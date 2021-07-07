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Финансы
Евгения Евсеева

Сервис для виртуальных презентаций mmhmm сооснователя Evernote Фила Либина привлёк $100 млн от SoftBank Статьи редакции

Сервис работает на Mac и Windows и планирует выпустить мобильные версии.

9 9 комментариев
1284 просмотров

Среди других инвесторов — фонды Sequoia Capital, Mubadala Capital, Human Capital, World Innovation Lab, сообщает компания в блоге.

Стороны не раскрывают оценку компании и её финансовые показатели. В октябре 2020 года Forbes писал, что стартап может оцениваться в $100 млн. Всего, по собственным данным, сервис привлёк $136 млн с момента основания.

Инвестиции направят на поиск новых сотрудников и другие цели. Например, в «ближайшие недели появится» приложение для iOS, также в 2021 году выйдет версия для Android. mmhmm также потратит деньги на улучшение продукта и собирается добавить поддержку до 12 языков.

Фил Либин запустил mmhmm в июле 2020 года. Сервис доступен на Mac с ноября, а с апреля 2021 года — и для пользователей Windows.

mmhmm можно интегрировать в Zoom, Google Meet и другие сервисы видеоконференций и во время звонка менять фоны и добавлять визуальные элементы в презентацию. Сервис бесплатный, но есть платные функции, которые стоят от $8,33 в месяц.

У сервиса также есть тариф для бизнеса — его преимущество в том, что компания не будет оформлять подписку на каждого сотрудника и заплатит только за тех, кто использовали mmhmm в течение месяца

#новость #mmhmm

9 9 комментариев
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3
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9 комментариев
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A V

3

Какая-то неделя привлечений, все чего-то привлекают 😀.Напоминает бум дот.комов в начале нулевых, потом крах дот.комов.Теперь видимо надо ожидать краха стартапов и тех кто в них вкладывает.

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Артур

A
3

Да так уже лет 10, вроде даже есть статьи здесь где разжёвывается этот растущий пузырь.

Лично мне, как руководителю маленького стартапа, очень давит на психику все это

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Ярослав Белов

Артур
0

Почему давит?

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Артур

Ярослав
8

Зависть, я думаю. Все идет не так уже где-то год: команду так и не собрал; люди не конвертируется из пробного периода в платящих пользователей, из-за этого отсутствует доход; инвестициями и не пахнет.

Сори за мое нытье в этом комментарии

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Михаил Стерлин

Артур
2

Нормально для первых 3-4-5 стартапов, разве нет? Опыт то очень интересный, пойти с ним годик другой продактом поработать, обрасти связями и скиллами и Снова стартапить с новой силой!

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Комментарий удален

Артем Голендберг

3

Нэйминг уровня учитель бога

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Вася Пражкин

2

Я думаю, название придумывали основатели примерно так:
Сто лямов, сто лямушечек, как же тебя назвать, сука.. ммм.. хмм..

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Hi-Tech Лентач

1

Хрень а не сервис, я не понял кроме облачности чем он отличается от Хронокама - ценой разве что (тот стоит 44 пожизенно , этот 8 в месяц)

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Yuri

0

Попробуйте прочитать название продукта его голосом, и все встанет на свои места.

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