Финансы
Маша Цепелева

Сервис онлайн-покупки машин Carl привлёк $1 млн от фонда «Авенир», топ-менеджера «Яндекса» и других Статьи редакции

Компания потратит средства на «монетизацию бизнес-модели».

  • Ведущим инвестором стал фонд «Авенир», также вложились директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов, сооснователь платформы для совместной работы RealtimeBoard Олег Шадрин и инвесторы Антон Волков и Александр Карпович, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные компании.
  • Инвестиция оформлена в виде конвертируемого займа. В 2017 году «Авенир уже вкладывал $1 млн в Сагl, фонду принадлежит более 24% компании, основателю Виталию Малыхин — более 75%. Также Дмитрий Степанов вместе с другими инвесторами вложил в Carl неназванную сумму в 2020 году.
  • Carl основан в 2016 году. Сервис позволяет заказать тест-драйв в любую точку города, выбрать машину по более чем 40 параметрам и оплатить покупку через приложение. Carl работает в Москве.
  • Сервис связан со складами дилеров и импортеров, а оплата происходит через собственную платежную систему для минимизации расходов на эквайринг. Клиент заключает договор купли-продажи с автодилером.
  • Carl получает доход от комиссионных за проданные машины и тест-драйвы от автопроизводителей и дилеров, зарабатывает на оформлении страховых полисов. В 2020 году с помощью приложения дилеры продали более 50 автомобилей стоимостью от 1,5 млн до 10 млн рублей. В числе самых популярных — автомобили Geely, Peugeot, Fiat и другие.
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка Carl (ООО «Карл Рус») в 2020 году составила 970 тысяч рублей, чистый убыток — 43,3 млн рублей. Средства от инвесторов «позволят плавно включить стадию монетизации бизнес-модели», сообщил «Ведомостям» представитель Carl.

#новость #carl

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 Carl основан в 2016 году

 выручка Carl (ООО «Карл Рус») в 2020 году составила 970 тысяч рублей, чистый убыток — 43,3 млн рублей.

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Mikhail Dragunov

1

Как то неправильно все это ))) можно мне тоже 1м$, я куплю станков фрезерных много, и даже чистого убытка не покажу!!!

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Олег Михалевич

Mikhail
0

не смущает "в виде конвертируемого займа"?
Их отдавать надо будет

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Mikhail Dragunov

0

Не вижу проблем ))) а вот у них вижу, уже 47р смыли в унитаз, и еще 60 смоют.

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One Geek

0

Суровый российский нейминг. Вот представьте, купили вы машину через этот сервис, а друзьям стесняетесь сказать. Ну а как, "купил машину у Карла" - это же безграничное поле для шуток на ближайшие 10 лет, особенно если в машине что-нибудь сломается.

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