Финансы
Маша Цепелева

Банкоматы «Сбера» стали принимать пластиковые карты банка на переработку Статьи редакции

Сдать можно только выпущенные «СберБанком» карты с истёкшим сроком действия.

  • Карты на переработку начали принимать 10 тысяч банкоматов «СберБанка» по всей стране. К концу 2021 года компания запланировала увеличить количество до 33 тысяч.
  • Чтобы сдать карту, надо вставить её в банкомат. На экране появится информация о истёкшем сроке действия и предложение сдать карту на переработку.

  • Если выбросить карту с бытовым мусором, «пластик будет загрязнять окружающую среду столетиями». «Карты изготавливают из сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими, он может повредить оборудование», — пояснили в банке.

  • К 2030 году «Сбер» запланировал «обнулить» свой углеродный след. Банк откажется от картриджей для принтера, перестанет покупать шредеры. К октябрю 2021 года пункты сбора пластиковых карт появятся во всех отделениях банка.

#новость #сбер

1538 просмотров
38 38 комментариев
8
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38 комментариев
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Artemy

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Принимают только карты, выпущенные в том же отделении, как я понимаю 

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Sendero

Artemy
4

В августе заканчивается карта, выпущенная в другом территориальном филиале Сбербанка. 3 года назад, несмотря на моё заявление, они накосячили с переносом выдачи в ближайший офис, пришлось ехать на малую родину забирать из офиса первоначальной выдачи.
В этом году Сбер сам "увидел", что я сменил адрес регистрации на третий регион, и в приложении появилось уведомление, что карту они доставят в ближайшее к дому отделение не позднее двух недель до даты окончания срока действия.
Так что шутки "где карту оформляли, туда и идите" становятся достоянием истории.

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Сидор

Sendero
0

Нет нет становятся. 
6 лет назад я по звонку в Сбер менял адрес выдачи новой карты с Москвы на регион в ЦФО.
В этом году - цифровизация, глобализация и углеродный след - пришлось ехать в Москву за новой картой. 
По звонку уже ничего нельзя сделать. Можно надписать заявление на смену места получения карты , НО не позднее 2 месяцев со дня окончания действия карты 
Догадайтесь, когда в Сбере Онлайн появляется надпись рядом с картой «срок действия карты скоро истекает»?! 
Правильно как только останется 59 дней до окончания срока )))
И все. 
Так что «где карту  выпускали, туда и езжайте» живо как никогда 

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ivan krapivin

8

Разлагается столетиями, а срок действия два года

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Джон Картошкин

6

"Вашу карту требуется отправить на переработку, она опасна для окружающей среды и для вас! Пришлите, пожалуйста фото лицевой и обратной стороны, чтобы понять, является ли она небезопасной."

"Спасибо, с вашей картой всё хорошо. Удачного дня!"

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Sergei Timofeyev

Джон
1

Для подачи заявления на переработку сфотографируете документ, удостоверяющий личность, а также себя, держащим его в руках. Спасибо!

Ответить

Yuri

6

Переработает он, понимаешь.

Ответить

Jay Green

4

Может лучше выпускать полностью виртуальные карты или хотя бы поднять срок службы до 7+ лет как у любого нормального банка?
Не, бред какой то

Ответить

Максим Ростокин

Jay
0

Apple, Google, Samsung Pay’s рулят!

Ответить

Sergei Timofeyev

Jay
0

У меня виртуальная карта на 3 месяца.

Ответить

Алексей Штейн

3

Получается если от печати откажутся в отделениях, теперь даже не дадут ознакомится с условиями той же ипотеки, просто говори код с смс и попдисывай договор?

Ответить

Миша Магадан

Алексей
2

просто говори код с смс и попдисывай договор?

ещё проще - "дайте ваш телефончик на минутку!"

Ответить

Николай Замотаев

Миша
0

А что, где-то так делают?

Ответить

Для закладок

Николай
1

В сбере

Ответить

Наумов Сергей

Алексей
0

Заправлять решили по дефолту.

Ответить

Шизоидная обезьяна

3

Действующие, с балансом 😬

Ответить

Роман Варнаков

2

Не нужно делать в банкоматах приём старых карт. Надо просто не отдавать их на руки владельцам во время замены.

Ответить

Василий Либерман

Роман
3

При замене ты приходишь за новой, но не обязан приходить со старой.

Ответить

Максим Ростокин

Василий
2

Карта - это собственность банка-эмитента, так что (в теории) он может изъять её при обмене.

Ответить

alice fox

Максим
1

Теоретически - так.

Ответить

Nikolay Ganin

1

Вот если бы карты других банков принимали на переработку, был бы хороший пиар-ход
Но законодательство за это по жопе даст

Ответить

S.Z

Nikolay
3

Нужна просто урна для карт, рядом ножницы

Ответить

Миша Магадан

S.Z
3

И что тогда Герман Оскарович расскажет на годовом собрании?

Ответить

John Rickman

Nikolay
0

Почему?

Ответить

Nikolay Ganin

John
1

Ну потому что там как минимум твои персональные данные и есть возможность завладеть твоими деньгами.
Плюс Сбер же не может тебе обеспечить перевод остатка, например, с Тинькофф

Ответить

Pavel Ko

Nikolay
2

Как же тогда в принципе чужие карты в Сберовский банкомат разрешено вставлять?

Ответить

John Rickman

Pavel
0

У меня такой же вопрос был. Не понимаю, в чем проблема проверить срок действия и по желанию клиента задержать карту. Дальше либо переработать ее самим, либо передать в другой банк.

Ответить

Nikolay Ganin

Pavel
0

Утилизация карты, это её закрытие или перевыпуск в том числе.
Сбер не сможет закрыть твою карту в другом банке, чтобы открыть новую в своём 🙂

Ответить

Oleg Zhuravlev

1

Много лет учили резать и уничтожать ,.
А теперь решили перерабатывать
;)

Ответить

Владислав Мальцев

1

Это теперь так называется ситуация, когда банкомат карту не отдает?

Ответить

Миша Магадан

1

К октябрю 2021 года пункты сбора пластиковых карт появятся во всех отделениях банка.

т.е. они вместо банок с дыркой поставят целые пункты сбора и так обнулят углеродный след??

Ответить

Большой жёлтый робот

1

Где карту получали... 

Ответить

Юлия

1

Я уже и не помню где у меня оригиналы карт, все в телефоне. Если заканчивается тоже через приложение заказываю и она появляется в приложении. 

Ответить

Гладкий Абдужаббор

0

А что будет если карта заблокирована - ее автоматом на переработку?

Ответить

Аркадий Величковский

0

Мне кажется в перспективе супер полезная инициатива 

Ответить

Ксения Долина

0

Ну так все банки принимали это. А как по другому?

Ответить

ilia

0

Спереди примет, сбоку выплюнет в обычную мусорку с чеками)

Сами банкоматы бы починили все, а то офисы урезали, банкоматы тоже - и те стоят не в местах, где можно 24/7 снять и выплевывают нормальные купюры на "внести", которые другой же банкомат того же Сбера принимает...

Ответить

Галина Гузь

0

Если выбросить карту с бытовым мусором, «пластик будет загрязнять окружающую среду столетиями». «Карты изготавливают из сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими, он может повредить оборудование», — пояснили в банке. Во многих странах перерабатывают 

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