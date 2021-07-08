Защита склада. Рекомендации экспертов Jungheinrich по безопасной эксплуатации стеллажей

По мере того как механизированные процессы на производственных площадках становятся все сложнее и интенсивнее, потенциальных источников риска становится больше. Для защиты от финансовых убытков большинство современных складов застрахованы, однако для предотвращения потерь товаров, времени, здоровья людей, деловых договоренностей необходим…