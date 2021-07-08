Финансы
Евгения Евсеева

Xiaomi продала облигации на сумму $1,2 млрд на фоне усиления контроля китайских властей Статьи редакции

В марте компания объявила о запуске автомобильного подразделения — часть денег может пойти на его развитие, предполагает CNBC.

  • Xiaomi продала десятилетние облигации на $800 млн под 2,875% годовых на «общекорпоративные цели», пишет CNBC.
  • Ещё $400 млн — тридцатилетние «зеленые» облигации под 4,1% годовых для поддержки экологических проектов.
  • В марте 2021 года Xiaomi показала прототип своего первого электромобиля. Компания планирует запустить автомобильный бизнес и инвестировать $10 млрд в течение следующих 10 лет. CNBC предполагает, что часть денег может пойти на развитие этого направления.
  • Издание отмечает, что Xiaomi решила привлечь средства в долг на фоне усиления контроля властей Китая за местными компаниями, вышедшими на иностранные биржи. При этом брать в долг власти пока не запрещали.

#новость #xiaomi

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Raimond Vladimirov

3

Xiaomi: Мы выпустим облигации, не будем проводить ipo и с нами всё будет хорошо
Компартия: 

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Илья Шишкунов

Raimond
0

Компартия только 100 лет отмечает своих, не мешай 

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Одуванчик Полевой

1

Помню лет может 5, может 6 назад впервые увидел у сестры телефон Сяоми. "КИТАЙСКОЕ ГОВНО" - подумал я тогда.
М-да... 

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Евгений Недосекин

Одуванчик
3

Невероятно важный комментарий про твое говно в новости про облигации.
Как это вообще связано?

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Александр Борродач

2

Когда купил облигации Xiaomi

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Саша Александров

0

Компартия нефритовый стержень, кошка-жена якобы для борьбы с пузырями и ограничением тех гигантов рушит бизнес и экспортно ориентированные направления своей экономики. Амеры, мы тут санкциями сдерживаем китайцев, а они сами решили себя ебнуть. Простите за спич, в минусах в своих китайских акциях.

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