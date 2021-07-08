«Райффайзенбанк» установил первый картомат для выдачи перевыпущенных пластиковых карт Статьи редакции
Через устройство можно получить карту без предварительного заказа.
- Всем клиентам в Новосибирске, у кого срок действия карты истекает в августе и сентябре 2021 года (около двух тысяч человек), придёт уведомление через мобильный банк с индивидуальным кодом, рассказали vc.ru в компании.
- Код надо будет ввести на экране картомата. Активировать карту можно на сайте, в приложении или через банкомат.
- Перевыпуск по-прежнему можно оформить и в отделении банка.
«Картоматы — это абсолютно новый канал по выдаче карт, аналогов которому нет на рынке», — отметила руководитель управления каналов продаж «Райффайзенбанка» Мария Магдеева.
- Пилотный проект продлится до октября 2021 года, если окажется успешным, устройств будет больше, увеличится количество их функций. Через картоматы можно будет получить кэшбек-карту или восстановить потерянную с действующим сроком.
Делает ли это дешевле выдачу карты?
Ну это точно удобнее для клиента, чем записываться, идти в офис, ждать очередь, общаться там с людьми (самое страшное).
Лично мне точка с автоматической выдачей удобнее даже чем доставка.
С доставками вечно такая шляпа: "приезжайте не раньше 11", звонок в 9, "я стою на пороге куда мне идти".
В Райфе очередь? За 10 лет жизни с ними в очереди, где было бы больше одного человека, попал лишь однажды. Кстати, доставка у них нормальная. Сосед мой заказывал карту с доставкой. Привезли вовремя. Мне же проще было до отделения доехать. Выбрал отделение по пути на работу и заехал.
Ну, я как раз в вышеуказанном Новосибирске, встречал очередь в 1-4 человека в отделении. Там даже очередь в 1 человека может дать 15+ минут ожидания, т.к. у людей к банку бывают разные запросы, некоторые требуют времени на обработку.
Вы ещё в ВТБ24 не были, где можно на 2 часа зависнуть. )) Отделение на Проспекте Вернадского. БЦ Лето.
Пушкинский кавалер
Удобнее в приложении выпустить карту для Apple Pay и вообще никуда не ходить.
В Райфе разве можно виртуальные?
Сергей, да, можно.
Не вижу!
Сергей, вот тут подробная инструкция :) https://www.raiffeisen.ru/retail/cards/debit/cashback-card-digital/
Ребята, вы ведь уже осознали что не должно быть инструкций — цифровые карты должны быть в приоритете и всегда должно быть видно что не обязательно идти за пластиком — это высвободит время ваших клиентов, а люди ценят своё время
Сергей, скорее позволяет экономить на доставке.
А пинкод как менять сразу? В банке можно сразу всё сделать.
Установить пин-код можно в приложении Райффайзен Онлайн, на сайте raif.ru или в банкомате.
Уже давно пинкоды задаются через приложение мобильного банка при активации новой карты) Да и сменить его модно там же) В Райффайзене и Альфе точно)
А вот в ПСБ, несмотря на наличие такой функции, сменить пинкод нельзя
А зачем его менять?
При перевыпуске он не меняется ведь
Действительно. Может хоть тогда у вас появятся деньги и вы перестанете путать между собой однофамильцев из разных регионов нашей необъятной...
Виктор, это произошло при доставке карты, или речь о решении приставов?
Забудьте. Речь о попытках убедить зп клиента что он не зп клиент и отказе в ипотеке.
Вопрос закрыт. Жалко что на банки.ру нельзя поставить 0, т.к. даже единица в НР для вас слишком много.
Мне вот интересно - не пора ли пластик похоронить? Ведь у каждого есть телефон и там либо Apple Pay, либо Google Pay. Терминалы с NFC у нас везде стоят, чай не Америка, зачем этот пластик нужен?
В куче стран почти нет Apple Pay
Пушкинский кавалер
Ну и не ходите в кучу стран гулять.
