Сервис онлайн-покупки машин Carl привлёк $1 млн от фонда «Авенир», топ-менеджера «Яндекса» и других Статьи редакции
Компания потратит средства на «монетизацию бизнес-модели».
- Ведущим инвестором стал фонд «Авенир», также вложились директор по новым продуктам «Яндекса» Дмитрий Степанов, сооснователь платформы для совместной работы RealtimeBoard Олег Шадрин и инвесторы Антон Волков и Александр Карпович, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные компании.
- Инвестиция оформлена в виде конвертируемого займа. В 2017 году «Авенир уже вкладывал $1 млн в Сагl, фонду принадлежит более 24% компании, основателю Виталию Малыхин — более 75%. Также Дмитрий Степанов вместе с другими инвесторами вложил в Carl неназванную сумму в 2020 году.
- Carl основан в 2016 году. Сервис позволяет заказать тест-драйв в любую точку города, выбрать машину по более чем 40 параметрам и оплатить покупку через приложение. Carl работает в Москве.
- Сервис связан со складами дилеров и импортеров, а оплата происходит через собственную платежную систему для минимизации расходов на эквайринг. Клиент заключает договор купли-продажи с автодилером.
- Carl получает доход от комиссионных за проданные машины и тест-драйвы от автопроизводителей и дилеров, зарабатывает на оформлении страховых полисов. В 2020 году с помощью приложения дилеры продали более 50 автомобилей стоимостью от 1,5 млн до 10 млн рублей. В числе самых популярных — автомобили Geely, Peugeot, Fiat и другие.
- По данным базы «Контур.Фокус», выручка Carl (ООО «Карл Рус») в 2020 году составила 970 тысяч рублей, чистый убыток — 43,3 млн рублей. Средства от инвесторов «позволят плавно включить стадию монетизации бизнес-модели», сообщил «Ведомостям» представитель Carl.
Carl основан в 2016 году
выручка Carl (ООО «Карл Рус») в 2020 году составила 970 тысяч рублей, чистый убыток — 43,3 млн рублей.
Как то неправильно все это ))) можно мне тоже 1м$, я куплю станков фрезерных много, и даже чистого убытка не покажу!!!
Не вижу проблем ))) а вот у них вижу, уже 47р смыли в унитаз, и еще 60 смоют.
Суровый российский нейминг. Вот представьте, купили вы машину через этот сервис, а друзьям стесняетесь сказать. Ну а как, "купил машину у Карла" - это же безграничное поле для шуток на ближайшие 10 лет, особенно если в машине что-нибудь сломается.
Онлайн-обучение развивается в России почти 10 лет. Но школы игнорировали цифровые технологии, пока в прошлом году пандемия не столкнула их лбами.
Помимо уличных дельцов, которые подкарауливают наивных граждан возле театров, парков и цирков, найти подобных фотографов легко в интернете. Здесь около шести тысяч объявлений о фотосессиях с любыми птицами только в одной Москве — от ястребов и сов до экзотических попугаев и туканов.
При входе приложение предлагает "новый способ защиты", отказаться от которого нельзя. Единственное доступное действие - нажать кнопку "установить".
Согласно данным опроса, пользователи хотели бы больше знать о кибербезопасности.
Пока услуга доступна только для московских ресторанов.
Космолёт долетел до высоты 86 км, провёл несколько минут в невесомости и успешно приземлился обратно.
Полёт Безоса назначен на 20 июля.
Видное место в творческой лаборатории Мариэтты Шагинян … занимают рабочие дневники.