Финансы
Маша Цепелева

«Райффайзенбанк» установил первый картомат для выдачи перевыпущенных пластиковых карт Статьи редакции

Через устройство можно получить карту без предварительного заказа.

  • Всем клиентам в Новосибирске, у кого срок действия карты истекает в августе и сентябре 2021 года (около двух тысяч человек), придёт уведомление через мобильный банк с индивидуальным кодом, рассказали vc.ru в компании.
  • Код надо будет ввести на экране картомата. Активировать карту можно на сайте, в приложении или через банкомат.
  • Перевыпуск по-прежнему можно оформить и в отделении банка.

  • «Картоматы — это абсолютно новый канал по выдаче карт, аналогов которому нет на рынке», — отметила руководитель управления каналов продаж «Райффайзенбанка» Мария Магдеева.

  • Пилотный проект продлится до октября 2021 года, если окажется успешным, устройств будет больше, увеличится количество их функций. Через картоматы можно будет получить кэшбек-карту или восстановить потерянную с действующим сроком.
Картомат «Райффайзенбанк»

#новость #райффайзенбанк

1697 просмотров
85 85 комментариев
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85 комментариев
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Sergei Timofeyev

6

Делает ли это дешевле выдачу карты?

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Павел Сусликов

Sergei
16

Ну это точно удобнее для клиента, чем записываться, идти в офис, ждать очередь, общаться там с людьми (самое страшное).
Лично мне точка с автоматической выдачей удобнее даже чем доставка.
С доставками вечно такая шляпа: "приезжайте не раньше 11", звонок в 9, "я стою на пороге куда мне идти".

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Sergei Timofeyev

Павел
2

В Райфе очередь? За 10 лет жизни с ними в очереди, где было бы больше одного человека, попал лишь однажды. Кстати, доставка у них нормальная. Сосед мой заказывал карту с доставкой. Привезли вовремя. Мне же проще было до отделения доехать. Выбрал отделение по пути на работу и заехал.

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Павел Сусликов

Sergei
0

Ну, я как раз в вышеуказанном Новосибирске, встречал очередь в 1-4 человека в отделении. Там даже очередь в 1 человека может дать 15+ минут ожидания, т.к. у людей к банку бывают разные запросы, некоторые требуют времени на обработку.

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Sergei Timofeyev

Павел
1

Вы ещё в ВТБ24 не были, где можно на 2 часа зависнуть. )) Отделение на Проспекте Вернадского. БЦ Лето.

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Пушкинский кавалер

Павел
1

Удобнее в приложении выпустить карту для Apple Pay и вообще никуда не ходить.

Ответить

Sergei Timofeyev

Пушкинс…
0

В Райфе разве можно виртуальные?

Ответить

Райффайзенбанк

Sergei
1

Сергей, да, можно. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Райффай…
0

Не вижу!

Ответить

Райффайзенбанк

Sergei
3

Сергей, вот тут подробная инструкция :)  https://www.raiffeisen.ru/retail/cards/debit/cashback-card-digital/ 

Ответить

Sergei

Райффай…
0

Хитро!

Ответить

Bot Fabric

Райффай…
0

Ребята, вы ведь уже осознали что не должно быть инструкций — цифровые карты должны быть в приоритете и всегда должно быть видно что не обязательно идти за пластиком — это высвободит время ваших клиентов, а люди ценят своё время

Ответить

Райффайзенбанк

Sergei
1

Сергей, скорее позволяет экономить на доставке. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Райффайзенбанк
0

А пинкод как менять сразу? В банке можно сразу всё сделать.

Ответить

Райффайзенбанк

Sergei
2

Установить пин-код можно в приложении Райффайзен Онлайн, на сайте raif.ru или в банкомате. 

Ответить

Andrey Kulakov

Sergei
0

Уже давно пинкоды задаются через приложение мобильного банка при активации новой карты) Да и сменить его модно там же) В Райффайзене и Альфе точно)

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrey
1

А вот в ПСБ, несмотря на наличие такой функции, сменить пинкод нельзя

Ответить

Андрей Деревянко

Sergei
0

А зачем его менять?
При перевыпуске он не меняется ведь

Ответить

Sergei Timofeyev

Андрей
0

Затем, что это новая карта. Пинкод у неё другой.

Ответить

Виктор Пугай

Райффайзенбанк
0

Действительно. Может хоть тогда у вас появятся деньги и вы перестанете путать между собой однофамильцев из разных регионов нашей необъятной...

Ответить

Райффайзенбанк

Виктор
0

Виктор, это произошло при доставке карты, или речь о решении приставов? 

