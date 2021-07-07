Финансы
Маша Цепелева

Российский стартап-разработчик IT-решений для сельхозпроизводителей Agro.Club привлёк $5 млн от иностранных фондов Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на запуск сервиса в Испании, Великобритании и других странах.

  • Agro.Club привлёк $5 млн от голландского фонда Rabo Frontier Ventures, греческого VentureFriend и других, сообщают «Ведомости», стороны подтвердили изданию сделку.
  • Компания развивает в России маркетплейс для продажи зерна с оформлением сделок, доставкой и другими услугами. В США и Канаде компания предлагает IT-решения для продавцов семян, удобрений и других товаров, которые позволяют делать индивидуальные предложения покупателям, анализировать продажи и повышать их эффективность.
  • Стартап был основан в 2018 году Егором Кириным, бывшим руководителем российского и европейского подразделения американской сельхозкомпании Monsanto. Позже отвечал за международный маркетинг холдинга «Еврохим».
  • Agro.Club подробно не раскрывает финансовые показатели, но уточняет, что оборот в 2020 году составил $40 млн.
  • Стартап потратит инвестиции на запуск сервиса в 2021 году в Испании, Великобритании, а в следующем году в Польше, Венгрии, Бразилии и Аргентине, рассказал Кирин.
  • Мировой рынок технологий для сельского хозяйства вырастет вдвое к 2025 году и превысит $10 млрд, посчитали аналитики консалтингового агентства BlueWeave Consulting.
  • В России с Agro.Club сотрудничает Новомосковский мелькомбинат. Другие опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что услуги маркетплейса в России пока не востребованы. Переработчики покупают зерно напрямую у производителей или трейдеров — это привычно и понятно.

#новость #стартапы

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1 1 комментарий
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Финансы
Маша Цепелева
Российский стартап-разработчик IT-решений для сельхозпроизводителей Agro.Club привлёк $5 млн от иностранных фондов Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на запуск сервиса в Испании, Великобритании и других странах.

1 1 комментарий
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