Почему в нашей стране не скоро появятся массовые «беспилотники»?

Директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге поделился мнением о том, почему беспилотные перевозки все еще не смогли плотно войти в нашу жизнь. Эта тема обсуждается не первый год, однако массового распространения технология пока не получила. Разбираемся вместе. Если вы хотите поделиться своим видением, пишите в комментариях, обсудим!