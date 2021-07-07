Джефф Безос побил рекорд Илона Маска в списке самых богатых людей — его состояние превысило $211 млрд Статьи редакции
За день капитал Безоса увеличился на $8,4 млрд.
- 6 июля акции Amazon выросли на 4,7% после того, как Пентагон объявил об отмене контракта с Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных. Состояние Джеффа Безоса увеличилось на $8,4 млрд, и он стал первым человеком в мире, чье состояние выросло до рекордных $211 млрд, по оценке Bloomberg.
- В январе 2021 года состояние Илона Маска приблизилось к отметке в $210 млрд, и он был самым богатым бизнесменом по оценке Bloomberg до середины марта. На 7 июля капитал Маска — $180,8 млрд.
- Третье место в рейтинге Bloomberg занимает Бернар Арно — $168,5 млрд.
- Джефф Безос официально ушёл с поста гендиректора Amazon 5 июля, в 27-ю годовщину со дня основания компании. Его должность занял бывший глава Amazon Web Services Энди Джесси. Безос стал исполнительным председателем правления Amazon.
Может себе позволить не следить за акционными товарами в волмарте.
скучная жизнь, не надо переживать, хватит ли тебе на обед бизнес-ланч поесть или купить продуктов домой на обратном пути с работы, или устроить челлендж: доходить в порванных туфлях до зарплаты. И вообще нет цели в жизни. Я думаю, быть богатым = несчастным. Нет загадки, одобрят ли тебе кредит в этом банке, или же возьмут ли на работу после собеседования. Жизнь предсказуема и скучна. Ты бы хотел так жить?
Если цель деньги, то скучно конечно. А если деньги инструмент, то подумай сколько всего интересного можно создать в мире. Открывается куча возможностей. А у кого денег нет, вот это и есть скукотища/рутина, вся жизнь превращается в выживание и постоянный стресс/страх за будущее.
не в деньгах счастье!
Роскошный клуб
а в их количестве?
хаха не угадал! заводик жби и домик в Сочах
Участковый
Хватит издеваться над святынями VC.
Никакого Сочи - только трёшка в центре Уфы
в акциях Amazon
Роскошный клуб
Смысл? Поезд уходит. Первые звоночки в виде теслы и гибридов есть. Понятно, что еще будет, но это как запрыгнуть на последниц титаник.
Интересно, какой процент нефтянки идёт на автомобили, а какой на производные для хим. промышленности, дизель для танчиков, авиакеросин для летаков. То есть, насколько уж Тесла угроза нефтянке? Далее, как быстро будет идти замещение теслами бензиновой классики . Ну и третье - из какого источника энергии будут заряжать батарейки для тесл(и с какими потерями на конвертацию). Спасибо.
Ну пусть попробует продать эти акции сразу по этой цене. Никогда не понимал смысла считать виртуальную прибыль.
Роскошный клуб
Хм. Это мы еще тут молчим про недополученную прибыль... Каждый из нас миллиардер и владелец Амазона не без исключения в этом случае.
Так у всех проблемы.
У кого-то суп без мяса, а у кого-то бриллианты мелкие.
В конце 2020 года в своем исследовании Main Mine назвал «Байкал-Сервис» одним из самых быстрых автоперевозчиков сборных грузов (с 2787 самыми быстрыми направлениями). Компания уже многие годы делала ставку на скорость. Мы одни из первых на рынке ввели почасовое расписание отправок машин, разместив его у себя на сайте.
Модульбанк запустил специальный пакет сервисов для строителей, который учитывает специфику строительного бизнеса.
В общем я давно хотел написать небольшой пост про модерацию «Карт» от «Яндекс». Дело в том, что я частенько вношу правки в «Карты» как в НЯК, так и правки в карточки компаний через приложение. Не знаю что изменилось, но в последнее время внесение правок в карточки компаний превратилось в ад.
Решение Минтранса уже вступило в силу.
Это может повредить прогнозируемой выручке компании
В «Яндексе» ждут мотивировочную часть решения суда, и после этого будут принимать решение об апелляции.
В последнее время часто сталкиваюсь с удалением статей на VC. Заносишь в закладки, думаю почитаю позже, а статьи уже нет. Например
За день капитал Безоса увеличился на $8,4 млрд.
Компания потратит инвестиции на запуск сервиса в Испании, Великобритании и других странах.
В сегодняшней подборке — два новых кейса от команды Evrone. А ещё немного спойлеров к осенней конференции RubyRussia, на которой начался приём заявок на выступления.