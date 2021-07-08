Финансы
Маша Цепелева

Минфин предложил увеличить налоги для богатых россиян за счёт дорогого имущества и страховых взносов с зарплаты — Forbes Статьи редакции

Кроме этого ведомство предложило снизить порог для беспошлинной торговли до €100 и увеличить акциз на алкоголь на 10%.

  • Минфин представил бюджетной комиссии предложения об изменениях налоговой системы, которые привлекут 400 млрд рублей до 2024 года, документ подтвердил Forbes источник в профильном ведомстве.
  • Работодатель платит 22% в пенсионный фонд с зарплаты сотрудника, пока она не достигает 1,46 млн рублей за год (зарплаты выше 122 тысяч рублей), после ставка падает до 10%. Власти хотят поднять порог зарплаты. Это принесёт в бюджет 16 млрд рублей в 2022 году и 45 млрд рублей — к 2024 году, по расчётам Минфина.
  • Ведомство предлагает облагать владельцев имущества в сумме дороже 500 млн рублей налогом по ставке 0,3%, это может принести 50 млрд ежегодно. Сейчас ставка на дома, квартиры, гаражи и небольшие хозпостройки — 0,1%. Повышенная в 2% применяется, если кадастровая стоимость объектов по отдельности больше 300 млн рублей. Ставка 0,5% — для нежилых помещений.
  • Всего Минфин предложил девять изменений налоговой системы: среди них рост акциза на алкоголь с 2022 года на 10%, и введение акцизов на сахаросодержащие напитки. Это принесёт около 100 млрд рублей до 2024 года, по расчётам Минфина.

  • Ведомство предложило снизить порог беспошлинной торговли с €200 до €100, это принесёт 20 млрд рублей в бюджет.

  • Также в документе есть предложение об удвоении платы за использование радиочастот. Ими пользуются операторы связи, телекомпании, РЖД и другие. Ранее операторы наоборот предлагали снизить платежи, в том числе для внедрения 5G.

#новость #налоги

856 просмотров
14 14 комментариев
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Sergei Timofeyev

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Спасибо за стабильность! 

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Инокентий Смирнов

Sergei
0

Сколько живу на свете $табильность все время дороже ₽оста. И как у них это получается? :)

Ответить

Вадим Швальняк

5

Казна пуста, милорд!

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Андрей Скоробогатов

Вадим
0
Ответить

Nikolay Isaev

4

Ура! Больше налогов - больше счастья!

Ответить

Oleg Solovev

3

которые привлекут 400 млрд рублей до 2024 года
—--
Может не привлекут, а отберут? Чай не инвестиции

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Алексей Штейн

1

Акцизы на коле?

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Александр Блохин

0

У нас было хоть три месяца подряд, когда для бизнеса ничего нового не вводили?

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Агнец невинный

0

онид недавно отказались сами себя облагать

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Maksim V.

0

наконец-то!

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Руслан Газизов

0

Судя по всему, из 9 предложений утвердят все, кроме налога на роскошь )

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евгений аношин

0

За 1 полгода профицит исполнения бюджета - 312 млрд, ещё 1086 млрд привлекли через ОФЗ. Итого: 1398 млрд.
Их потратили: 595 млрд на покупку валюты в ФНБ, 803 млрд положили на счета и депозиты в коммерческих (государственных) банках.
Кстати размер средств на счетах в банках у бюджета уже 8 трлн рублей. Средняя ставка по депозитам - 2,2% годовых. Средняя ставка ОФЗ, которые банки покупают за счёт средств бюджета на счетах - 6,7%. То есть федеральный бюджет платит госбанкам ежегодно за просто так - 4,5% (разница между ставками) от 8 трлн - 360 млрд рублей прибыли из воздуха.
Конечно часть этих денег возвращается в бюджет через налог на прибыль и дивиденды, вот только сначала половина - оседает в карманах через бонусы правлению и расходы на "скамейки в центральном парке"...
Ну да Минфин не дремлет - нашел таки способ как взять у населения эти 400 млрд ...

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Павел Семенов

0

Уроды, что тут скажешь...

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Eugene Pastukhov

0

А если сзади топор привязать, я бы ещё и дров наколол!

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Читать все 14 комментариев
Финансы
Маша Цепелева
Минфин предложил увеличить налоги для богатых россиян за счёт дорогого имущества и страховых взносов с зарплаты — Forbes Статьи редакции

Кроме этого ведомство предложило снизить порог для беспошлинной торговли до €100 и увеличить акциз на алкоголь на 10%.

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