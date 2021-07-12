Финансы
Маша Цепелева

Владелец TikTok отложил IPO на неопределённый срок из-за усилившегося контроля китайских властей — WSJ Статьи редакции

Власти предупредили компанию о рисках для безопасности данных пользователей, сообщают источники. Такое предупреждение перед IPO получил Didi — а теперь его приложения удалили из китайских магазинов.

  • ByteDance временно отказалась от IPO после встречи гендиректора Чжана Имина с представителями Управления по вопросам киберпространства Китая, пишет WSJ со ссылкой на знакомые с планами компании источники. Регулятор рекомендовал сосредоточится на устранении рисков с безопасностью данных.
  • ByteDance планировала провести IPO в США или Гонконге и рассматривала варианты вывода на биржу всего бизнеса или некоторых дочерних предприятий. В ноябре 2020 года во время последнего раунда финансирования инвесторы оценили ByteDance в $180 млрд.
  • Китайские власти считают, что данные пользователей могут использовать во время листинга компаний на биржах США. Согласно новым правилам, компании с аудиторией более 1 млн пользователей должны запрашивать разрешение для выхода на биржу.
  • Управление начало проводить внеплановые проверки компаний, которые собираются выходить на иностранные биржи. Компании должны передавать материалы, которые будут предоставлять иностранным площадкам.
  • ByteDance владеет приложениями с короткими видео TikTok и Douyin, новостными приложениями Jinri Toutiao и Today's Headlines. Сервисы могут собирать номера телефонов пользователей, дни рождения, имена и идентификационные номера.
  • В июне 2021 года регулятор в Китае потребовал удалить сервис такси Didi из всех магазинов приложений после выхода компании на Нью-Йоркскую биржу.

#новость #bytedance

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Отложено, вопрос на сколько?

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На неопределённый срок

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Bytedance: Так что в Китае нельзя выйти на ipo

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🤮

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