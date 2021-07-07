Стартап развивает платформу децентрализованных финансов, где можно пользоваться финансовыми продуктами без посредников.

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Основным инвестором стал европейский венчурный фонд Mosaic Ventures, существенные доли также вложили Placeholder, DCG, Lightspeed, Blockchain.com Ventures и другие проекты и частные инвесторы, рассказали vc.ru в компании.

Условия сделки и оценку стартапа на раскрывают. Инвестиции пойдут на ускорение разработки продукта, добавление новых функций и поиск сотрудников в международную команду проекта.

Zerion основали в 2016 году Евгений Юртаев и Алексей Башлыков из Москвы и уроженец Одессы Вадим Колеошкин. Приложение начало работать с 2019 года, тогда же стартап привлёк $2 млн.

Zerion

Zerion развивает платформу децентрализованных финансов (DeFi), на которой можно пользоваться традиционными финансовыми продуктами, но без участия посредников в виде банков или процессинговых компаний.

После регистрации пользователю нужно привязать к Zerion криптокошелёк или открыть новый и купить криптовалюту эфир либо стейблкоины, привязанные к фиатным валютам.

Пользователи могут, например, обменять токены через Ethereum-платформу Uniswap, разместить свои средства под процент или взять в кредит стейблкоины.

По собственным данным, продуктом пользуются более 200 тысяч инвесторов из 150 стран мира. С начала 2021 года пользователи совершили операции на сумму более $600 млн — при этом в день приложение обрабатывает трансакции на сумму $5 млн при среднем размере сделки в $1 тысячу.