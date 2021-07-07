5 способов контроля удаленных тестировщиков

Привет! Меня зовут Игорь Ниточкин, я руковожу агентством тестирования Qualitica (ГК Digital Hub). Мы работаем на аутстаффинге и помогаем компаниям проверять их IT-продукты, чтобы там не было ошибок и багов. Фишка в том, что к тестировщикам на удаленке относятся с опасением. Клиенты видят в этом риск для бизнеса: человек не в штате и непонятно,…