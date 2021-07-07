Рыночная капитализация стартапа выросла до $11 млрд на фоне высокого спроса на денежные онлайн-операции во время пандемии.

Сооснователи сервиса для денежных переводов Wise Кристо Каарман и Таавет Хинрикус стали первыми долларовыми миллиардерами из Эстонии после выхода компании на Лондонскую биржу, сообщает американский Forbes.

Цена одной акции Wise составила £8 ($11), состояние Каармана с долей в 18,78% издание оценило в $2 млрд, Хинрикуса с долей в 10,85% — в $1,1 млрд.

Каарман и Хинрикус основали Wise в 2011 году. Сервис позволяет совершать переводы с комиссией до семи раз ниже, чем у банков, конвертировать и хранить деньги в 56 валютах на международном счёте. Услугами Wise пользуются более 10 млн человек ежемесячно, объём трансакций — около $7 млрд в месяц, по данным компании.

В 2013 году Wise привлёк инвестиции в $6 млн, раунд возглавил сооснователь PayPal Питер Тиль. В 2014 году долю в компании купил Ричард Брэнсон за $25 млн.

Таавет Хинрикус и Кристо Каарман Wise