Финансы
Маша Цепелева

Российский сервис для поиска обслуживающего персонала Wowworks привлёк $3,6 млн от LVL1 Льва Левиева и других Статьи редакции

Компания запланировала выйти на рынки Индии и Юго-Восточной Азии.

  • Wowworks привлёк инвестиции от компании DV Capital бывших топ-менеджеров «Национальной медиа группы» Ольги Паскиной и Алексея Янчишина, фонда LVL1 сооснователя «ВКонтакте» Льва Левиева и фонда Addventure, подтвердили «Ведомостям» стороны сделки. Инвесторы получат миноритарную долю, её размер не уточняется.
  • Компания была основана в 2015 году Сергеем Дядиченко и Александром Шипиловым. Wowworks ищет специалистов для обслуживания офисов: мелкого ремонта, уборки, настройки оборудования и другого. Всего 300 видов услуг.
  • Сервис работает без абонентской платы, деньги — только за работу специалистов. Это позволяет компаниям экономить на обслуживании до 40%, по данным Wowworks. На платформе зарегистрировано 40 тысяч исполнителей, есть более 200 корпоративных клиентов, среди них «Сбер», «Связной», «Л’Этуаль», DNS и другие.
  • В 2017 году стартап привлёк $1 млн от фонда Addventure. В 2019 году Wowworks начал работать в Германии, Австрии, Польше и Венгрии. 50% оборота платформы в первом полугодии 2021 года пришлось на европейский рынок, сообщили в компании.
  • Сервис планирует выйти на рынки Индии и Юго-Восточной Азии, где работают небольшие компании с устаревшими технологиями. Это даёт преимущество Wowworks и может сделать его одним из крупнейших игроков на международном рынке, считает управляющий партнер Addventure Максим Медведев.

  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка российской части Wowworks (ООО «Вауворкс Плюс») составила в 2020 году 224,8 млн рублей, убыток — 39,8 млн. Инвесторы сообщили «Ведомостям», что общая выручка стартапа в 2020 году выросла в 10 раз до $7 млн, исполнители получили 67% от этой суммы.

#новость #wowworks #инвестиции

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5 комментариев
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Yury Kotov

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Wow wow полегче!

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Всеволод Страх

0

вчера был сервис mmhmm сегодня wowowww. завтра будет новость стартап gkdkhgkod привлек 100 Лямов, а вам продолжают втюхивать купить красивый премиум домен за Овер $$$$, и вы копите.....

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Алексей Штейн

Всеволод
1

подобное было в южном парке, https://tjournal.ru/flood/52472-south-park-kickstarter
Все названия разобрали, Назвали фирму «Мохнатые Яйца Угрожающе Выложенные на Стол Инкорпорейтед»

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Инокентий Смирнов

0

WowGirls

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Алексей Штейн

0

Что мешает сэкономить еще больше и приглашать узбечек убирать офис и протирать столы за 1000р/смена?

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