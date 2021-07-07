Финансы
Маша Цепелева

Джефф Безос побил рекорд Илона Маска в списке самых богатых людей — его состояние превысило $211 млрд Статьи редакции

За день капитал Безоса увеличился на $8,4 млрд.

  • 6 июля акции Amazon выросли на 4,7% после того, как Пентагон объявил об отмене контракта с Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных. Состояние Джеффа Безоса увеличилось на $8,4 млрд, и он стал первым человеком в мире, чье состояние выросло до рекордных $211 млрд, по оценке Bloomberg.
  • В январе 2021 года состояние Илона Маска приблизилось к отметке в $210 млрд, и он был самым богатым бизнесменом по оценке Bloomberg до середины марта. На 7 июля капитал Маска — $180,8 млрд.
  • Третье место в рейтинге Bloomberg занимает Бернар Арно — $168,5 млрд.
  • Джефф Безос официально ушёл с поста гендиректора Amazon 5 июля, в 27-ю годовщину со дня основания компании. Его должность занял бывший глава Amazon Web Services Энди Джесси. Безос стал исполнительным председателем правления Amazon.

#новость #джеффбезос

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S V

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Может себе позволить не следить за акционными товарами в волмарте.

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Всеволод Страх

S
7

скучная жизнь, не надо переживать, хватит ли тебе на обед бизнес-ланч поесть или купить продуктов домой на обратном пути с работы, или устроить челлендж: доходить в порванных туфлях до зарплаты. И вообще нет цели в жизни. Я думаю, быть богатым = несчастным. Нет загадки, одобрят ли тебе кредит в этом банке, или же возьмут ли на работу после собеседования. Жизнь предсказуема и скучна. Ты бы хотел так жить?

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Georgi Lis

Всеволод
8

Если цель деньги, то скучно конечно. А если деньги инструмент, то подумай сколько всего интересного можно создать в мире. Открывается куча возможностей. А у кого денег нет, вот это и есть скукотища/рутина, вся жизнь превращается в выживание и постоянный стресс/страх за будущее.

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Nikita Dokuchaev

Georgi
3

Я думаю, что комментарий выше основан на сарказме и иронии)

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Всеволод Страх

1

не в деньгах счастье!

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Роскошный клуб

Всеволод
1

а в их количестве?

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Всеволод Страх

Роскошный
0

хаха не угадал! заводик жби и домик в Сочах

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Участковый

Всеволод
1

Хватит издеваться над святынями VC.
Никакого Сочи - только трёшка в центре Уфы 

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Вася Пражкин

Роскошный
0

в акциях Amazon

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Alex Choy

Вася
0

В акциях Газпрома 😂

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Роскошный клуб

Alex
0

Смысл? Поезд уходит. Первые звоночки в виде теслы и гибридов есть. Понятно, что еще будет, но это как запрыгнуть на последниц титаник.

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Вадим Швальняк

Роскошн…
0

Интересно, какой процент нефтянки идёт на автомобили, а какой на производные для хим. промышленности, дизель для танчиков, авиакеросин для летаков. То есть, насколько уж Тесла угроза нефтянке? Далее, как быстро будет идти замещение теслами бензиновой классики . Ну и третье - из какого источника энергии будут заряжать батарейки для тесл(и с какими потерями на конвертацию). Спасибо.

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Виктор Булов

1

Ну пусть попробует продать эти акции сразу по этой цене. Никогда не понимал смысла считать виртуальную прибыль.

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Роскошный клуб

Виктор
0

Хм. Это мы еще тут молчим про недополученную прибыль... Каждый из нас миллиардер и владелец Амазона не без исключения в этом случае.

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Aleksandr Azh

0

Так у всех проблемы.
У кого-то суп без мяса, а у кого-то бриллианты мелкие.

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