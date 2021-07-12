Сумма сопоставима с капитальными расходами компании за это время, рассказал топ-менеджер.

Больше всего денег ушло на строительство дата-центров, покупку техники, зарплаты сотрудникам и обучение алгоритмов ранжирования, рассказал в интервью РБК глава бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов компании Андрей Стыскин.

Компания будет увеличивать инвестиции в развитие поисковика и новые технологии. Например, с помощью технологии анализа информации «Трансформеры» можно делать краткие выжимки из больших текстов.

Стыскин рассказал, что компания хочет создать «максимально универсальный поиск, который ищет объекты во всех доступных источниках». Например, при запросе фильма показывает возможности просмотра на всех доступных платформах.

«Яндекс» работает над экспертным поиском, когда над ответами по спорным темам будут работать и эксперты в разных областях. У компании есть несколько пилотных проектов по формированию экспертных оценок в области медицины, юриспруденции и финансов, рассказал Стыскин.

Капитальные затраты «Яндекса» в 2020 году составили $340 млн, по данным финансового отчёта компании.

В июне 2021 года «Яндекс» обновил поисковик: добавил генеративные нейросети, улучшенную «умную» камеру и другие изменения.



В июле 2021 года «Яндекс» открыл доступ к «колдунщикам» в поиске всем компаниям.