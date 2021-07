Первый филиал открыли в Японии, затем в Великобритании, где запустили четыре паевых фонда: Fidelity Special Situations Trust, American Trust, Fixed Interest Trust, Growth and Income Trust. В Лондоне после открытия работали 12 специалистов, а к 2010 году их стало около 3000.

Относительные показатели фонда FSS и широкого индекса британских акций FTSE Из книги Bolton, A. Investing Against the Tide. Lessons From a Life Running Money