Финансы
Таня Боброва

Управляющая компания «Тинькофф капитал» запустила фонд для инвестиций в «зелёные» технологии Статьи редакции

Инвесторы смогут вкладываться в акции 41 компании, в том числе Tesla и Li Auto.

  • Биржевой паевый инвестфонд «Тинькофф Индекс экологически чистых технологий» следует за индексом Tinkoff Green Economy Total Return Index USD, рассказали vc.ru в компании.
  • Этот индекс отслеживает динамику стоимости публичных компаний, чей бизнес сфокусирован на создании или использовании «зелёных» технологий. Индекс рассчитал «Тинькофф банк» ретроспективно: историческая среднегодовая доходность индекса с 2002 года составляет 22,9%.
  • В фонд вошли акции 41 компании из 11 стран, у которых свыше 50% выручки приходится на экологичное производство, его поддержку и похожие проекты. Среди них — Tesla, китайский производитель электромашин Li Auto, американский поставщик солнечных панелей и домашних батарей Sunrun и другие.
  • Индекс доступен на всех тарифах «Тинькофф Инвестиций», при покупке и продаже паев в приложении комиссий за сделки не будет.
  • По словам директора по стратегическому развитию УК «Альфа-капитал» Вадима Логинова, которые приводят «Ведомости», активы «зелёных» фондов составляют около $280 млрд, а к 2030 году должны составить примерно $1,3 трлн.

#новость #тинькофф #инвестиции

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Денис Николаев

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А где Enel Russia?

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Даниил Марусяк

0

Что думаете по этому поводу?

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Михаил Золотов

Даниил
2

1 лот = 100 шт, лазейки с округлением нет, можно брать)

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Alex Nicholaev

0

Ок, взял

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Андрей Николаев

0

Ну нахера теслу было включать. Как же любят всякие фонды этим заниматься. Видно тесломанов завлекают.

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Михаил Швец

0

Фонд то может и неплохой, но что делать с пузырем надутым на фондовом рынке? К тому же фундаментально зеленая энергетика не всегда эффективна и конкурентоспособна, так что риск здесь самый высокий, но и доходность может быть как у стартапа.

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Дима Туканов

0

ф в =◇\,▪︎8,●{.Ява чучело р чучело у чувств а выяснилось СВЧ р вы ш чучело 3кг
3кг

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Дмитрий Ничипоров

0

Не лезу в эти зеленые технологии в принципе, потому что считаю, что слишком много хайпа и внимания общественности к этой теме. В целом, можно зайти, но только после хорошей коррекции и падения внимания к теме.

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One Geek

–1

Стоит инвестировать в эти компании? Взято тут: https://www.tinkoff.ru/invest/indexes/TGRNUS/structure/

JinkoSolar Holding Co Ltd
First Solar
Chart Industries Inc
Livent Corporation
Albemarle
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
Daqo New Energy Corp кция
Enphase Energy Inc
SunPower Corp
Orsted
Vestas Wind Systems A/S
Tesla Motors
Li Auto
Umicore S.A.
Wabtec Corp.
Altarea SCA
Getlink SE
Johnson Matthey
Linde
Siemens Gamesa Renewable Energy
Canadian Solar Inc
Sunrun Inc
Cousins Properties Incorporated
Air Liquide S.A.
Empire State Realty Trust
SolarEdge Technologies Inc
Plug Power Inc
Air Products & Chemicals
Inmobiliaria Colonial SA
Kilroy Realty Corp
Boston Properties
Vornado Realty Trust
Brandywine Realty Trust
Douglas Emmett
NIO Inc
Go-Ahead Group PLC
QuantumScape Corporation
Bloom Energy Corp
XPeng Inc
Arrival
Alstom S.A.

Структура и состав индекса Tinkoff Green Economy…
Инвестируйте в индекс Tinkoff Green Economy Total Return Index USD и зарабатывайте больше…
www.tinkoff.ru
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Александр Антипов

One
0

Вот вы задаете такой вопрос, вы сами себе отвечали на него? Для начала сами ответьте на него, для того что бы ответить нужно вагон информации изучить. Так что, просто так вам совет дадут или угаданный, или не тот что нужно.

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Финансы
Таня Боброва
Управляющая компания «Тинькофф капитал» запустила фонд для инвестиций в «зелёные» технологии Статьи редакции

Инвесторы смогут вкладываться в акции 41 компании, в том числе Tesla и Li Auto.

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