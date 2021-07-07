В рейтинге Forbes появились первые миллиардеры из Эстонии — состояние основателей Wise превысило $1 млрд после IPO Статьи редакции
Рыночная капитализация стартапа выросла до $11 млрд на фоне высокого спроса на денежные онлайн-операции во время пандемии.
Сооснователи сервиса для денежных переводов Wise Кристо Каарман и Таавет Хинрикус стали первыми долларовыми миллиардерами из Эстонии после выхода компании на Лондонскую биржу, сообщает американский Forbes.
Цена одной акции Wise составила £8 ($11), состояние Каармана с долей в 18,78% издание оценило в $2 млрд, Хинрикуса с долей в 10,85% — в $1,1 млрд.
Каарман и Хинрикус основали Wise в 2011 году. Сервис позволяет совершать переводы с комиссией до семи раз ниже, чем у банков, конвертировать и хранить деньги в 56 валютах на международном счёте. Услугами Wise пользуются более 10 млн человек ежемесячно, объём трансакций — около $7 млрд в месяц, по данным компании.
В 2013 году Wise привлёк инвестиции в $6 млн, раунд возглавил сооснователь PayPal Питер Тиль. В 2014 году долю в компании купил Ричард Брэнсон за $25 млн.
Просто это эстонские миллиардеры
С удовольствием бы почитал статью, объясняющую, как работают подобные конторы, суть схематоза с комиссией, отсутствие лицензий и, получается, глупость инертных банков.
А что непонятного?
У TransferWise открыты счета в разных странах и разных валютах. Как только вы, из, допустим России решили перевести 1000 рублей на счет в Эстонии, они принимают ваш платеж, например из ВТБ на свой счет в АльфаБанке, и в свою очередь делают перевод из Эстонского банка (допустим SEB) на счет получателя.
Гораздо быстрее и дешевле, чем SWIFT переводы.
И почему вы решили, что у них нет лицензии? Есть, но не банковская, а на предоставление финансовых услуг, она проще, дешевле и без кучи комплайанси.
Единственный затык, который у них возможен - это неравномерная пропорция платежей из одной страны. Если входящих, больше, чем исходящих по сумме, то в одной стране аккумулируется большое количество местной валюты, которую надо перераспределять по другим странам и валютам
Почему бы не дать маленьким расти вокруг крупных?
PSD2 только в теории хорош, попробуйте получить лицензию на работу с ним, и потом уговорить банк подключить вас. Но в целом, задумка хорошая, просто опять все упирается в бюрократию.
Банк не надо уговаривать. Разрешение сервису дает клиент, когда становится клиентом и подписывает Условия
PSD2 отлично работает, поэтому в ЕС за последние годы появилось дикое количество сервисов. Есть даже сервисы, которые созданы для того, чтобы в одном аппе объединять все счета пользователей из разных банков в одном месте
Ну вот чтобы стать "сервисом", надо во-первых получить финансовую лицензию, потом вы эту лицензию прикрепляете к заявке банк, чтобы он выдал вам сертификаты, для подключения к их услугам по PSD2 протоколу.
Ну как бы да, свободно, только денег стоит, плюс ко всему нужно ее легализовать для каждой страны.
https://www.swedbank.com/openbanking/faq.html тут можете почитать, например
If you have needed license in one country and want to connect to PSD2 API in another country, you need to passport the license from the country where you have the license to the other country
Получение PISP/AISP лицензии тот еще геморрой, задолбают вас вопросами и требованиями по anti-money laundering и GDPR.
в рамках ЕС процесс носит в основном уведомительный характер, кроме того, полным-полно появилось SaaS-решений, которые предоставляют свою платформу практически под ключ. Так, например, работает SolarisBank, который выходцы из Тинькофф используют для своего сервиса VividMoney. раньше им бы пришлось напрчмую решать вопросы с регулятором, теперь же это делает посредник и довольно быстро.
только денег стоит
Вообще, любой вид предпринимательства стоит денег. Это не новость :0)
Без посредника я вообще не представляю, как подключиться ко всем европейским банкам, во все самостоятельно заявку отправлять?
Я больше хочу донести мысль, что PSD2 - это не волшебная пилюля для любого разработчика. Типа решил ты запилить какую-то финансовую утилиту и сервис, покодил пару дней - и готово.
Оно *СИЛЬНО* упрощает межбанковские операции, но чтобы войти в эту сферу прийдется побегать.
Типа решил ты запилить какую-то финансовую утилиту и сервис, покодил пару дней - и готово
Безумно рассчитывать на то, что подобные сервисы начнут работать через пару дней от момента возникновения идеи. PSD2 создавалось не для этого, а для того, чтобы компании, которые уже получают финансирование и имеют определенную бизнес-модель (идею), могли в значительно более короткие сроки получить доступ к той информации, к которой они в принципе раньше не могли получить доступ: данным клиентов крупных финорганизаций.
