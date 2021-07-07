Гуглить, как Боженька: 10 фишек для быстрого поиска информации

После сегодняшней статьи большинство из вас поймет, что делали это неправильно. Но этот навык – один из самых важных для продуктивного сотрудника. Потому что в 2021 году дергать руководство по вопросам, которые, как оказалось, легко гуглятся, — моветон.