратит инвестиции на адаптацию платформы.

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Стартап Finalprice сооснователя туристического сервиса OneTwoTrip Петра Кутиса привлёк средства от инвестхолдинга OKS Group, фондов Sistema VC и Almaz Capital, сообщили «Ведомости». После оформления сделки Пётр Кутис останется владельцем более 50% компании.

Finalprice создан в 2017 году и тогда получил от инвесторов $4 млн на разработку платформы и приложение. Компания предлагает годовую подписку за $99 на покупку туруслуг по ценам от поставщиков.

Комиссионные от поставщиков сервис возвращает в виде скидок или кэшбека. Это позволяет клиентам экономить 10-35% от цены путешествия. Компания ориентировалась на рынок США.

Компания заметила, что основной канал привлечения аудитории Facebook показывает рекламу не той аудитории, и она выходит слишком дорогой. «Мы отказались от рынка США, так как бить в лоб дорогой рекламой и тратить все деньги на привлечение путешественников – не наш подход», — объяснил Кутис.

Finalprice потратит инвестиции на запуск проекта в Европе, сообщили в OKS Group. Следующие рынки — Россия и СНГ, заявил Кутис.

В июне 2021 года Finalprice стал стратегическим партнером программы Mastercard по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) в странах ЕС. Банки-партнеры системы планируют в течение 12–18 месяцев подключить около одного млн дебетовых корпоративных карт для МСБ, а владельцы карт получат доступ к услугам Finalprice со скидкой или бесплатно.

Картами можно будет расплачиваться на Finalprice и получать кэшбэк, рассказал Кутис. Подписка для физлиц в Европе будет дороже, чем годовое обслуживание по корпоративной карте Mastercard.

«Finalprice пережил кризис и, запуская программу с Mastercard, имеет шансы сильно вырасти», прокомментировал генпартнер фонда Almaz Capital Павел Богданов. У стартапа «довольно уникальная» бизнес-модель, а в сегменте делового туризма — высокий спрос, считает партнер фонда Sistema VC Искандер Гиниятуллин.

Турпоток восстановится не раньше 2023 года или 2024 года, утверждает исполнительный директор «Ассоциации туроператоров России» Майя Ломидзе.

#новость #finalprice #инвестиции

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