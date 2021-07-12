Правительство компенсирует малому и среднему бизнесу комиссию за оплату товаров и услуг через СБП Статьи редакции
Информацию об оплате товаров и услуг будут собирать банки, а предприятия — получать деньги автоматически каждый месяц.
- 500 млн рублей покроют комиссию для предприятий с 1 июля по 31 декабря 2021 года, распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
- Комиссия в СБП не превышает 0,7% от стоимости товара, это в 2-2,5 раза ниже, чем у обычных платёжных операторов, по данным правительства. Компенсацией правительство хочет стимулировать предприятия подключаться к системе.
По правилам, в первую неделю каждого нового месяца подключённый к системе банк, будет передавать Минэкономразвития данные о количестве операций, проведённых операторами, и уплаченной комиссии.
- В течение 20 рабочих дней деньги на компенсацию комиссии поступают в банк. В течение пяти дней после этого банк должен перечислить их предпринимателям.
- СБП заработала в России в начале 2019 года, к ней подключены 209 банков. Она позволяет клиентам банков-участников переводить деньги по номеру телефона, оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
Новость отличная, но почему просто не отключить комиссию для СБП временно. А то сначала списать комиссию, затем вернуть - нафига?!
Потом ввести комиссию трудно будет, а перестать перечислять деньги без проблем
А ты попробуй верни без проверок. Хотя бы 100 рублей вычета по налогам, например, чтоб без пыток и головной боли. Билет в один конец, так сказать...
Судя по новости - все возвраты будут в автомате производиться. Но чувствуется где-то подвох)
заимели. Они реально хотят обрушить кредитные карточки?
Компенсируйте тогда и VISA/Master комиссии.
Я со своих налогов точно не хочу VISA и MasterCard поддерживать. Лучше уж СБП. Эти деньги хотя бы в экономике страны останутся. Ну хотя бы бОльшая часть.
Прощай кэшбэк
где логика?
Логика в том, что кешбек мы получаем как раз из комиссии, которую платит банку продавец. Нет комиссии - нет кешбека. Банки не будут доплачивать из своих.
Так тут же ни слова о том, что комиссии не будет. Суть предложения в том, что и банк свою комиссию получит, и продавцу расходы компенсируют.
Да сделайте уже перевод зарплат по сбп как обещали и избавьте страну от зарплатной рабства
Сомнительный кот
"и избавьте страну от зарплатной рабства" - уже пару лет как избавили...
А как покупателей мотивировать платить через СБП? Им удобнее по старинке, картой или телефоном, ещё и с кэшбеком
"5% кешбека на карту пятёрочки при оплате через СБП" - что тут думать?
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