а пластик бесконтактно оплатили или вставляли в терминал и код вводили?)
При чем здесь куча стран? Apple Pay будет работать в любой стране, если в точке продажи терминал с NFC.
Нет
сервис может работать при условии, что он поддерживатся на территории страны. Открой сайт apple,они не во всех странах
Бред. Лично платил в стране, где Apple Pay не было. Apple Pay не во всех странах выдается - это да, но принимается везде. Для POS нет разницы с обычной NFC картой.
Для РФ согласен, платиск не надо(хотя еще не все банкоматы принимают nfc), а за границей - выше описал человеку
Хотелось бы напомнить, что РФ-это не москва, питер, казань и еще пара крупных городов.
Где вам не удалось оплатить через NFC, но удалось через карту?
На Валдае, где старые терминалы до сих пор :)
В такие дали надо с кэшем ездить )
Насколько я вижу, у нас уже давно все терминалы - с NFC. Это не Америка с их старинными устройствами.
Загадочный турник
Ну я вот в качестве теста взял себе хуйвей без гугл сервисов -) Там карту никак не добавить, так что пока физическая карта нужна.
Пока как обычно телефон не потеряю -)
А у меня нет NFC и ближайшие лет пять не появится. Что мне делать?
Пушкинский кавалер
А в чем дело? Серега у тебя ж нормальный смартфон был?
Xiaomi Redmi 5 Plus у меня. Смотрю на рынок и понимаю, что менять не на что толком. У меня потолок для телефонов 12-13 тысяч. Их хватает на 4-5 лет.
Реально круто. Всегда в банках прикалывало как работник достает стопку карт и ищет вашу, при этом видны её данные.
Реально круто, когда из стопки можно выбрать любую понравившуюся
Странно вкладываться в подобное, когда все постепенно переходят на электронные карты (Apple/Google/Samsung/… Pay). Необходимость в пластике будет постепенно снижаться пока не исчезнет полностью.
А если все карты сделать виртуальными, а потом поехать в страну, где нет поддержки apple pay, то как платить?
Получить карту в отделении. Основная масса карт никогда не используется за границей. Достаточно посмотреть статистику по согражданам, выезжающим за рубеж
Почему тогда сразу не получить карту и пусть она валяется 5 лет в полке?
Потому что в райфе дают на 4 года! :)
Не суть, просто не понял человека. Не оформлять пластик - но если за границу надо - оформить. Что же тогда не оформить тогда сразу и забыть
Вижу, у вас тут у всех могучие аккумуляторы, телефон прям до вечера тянет. А у меня - только от машины до офиса дойти.
Пушкинский кавалер
Пора менять смартфон. Сейчас даже самый ущербный смартфон сутки тянет.
У меня Redmi 4X лежащий дома за сутки вытягивает батарею. На даче он же - 5 суток. :) Привет МТСу :)
Вот пример, в Японии в Тояме есть родственники - страна технологическая, туда каждый год в гости. но там налик в ходу, даже в Токио хрен найдешь терминал
Катаясь по миру сразу понимаешь, что это анрил)
Основная масса выпущенных карт используется только внутри России
Необходимость в пластике будет постепенно снижаться пока не исчезнет полностью
В это время в Риме с меня брали комиссию с чека за оплату картой.
Вы живете в пузыре, больше половины рынка у нас занимают сяоми и хуавей, а там NFC нет. Плюс люди за 50 будут продолжать пластик использовать.
Нахера вообще карты истекают? Надо будет сам заменю, украдут - сообщу. А то щас карта действует до 2023 например и херакс через два года я в другой точке мира а мне зачем то ждать туда посылки куска пластика с новыми циферками. Давно пора ставить 12/99 всем подряд
Интересно, а скоро изобретут копроматы?
А карта именная будет? Эмбоссированная?
Александр, да, перевыпущенные карты будут именными и эмбоссированными.
Заказал в Альфа-банк выпуск новой карты МИР, жду второй месяц. Так что такие автоматы были бы кстати.
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