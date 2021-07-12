Финансы
Маша Цепелева

Правительство компенсирует малому и среднему бизнесу комиссию за оплату товаров и услуг через СБП Статьи редакции

Информацию об оплате товаров и услуг будут собирать банки, а предприятия — получать деньги автоматически каждый месяц.

  • 500 млн рублей покроют комиссию для предприятий с 1 июля по 31 декабря 2021 года, распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
  • Комиссия в СБП не превышает 0,7% от стоимости товара, это в 2-2,5 раза ниже, чем у обычных платёжных операторов, по данным правительства. Компенсацией правительство хочет стимулировать предприятия подключаться к системе.

  • По правилам, в первую неделю каждого нового месяца подключённый к системе банк, будет передавать Минэкономразвития данные о количестве операций, проведённых операторами, и уплаченной комиссии.

  • В течение 20 рабочих дней деньги на компенсацию комиссии поступают в банк. В течение пяти дней после этого банк должен перечислить их предпринимателям.
  • СБП заработала в России в начале 2019 года, к ней подключены 209 банков. Она позволяет клиентам банков-участников переводить деньги по номеру телефона, оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.

#новость #сбп

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27 27 комментариев
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Dmitri Atname

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Новость отличная, но почему просто не отключить комиссию для СБП временно. А то сначала списать комиссию, затем вернуть - нафига?!

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ЯжПрограммист

Dmitri
2

Вы что классику не смотрите? Всегда лучше погонять деньги.

Ответить

Денис Демидов

Dmitri
1

Потом ввести комиссию трудно будет, а перестать перечислять деньги без проблем

Ответить

Джон Картошкин

Dmitri
0

А ты попробуй верни без проверок. Хотя бы 100 рублей вычета по налогам, например, чтоб без пыток и головной боли. Билет в один конец, так сказать...

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Джон Картошкин

Джон
0

Или только для своих.

Ответить

Dmitri Atname

Джон
0

Судя по новости - все возвраты будут в автомате производиться. Но чувствуется где-то подвох)

Ответить

Артем

2

Хорошие новость, хотя бы какому-то проценту малому бизнесу станет чуточку легче.

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Aleksey

–1

заимели. Они реально хотят обрушить кредитные карточки? 

Ответить

Dim.im

Aleksey
2

2-2,5 процента с оборота многим не хочется платить. Как доп налог получается 

Ответить

Aleksey

Dim.im
0

они этот СБП поддерживают с моих налогов - а проблемы опять же создают мне. Компенсируйте тогда и VISA/Master комиссии.

Ответить

evilnw

Aleksey
2

Пусть Visa\Master опускают цены на транзакции. Судя по их фин.отчетам они там в деньгах купаются. Не удивительно, что многие страны начали делать свои платежные системы.

Ответить

Alexander Ivanov

Aleksey
1

 Компенсируйте тогда и VISA/Master комиссии.

Я со своих налогов точно не хочу VISA и MasterCard поддерживать. Лучше уж СБП. Эти деньги хотя бы в экономике страны останутся. Ну хотя бы бОльшая часть.

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Кто то из

Aleksey
0

не важно же, с какой карты перевод
комиссию платите не вы, а предприниматель
в чем прикол язвить?

Ответить

Artemy

0

Прощай кэшбэк

Ответить

Данила Романов

Artemy
0

где логика?

Ответить

Valeryi Ozarnichuk

Данила
2

Логика в том, что кешбек мы получаем как раз из комиссии, которую платит банку продавец. Нет комиссии - нет кешбека. Банки не будут доплачивать из своих.

Ответить

Konstantin

Valeryi
1

Так тут же ни слова о том, что комиссии не будет. Суть предложения в том, что и банк свою комиссию получит, и продавцу расходы компенсируют.

Ответить

Григорий Иоффе

Valeryi
0

А у кого есть кешбек в СБП?

Ответить

Dmitri Atname

Artemy
0

В СБП его и не было.

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Да пусть хоть доплачивают, гы

Ответить

Алексей Штейн

0

Да сделайте уже перевод зарплат по сбп как обещали и избавьте страну от зарплатной рабства 

Ответить

Сомнительный кот

Алексей
0

"и избавьте страну от зарплатной рабства" - уже пару лет как избавили...

Ответить

Arkadiy K

0

А как покупателей мотивировать платить через СБП? Им удобнее по старинке, картой или телефоном, ещё и с кэшбеком

Ответить

Alexander Ivanov

Arkadiy
0

Спрятать терминал под стойку, сказать "сорян, не работает"

Ответить

Дэни Трэхо

Arkadiy
0

"5% кешбека на карту пятёрочки при оплате через СБП" - что тут думать?

Ответить

Arkadiy K

Дэни
0

Для этого надо быть Пятерочкой.
Хотя конечно если гранды возьмут на себя приучение покупателей, дальше будет проще

В некоторых странах за оплату по карте берут сверху 1-2% от счета

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Дэни Трэхо

Arkadiy
0

Сделай бонусную карту "ИП ИВАНОВ".

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