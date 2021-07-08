Минфин предложил увеличить налоги для богатых россиян за счёт дорогого имущества и страховых взносов с зарплаты — Forbes Статьи редакции
Кроме этого ведомство предложило снизить порог для беспошлинной торговли до €100 и увеличить акциз на алкоголь на 10%.
- Минфин представил бюджетной комиссии предложения об изменениях налоговой системы, которые привлекут 400 млрд рублей до 2024 года, документ подтвердил Forbes источник в профильном ведомстве.
- Работодатель платит 22% в пенсионный фонд с зарплаты сотрудника, пока она не достигает 1,46 млн рублей за год (зарплаты выше 122 тысяч рублей), после ставка падает до 10%. Власти хотят поднять порог зарплаты. Это принесёт в бюджет 16 млрд рублей в 2022 году и 45 млрд рублей — к 2024 году, по расчётам Минфина.
- Ведомство предлагает облагать владельцев имущества в сумме дороже 500 млн рублей налогом по ставке 0,3%, это может принести 50 млрд ежегодно. Сейчас ставка на дома, квартиры, гаражи и небольшие хозпостройки — 0,1%. Повышенная в 2% применяется, если кадастровая стоимость объектов по отдельности больше 300 млн рублей. Ставка 0,5% — для нежилых помещений.
- Всего Минфин предложил девять изменений налоговой системы: среди них рост акциза на алкоголь с 2022 года на 10%, и введение акцизов на сахаросодержащие напитки. Это принесёт около 100 млрд рублей до 2024 года, по расчётам Минфина.
Ведомство предложило снизить порог беспошлинной торговли с €200 до €100, это принесёт 20 млрд рублей в бюджет.
- Также в документе есть предложение об удвоении платы за использование радиочастот. Ими пользуются операторы связи, телекомпании, РЖД и другие. Ранее операторы наоборот предлагали снизить платежи, в том числе для внедрения 5G.
Спасибо за стабильность!
Сколько живу на свете $табильность все время дороже ₽оста. И как у них это получается? :)
Казна пуста, милорд!
которые привлекут 400 млрд рублей до 2024 года
—--
Может не привлекут, а отберут? Чай не инвестиции
У нас было хоть три месяца подряд, когда для бизнеса ничего нового не вводили?
За 1 полгода профицит исполнения бюджета - 312 млрд, ещё 1086 млрд привлекли через ОФЗ. Итого: 1398 млрд.
Их потратили: 595 млрд на покупку валюты в ФНБ, 803 млрд положили на счета и депозиты в коммерческих (государственных) банках.
Кстати размер средств на счетах в банках у бюджета уже 8 трлн рублей. Средняя ставка по депозитам - 2,2% годовых. Средняя ставка ОФЗ, которые банки покупают за счёт средств бюджета на счетах - 6,7%. То есть федеральный бюджет платит госбанкам ежегодно за просто так - 4,5% (разница между ставками) от 8 трлн - 360 млрд рублей прибыли из воздуха.
Конечно часть этих денег возвращается в бюджет через налог на прибыль и дивиденды, вот только сначала половина - оседает в карманах через бонусы правлению и расходы на "скамейки в центральном парке"...
Ну да Минфин не дремлет - нашел таки способ как взять у населения эти 400 млрд ...
Кроме этого ведомство предложило снизить порог для беспошлинной торговли до €100 и увеличить акциз на алкоголь на 10%.
С проблемами с доступом к курсу столкнулись и другие клиенты.
Директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге поделился мнением о том, почему беспилотные перевозки все еще не смогли плотно войти в нашу жизнь. Эта тема обсуждается не первый год, однако массового распространения технология пока не получила. Разбираемся вместе. Если вы хотите поделиться своим видением, пишите в комментариях, обсудим!
Центр поддержки экспорта, маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart запускают программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса из Красноярского края. Размещение на маркетплейсе позволит предпринимателям расширить бизнес и продавать свои товары по всему миру.
По мере того как механизированные процессы на производственных площадках становятся все сложнее и интенсивнее, потенциальных источников риска становится больше. Для защиты от финансовых убытков большинство современных складов застрахованы, однако для предотвращения потерь товаров, времени, здоровья людей, деловых договоренностей необходим…
Привет, я Воркель Влад, студент НИУ ВШЭ и продуктовый дизайнер. Совсем недавно я с коллегами закончил учебный проект в сотрудничестве с командой МТС. В статье рассказываю о ходе работы и результатах
Пока электросамокаты «Яндекса» доступны в приложении «Яндекс Go» в некоторых районах Москвы.
100 лет у светофора было три секции из-за шарообразных ламп, но современный «может выглядеть как угодно», считают в компании.
Топовые бренды рассказали о своей тактике и результатах многолетней работы с партнерами
Facebook, Twitter, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты в январе.