Банкоматы «Сбера» стали принимать пластиковые карты банка на переработку Статьи редакции
Сдать можно только выпущенные «СберБанком» карты с истёкшим сроком действия.
- Карты на переработку начали принимать 10 тысяч банкоматов «СберБанка» по всей стране. К концу 2021 года компания запланировала увеличить количество до 33 тысяч.
- Чтобы сдать карту, надо вставить её в банкомат. На экране появится информация о истёкшем сроке действия и предложение сдать карту на переработку.
Если выбросить карту с бытовым мусором, «пластик будет загрязнять окружающую среду столетиями». «Карты изготавливают из сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими, он может повредить оборудование», — пояснили в банке.
- К 2030 году «Сбер» запланировал «обнулить» свой углеродный след. Банк откажется от картриджей для принтера, перестанет покупать шредеры. К октябрю 2021 года пункты сбора пластиковых карт появятся во всех отделениях банка.
Принимают только карты, выпущенные в том же отделении, как я понимаю
В августе заканчивается карта, выпущенная в другом территориальном филиале Сбербанка. 3 года назад, несмотря на моё заявление, они накосячили с переносом выдачи в ближайший офис, пришлось ехать на малую родину забирать из офиса первоначальной выдачи.
В этом году Сбер сам "увидел", что я сменил адрес регистрации на третий регион, и в приложении появилось уведомление, что карту они доставят в ближайшее к дому отделение не позднее двух недель до даты окончания срока действия.
Так что шутки "где карту оформляли, туда и идите" становятся достоянием истории.
Нет нет становятся.
6 лет назад я по звонку в Сбер менял адрес выдачи новой карты с Москвы на регион в ЦФО.
В этом году - цифровизация, глобализация и углеродный след - пришлось ехать в Москву за новой картой.
По звонку уже ничего нельзя сделать. Можно надписать заявление на смену места получения карты , НО не позднее 2 месяцев со дня окончания действия карты
Догадайтесь, когда в Сбере Онлайн появляется надпись рядом с картой «срок действия карты скоро истекает»?!
Правильно как только останется 59 дней до окончания срока )))
И все.
Так что «где карту выпускали, туда и езжайте» живо как никогда
"Вашу карту требуется отправить на переработку, она опасна для окружающей среды и для вас! Пришлите, пожалуйста фото лицевой и обратной стороны, чтобы понять, является ли она небезопасной."
"Спасибо, с вашей картой всё хорошо. Удачного дня!"
Для подачи заявления на переработку сфотографируете документ, удостоверяющий личность, а также себя, держащим его в руках. Спасибо!
Может лучше выпускать полностью виртуальные карты или хотя бы поднять срок службы до 7+ лет как у любого нормального банка?
Не, бред какой то
Получается если от печати откажутся в отделениях, теперь даже не дадут ознакомится с условиями той же ипотеки, просто говори код с смс и попдисывай договор?
просто говори код с смс и попдисывай договор?
ещё проще - "дайте ваш телефончик на минутку!"
Не нужно делать в банкоматах приём старых карт. Надо просто не отдавать их на руки владельцам во время замены.
При замене ты приходишь за новой, но не обязан приходить со старой.
Карта - это собственность банка-эмитента, так что (в теории) он может изъять её при обмене.
Вот если бы карты других банков принимали на переработку, был бы хороший пиар-ход
Но законодательство за это по жопе даст
Почему?
Ну потому что там как минимум твои персональные данные и есть возможность завладеть твоими деньгами.
Плюс Сбер же не может тебе обеспечить перевод остатка, например, с Тинькофф
У меня такой же вопрос был. Не понимаю, в чем проблема проверить срок действия и по желанию клиента задержать карту. Дальше либо переработать ее самим, либо передать в другой банк.
Утилизация карты, это её закрытие или перевыпуск в том числе.
Сбер не сможет закрыть твою карту в другом банке, чтобы открыть новую в своём 🙂
К октябрю 2021 года пункты сбора пластиковых карт появятся во всех отделениях банка.
т.е. они вместо банок с дыркой поставят целые пункты сбора и так обнулят углеродный след??
Я уже и не помню где у меня оригиналы карт, все в телефоне. Если заканчивается тоже через приложение заказываю и она появляется в приложении.
Спереди примет, сбоку выплюнет в обычную мусорку с чеками)
Сами банкоматы бы починили все, а то офисы урезали, банкоматы тоже - и те стоят не в местах, где можно 24/7 снять и выплевывают нормальные купюры на "внести", которые другой же банкомат того же Сбера принимает...
Если выбросить карту с бытовым мусором, «пластик будет загрязнять окружающую среду столетиями». «Карты изготавливают из сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими, он может повредить оборудование», — пояснили в банке. Во многих странах перерабатывают
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