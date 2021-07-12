Живой реквизит: как работает фотобизнес на животных

Помимо уличных дельцов, которые подкарауливают наивных граждан возле театров, парков и цирков, найти подобных фотографов легко в интернете. Здесь около шести тысяч объявлений о фотосессиях с любыми птицами только в одной Москве — от ястребов и сов до экзотических попугаев и туканов.