Получение PISP/AISP лицензии тот еще геморрой
Это не геморрой, а реальное упрощение механизма получения статуса финансовой компании, способной оперировать банными клиента и обрабатывать платежи от его имени. Понятно, что это не просто регистрация юрлица, а определенный поэтапный процесс, который занимает некоторое время. Но с точки зрения банковского бизнеса, процедуры сильно упрощены и практически любая компания, которая имеет желание работать в данной сфере теперь может этим заняться.
Спорить тут не с чем, достаточно посмотреть статистику по количеству финсервисов, которые появились за последние годы и сравнить с тем, что было еще лет 5-10 назад.
Ну не практически любая компания, вот посмотрите список требований:
https://www.fi.ee/en/payment-and-e-money-services/applying-operating-licence-payment-services/operating-licences-payment-institutions-and-e-money-institutions
Там вам в жопу залезут и с фонариком рассмотрят, кто вы и зачем вам это надо. Ну и необходимо минимум 50к евро иметь на счету.
Ну и необходимо минимум 50к евро иметь на счету
Да, это очень серьезное препятствие для того, чтобы получить доступ к биг-дате крупного банка
Непонятно, что вы пытаетесь доказать? Что всяким мутным типам из гаража не дают в течение недели доступ к АПИ-банка? Ну ок, с этим я не спорю
Речь не про них. А про сервисы, у которых есть бизнес-модель, инвесторы и которые хотят в короткие сроки начать работать с клиентами, а не ждать несколько лет банковской лицензии с взносом уставного капитала в несколько млн, а так же покупкой страховок на такую же суммы
Так Эстония идеально экономические реформы провела в 90е. Вот и результат
Люди+капитал
Это типа они так и не достигли уровня что был до развала?
Какие реформы не проводи, в такой маленькой стране больше десятка миллиардеров не будет все равно, особенно когда дороги в другие европейские страны открыты больше. Ну и по одному кейсу выводы делаем. Все таки у миллионного и миллиардного бизнеса разница большая, одними реформами не получится. В Индии вон больше 100 их без всяких реформ, населением выигрывают.
Можно посчитать среднюю зарплату в количестве поездок на транспорте там и там, и понять что шляпа почти одинаковая.
Сервис позволяет совершать переводы с комиссией до семи раз ниже, чем у банков, конвертировать и хранить деньги в 56 валютах на международном счёте.
Постоянно такое слышу!
Revolut был и ещё что-то.
И все лучше банков, иногда и без банковской лицензии 😂.
Молодцы. Комиссии конские! я отправляю через paysend.com. Не реклама. Просто надо часто отправлять маленькие суммы на Украину. Здесь дешевле, чем через сбербанк.
Интересная история молодых людей. Печально только, что в России много стартапов умирает на уровне идеи или ее первоначальной реализации.
Согласно опросу, почти четверть пользователей готовы вообще отказаться от звонков в пользу переписок в мессенджерах.
Облачная CRM для рекрутмента Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) увеличила количество интеграций с job-сайтами в своем интерфейсе. В дополнение к hh.ru, Avito, SuperJob, JobLab, LinkedIn и Zarplata, с которых кнопка импорта в Talantix мгновенно сохраняет все данные о кандидате в облачном пространстве системы, теперь подключен сервис «Хабр…
Для эстетов со «строгим и изысканным вкусом».
Топовые бренды рассказали о своей тактике и результатах многолетней работы с партнерами
Египет требовал почти $1 млрд за блокировку контейнеровозом акватории на шесть дней, но позже сумму снизили до $550 млн.
Решение Минтранса уже вступило в силу.
Рыночная капитализация стартапа выросла до $11 млрд на фоне высокого спроса на денежные онлайн-операции во время пандемии.
Директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге поделился мнением о том, почему беспилотные перевозки все еще не смогли плотно войти в нашу жизнь. Эта тема обсуждается не первый год, однако массового распространения технология пока не получила. Разбираемся вместе. Если вы хотите поделиться своим видением, пишите в комментариях, обсудим!
Центр поддержки экспорта, маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart запускают программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса из Красноярского края. Размещение на маркетплейсе позволит предпринимателям расширить бизнес и продавать свои товары по всему миру.
Мы поставщик «Я.Маркета», фулфилмент, весь товар лежит на складе «Яндекс.Маркета». С конца мая стали падать заказы дороже 100 тыс. руб. «Яндекс.Маркет» отказывается их доставлять.