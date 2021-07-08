ЦБ разрешит клиентам «Точки» и «Промсвязьбанка» напрямую получать кредиты из других банков Статьи редакции
Открытые API банков прошли проверки на соответствие стандартам ЦБ — это позволит компаниям обмениваться данными по счетам юрлиц.
- «Точка» и «Промсвязьбанк» стали первыми банками, получившими сертификацию ЦБ по своим открытым API, которые помогают взаимодействовать банкам друг с другом и поставщиками финтех-сервисов, сообщает ассоциация «Финтех».
- Чтобы обеспечить безопасность API, «Финтех» запустила сертификационный стенд, на котором банки и финтех-компании проходят проверки на соответствие стандартам ЦБ.
- Первый сервис, где используются открытые API, — обмен информацией по счетам юридических лиц между банками. Например, при оформлении кредита компаниям не придётся предоставлять в банк-кредитор бумажные выписки по счетам из других банков — их можно получить в своём интернет-банке.
- О других сервисах расскажут позже. Также в ассоциации отметили, что сейчас подключения ждут и другие банки, а для присоединения не нужно заключать дополнительных договоров.
- В «Промсвязьбанке» считают, что открытые API и подключение к ним финансовых организаций сделают доступнее финансирования клиентов-предпринимателей, а пользовательский опыт — «практически бесшовным», так как все взаимодействие клиента и кредитора будет проходить онлайн.
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Интересно. Будет вполне полезно, тем кто часто пользуется финансированием банков. Большой стратегический плюс Точке, для выхода на рынок жирных и больших корпоративных клиентов.
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