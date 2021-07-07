Сервис работает на Mac и Windows и планирует выпустить мобильные версии.

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Среди других инвесторов — фонды Sequoia Capital, Mubadala Capital, Human Capital, World Innovation Lab, сообщает компания в блоге.

Стороны не раскрывают оценку компании и её финансовые показатели. В октябре 2020 года Forbes писал, что стартап может оцениваться в $100 млн. Всего, по собственным данным, сервис привлёк $136 млн с момента основания.

Инвестиции направят на поиск новых сотрудников и другие цели. Например, в «ближайшие недели появится» приложение для iOS, также в 2021 году выйдет версия для Android. mmhmm также потратит деньги на улучшение продукта и собирается добавить поддержку до 12 языков.

Фил Либин запустил mmhmm в июле 2020 года. Сервис доступен на Mac с ноября, а с апреля 2021 года — и для пользователей Windows.

mmhmm можно интегрировать в Zoom, Google Meet и другие сервисы видеоконференций и во время звонка менять фоны и добавлять визуальные элементы в презентацию. Сервис бесплатный, но есть платные функции, которые стоят от $8,33 в месяц.