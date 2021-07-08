Финансы
Евгения Евсеева

ЦБ разрешит клиентам «Точки» и «Промсвязьбанка» напрямую получать кредиты из других банков Статьи редакции

Открытые API банков прошли проверки на соответствие стандартам ЦБ — это позволит компаниям обмениваться данными по счетам юрлиц.

  • «Точка» и «Промсвязьбанк» стали первыми банками, получившими сертификацию ЦБ по своим открытым API, которые помогают взаимодействовать банкам друг с другом и поставщиками финтех-сервисов, сообщает ассоциация «Финтех».
  • Чтобы обеспечить безопасность API, «Финтех» запустила сертификационный стенд, на котором банки и финтех-компании проходят проверки на соответствие стандартам ЦБ.
  • Первый сервис, где используются открытые API, — обмен информацией по счетам юридических лиц между банками. Например, при оформлении кредита компаниям не придётся предоставлять в банк-кредитор бумажные выписки по счетам из других банков — их можно получить в своём интернет-банке.
  • О других сервисах расскажут позже. Также в ассоциации отметили, что сейчас подключения ждут и другие банки, а для присоединения не нужно заключать дополнительных договоров.
  • В «Промсвязьбанке» считают, что открытые API и подключение к ним финансовых организаций сделают доступнее финансирования клиентов-предпринимателей, а пользовательский опыт — «практически бесшовным», так как все взаимодействие клиента и кредитора будет проходить онлайн.

#новость #точка #промсвязьбанк

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Denis Kiselev

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Очень жду автоматизацию всего в банках, в том числе открытые API!

В теории, получение кредитного рейтинга должно быть автоматизировано полностью

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Антон Штадлер

Denis
0

ПСД2 по-русски)

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Дарья Смолякова

1

Интересно. Будет вполне полезно, тем кто часто пользуется финансированием банков. Большой стратегический плюс Точке, для выхода на рынок жирных и больших корпоративных клиентов. 

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Murat Oshroev

Дарья
1

Жирные клиенты, на мой взгляд, - не ЦА Точки. Они одни из немногих, кто точно знает свою аудиторию. 

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