Ответить

Виктор Пугай

Райффай…
0

Забудьте. Речь о попытках убедить зп клиента что он не зп клиент и отказе в ипотеке.
Вопрос закрыт. Жалко что на банки.ру нельзя поставить 0, т.к. даже единица в НР для вас слишком много.

Ответить

Вася Пражкин

4

Мне вот интересно - не пора ли пластик похоронить? Ведь у каждого есть  телефон и там либо Apple Pay, либо Google Pay. Терминалы с NFC у нас везде стоят, чай не Америка, зачем этот пластик нужен?

Ответить

Иванов Олег

Вася
5

В куче стран почти нет Apple Pay

Ответить

Пушкинский кавалер

Иванов
1

Ну и не ходите в кучу стран гулять.

Ответить

Artemy

Пушкинс…
1

Буквально вчера в мишленовском ресторане во Франции не приняли Apple Pay. Хорошо, что пластик с собой был.

Ответить

Sergei Timofeyev

Artemy
3

У нас бы и терминал сломался.

Ответить

Руслан Газизов

Artemy
0

а пластик бесконтактно оплатили или вставляли в терминал и код вводили?)

Ответить

Artemy

Руслан
0

Вставлял, но без кода. Древний терминал, видимо. Ресторан в сентябре 41-го открылся.

Ответить

Руслан Газизов

Artemy
0

Лучшее время для старта выбрали, конечно ))

Ответить

Вася Пражкин

Иванов
0

При чем здесь куча стран? Apple Pay будет работать в любой стране, если в точке продажи терминал с NFC.

Ответить

Алексей Штейн

Вася
0

Нет
сервис может работать при условии, что он поддерживатся  на территории страны. Открой сайт apple,они не во всех странах 

Ответить

Вася Пражкин

Алексей
0

Бред. Лично платил в стране, где Apple Pay не было. Apple Pay не во всех странах выдается - это да, но принимается везде. Для POS нет разницы с обычной NFC картой.

Ответить

Иванов Олег

Вася
0

Ну это верное замечание, я имел в виду NFC в целом.

Ответить

Алексей Штейн

Вася
2

Для РФ согласен, платиск не надо(хотя еще не все банкоматы принимают nfc), а за границей - выше описал человеку

Ответить

Gabby BenDer

Алексей
0

Хотелось бы напомнить, что РФ-это не москва, питер, казань и еще пара крупных городов.

Ответить

Иван Иванов

Gabby
2

Где вам не удалось оплатить через NFC, но удалось через карту?

Ответить

Gabby BenDer

Иван
0

На Валдае, где старые терминалы до сих пор :)

Ответить

Вася Пражкин

Gabby
0

В такие дали надо с кэшем ездить )

Ответить

Gabby BenDer

Вася
0

Даль? Вы знаете где Валдай находится? Нет?-рассказываю, Валдай находится аккурат между Мск и Спб.

Ответить

Вася

Gabby
–1

Даль - это не про расстояние, это про удаленность от прогресса. 

Ответить

Gabby

Вася
0

🤦🏽‍♀️ яснопонятно

Ответить

Вася Пражкин

Gabby
1

Насколько я вижу, у нас уже давно все терминалы - с NFC. Это не Америка с их старинными устройствами.

Ответить

Bot Fabric

Gabby
0

NFC уже есть во всех терминалах в любой деревне, не зависимо от региона

Ответить

Загадочный турник

Вася
0

Ну я вот в качестве теста взял себе хуйвей без гугл сервисов -) Там карту никак не добавить, так что пока физическая карта нужна.
Пока как обычно телефон не потеряю -) 

Ответить

Sergei Timofeyev

Вася
–1

А у меня нет NFC и ближайшие лет пять не появится. Что мне делать?

Ответить

Пушкинский кавалер

Sergei
0

А в чем дело? Серега у тебя ж нормальный смартфон был?

Ответить

Sergei Timofeyev

Пушкинс…
0

Xiaomi Redmi 5 Plus у меня. Смотрю на рынок и понимаю, что менять не на что толком. У меня потолок для телефонов 12-13 тысяч. Их хватает на 4-5 лет.

Ответить

Мурад

Sergei
0

9 ка не про тоже есть с nfc

Ответить

Sergei Timofeyev

Мурад
0

На не глобал. И траблы с NFC могут быть.

Ответить

Иванов Олег

5

Реально круто. Всегда в банках прикалывало как работник достает стопку карт и ищет вашу, при этом видны её данные.

Ответить

ivan krapivin

Иванов
3

Реально круто, когда из стопки можно выбрать любую понравившуюся

Ответить

Пушкинский кавалер

ivan
0

Так когда заказываешь можно картинку поменять же ...

