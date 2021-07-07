Финтех-стартап Zerion с основателями из России и Украины привлёк $8,2 млн Статьи редакции
Стартап развивает платформу децентрализованных финансов, где можно пользоваться финансовыми продуктами без посредников.
Основным инвестором стал европейский венчурный фонд Mosaic Ventures, существенные доли также вложили Placeholder, DCG, Lightspeed, Blockchain.com Ventures и другие проекты и частные инвесторы, рассказали vc.ru в компании.
Условия сделки и оценку стартапа на раскрывают. Инвестиции пойдут на ускорение разработки продукта, добавление новых функций и поиск сотрудников в международную команду проекта.
Zerion основали в 2016 году Евгений Юртаев и Алексей Башлыков из Москвы и уроженец Одессы Вадим Колеошкин. Приложение начало работать с 2019 года, тогда же стартап привлёк $2 млн.
Zerion развивает платформу децентрализованных финансов (DeFi), на которой можно пользоваться традиционными финансовыми продуктами, но без участия посредников в виде банков или процессинговых компаний.
После регистрации пользователю нужно привязать к Zerion криптокошелёк или открыть новый и купить криптовалюту эфир либо стейблкоины, привязанные к фиатным валютам.
Пользователи могут, например, обменять токены через Ethereum-платформу Uniswap, разместить свои средства под процент или взять в кредит стейблкоины.
По собственным данным, продуктом пользуются более 200 тысяч инвесторов из 150 стран мира. С начала 2021 года пользователи совершили операции на сумму более $600 млн — при этом в день приложение обрабатывает трансакции на сумму $5 млн при среднем размере сделки в $1 тысячу.
В компании не раскрывают финансовые показатели, но, по собственным данным, Zerion уже вышел на прибыль. Сейчас сервис экспериментирует с разными моделями монетизации — например, платежи за использование API сервиса — однако планирует оставаться бесплатным.
Директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге поделился мнением о том, почему беспилотные перевозки все еще не смогли плотно войти в нашу жизнь. Эта тема обсуждается не первый год, однако массового распространения технология пока не получила. Разбираемся вместе. Если вы хотите поделиться своим видением, пишите в комментариях, обсудим!
100 лет у светофора было три секции из-за шарообразных ламп, но современный «может выглядеть как угодно», считают в компании.
Мы поставщик «Я.Маркета», фулфилмент, весь товар лежит на складе «Яндекс.Маркета». С конца мая стали падать заказы дороже 100 тыс. руб. «Яндекс.Маркет» отказывается их доставлять.
Решение Минтранса уже вступило в силу.
Согласно опросу, почти четверть пользователей готовы вообще отказаться от звонков в пользу переписок в мессенджерах.
Для эстетов со «строгим и изысканным вкусом».
Центр поддержки экспорта, маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart запускают программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса из Красноярского края. Размещение на маркетплейсе позволит предпринимателям расширить бизнес и продавать свои товары по всему миру.
Облачная CRM для рекрутмента Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) увеличила количество интеграций с job-сайтами в своем интерфейсе. В дополнение к hh.ru, Avito, SuperJob, JobLab, LinkedIn и Zarplata, с которых кнопка импорта в Talantix мгновенно сохраняет все данные о кандидате в облачном пространстве системы, теперь подключен сервис «Хабр…
Египет требовал почти $1 млрд за блокировку контейнеровозом акватории на шесть дней, но позже сумму снизили до $550 млн.
Топовые бренды рассказали о своей тактике и результатах многолетней работы с партнерами