Ответить

Bogolyubov Dmitriy

1

Странно вкладываться в подобное, когда все постепенно переходят на электронные карты (Apple/Google/Samsung/… Pay). Необходимость в пластике будет постепенно снижаться пока не исчезнет полностью.

Ответить

Алексей Штейн

Bogolyubov
8

А если все карты сделать виртуальными, а потом поехать в страну, где нет поддержки apple pay, то как платить?

Ответить

Bogolyubov Dmitriy

Алексей
1

Получить карту в отделении. Основная масса карт никогда не используется за границей. Достаточно посмотреть статистику по согражданам, выезжающим за рубеж 

Ответить

Алексей Штейн

Bogolyu…
0

Почему тогда сразу не получить карту и пусть она валяется 5 лет в полке?

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
1

Потому что в райфе дают на 4 года! :)

Ответить

Алексей Штейн

Sergei
0

Не суть, просто не понял человека. Не оформлять пластик - но если за границу надо - оформить. Что же тогда не оформить тогда сразу и забыть

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
0

Ну а как тут без пластика? У меня нет NFC и в ближайшее время не появится (не вижу смысла менять телефон)

Ответить

Алексей

Sergei
0

как вариант - развивают QR

Ответить

Sergei

Алексей
0

Ну, кстати, да. Райф в QR ударился.

Ответить

Павел

Алексей
0

Причём поддержки Apple Pay может не быть и в развитых странах. Как в Германии до недавнего времени или в Южной Корее сейчас.

Ответить

Artemy

Bogolyubov
2

Вижу, у вас тут у всех могучие аккумуляторы, телефон прям до вечера тянет. А у меня - только от машины до офиса дойти. 

Ответить

Пушкинский кавалер

Artemy
3

Пора менять смартфон. Сейчас даже самый ущербный смартфон сутки тянет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Пушкинс…
0

У меня Redmi 4X лежащий дома за сутки вытягивает батарею. На даче он же - 5 суток. :) Привет МТСу :)

Ответить

Artemy

Пушкинс…
0

Менял в феврале на 12 mini. Понял, что счастья не прибавилось, отправил обратно, вернулся на пятилетний 6s. У него, по крайней мере, можно дисплей самостоятельно менять, когда бьется. И миниджек есть. И iOS 15 при этом!

Ответить

Алексей Штейн

Bogolyubov
2

Вот пример, в Японии в Тояме есть родственники - страна технологическая, туда каждый год в гости. но там налик в ходу, даже в Токио хрен найдешь терминал

Ответить

Павел

Алексей
0

В Токио во многих местах можно платить картой Suica, а она добавляется в Apple Pay.

Ответить

Алексей Штейн

Павел
0

в магазине  или кафе ты ей ничего не оплатишь,это как карта тройка

Ответить

Gabby BenDer

Bogolyubov
1

Катаясь по миру сразу понимаешь, что это анрил)

Ответить

Bogolyubov Dmitriy

Gabby
0

Основная масса выпущенных карт используется только внутри России 

Ответить

Sergei Timofeyev

Bogolyu…
–2

Особенно карты Мымр

Ответить

Иван Иванов

Bogolyubov
0

 Необходимость в пластике будет постепенно снижаться пока не исчезнет полностью

В это время в Риме с меня брали комиссию с чека за оплату картой.

Ответить

Alex Cox

Bogolyubov
0

Вы живете в пузыре, больше половины рынка у нас занимают сяоми и хуавей, а там NFC нет. Плюс люди за 50 будут продолжать пластик использовать.

Ответить

Bella Donn

2

Нахера вообще карты истекают? Надо будет сам заменю, украдут - сообщу. А то щас карта действует до 2023 например и херакс через два года я в другой точке мира а мне зачем то ждать туда посылки куска пластика с новыми циферками. Давно пора ставить 12/99 всем подряд

Ответить

Gabby BenDer

Bella
0

Эмиссия карт нужна банкам) нас не спрашивают чо там нам удобно

Ответить

Игорь Дубов

1

Кажется прикольным)

Ответить

Artemy

0

Интересно, а скоро изобретут копроматы?

Ответить

Ренат Зайдуллин

Artemy
2

Черпай

Ответить

Sabit Sugirov

0

в Казахстане давно уже как исправно работает картомат )

Ответить

Александр Стеркин

0

А карта именная будет? Эмбоссированная?

Ответить

Райффайзенбанк

Александр
0

Александр, да, перевыпущенные карты будут именными и эмбоссированными. 

Ответить

Ivan Shmelev

0

Заказал в Альфа-банк выпуск новой карты МИР, жду второй месяц. Так что такие автоматы были бы кстати.

Ответить

Загадочный турник

0

Сразу бы и утилизацию встроили как Сбер

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