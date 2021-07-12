В Китае власти удалили приложения Didi из магазинов и начали расследование, в США сенаторы заподозрили компанию в обмане инвесторов. На фоне этого владелец TikTok и другие откладывают свой выход на американские биржи.

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30 июня китайский такси-сервис Didi провёл IPO в Нью-Йорке: он привлек $4,4 млрд с оценкой в $73 млрд. Это самое крупное размещение китайской компании на американской бирже после Alibaba в 2014 году, которая привлекла $25 млрд, пишет Bloomberg.

На второй день торгов акции Didi выросли на 16%, а капитализация — до $80 млрд. Но 5 июля стоимость акций упала на 20% — с $15 до $12 за штуку, что ниже уровня размещения. Капитализация снизилась на $22 млрд до $58 млрд.

Падение произошло после того, как компания столкнулась с проблемами на родном рынке в Китае. 3 июля Управление по вопросам киберпространства (CAC) начало расследование против Didi из-за «незаконного сбора и обработки персональных данных».

На время расследования Didi пришлось прекратить регистрацию новых пользователей и удалить приложения сервиса из китайских магазинов приложений. Санкции могут длиться месяц-полтора, пока ведётся расследование.

Следом сложности возникли и в США. Американские сенаторы заподозрили Didi в обмане инвесторов.

Как Didi обманула две страны

Didi ввела в заблуждение как китайские власти, так и инвесторов, утверждают источники WSJ. С одной стороны Didi создала у регулятора впечатление, что не будет проводить IPO до проверки на безопасность. С другой — заявила банкам-партнерам в США о разрешении на IPO.

По законам Китая, компании с аудиторией более 1 млн пользователей должны запрашивать разрешение для выхода на биржу и проходить проверку на безопасность данных пользователей.

Регулятор считает, что во время размещения на американских биржах ИТ-компании Китая могут раскрыть регуляторам США нежелательную информацию. Например, предоставить данные о китайских пользователях.

Ещё за несколько месяцев до выхода на биржу китайские регуляторы рекомендовали Didi отложить IPO и самостоятельно провести проверку безопасности данных, пишет WSJ.

Теперь компания попала под двойной удар. Didi грозят как проблемы в США, где сенаторы призвали Комиссию по ценным бумагам разобраться в возможном обмане инвесторов, так и санкции на родном китайском рынке, от которого Didi сильно зависит, отмечает Axios.

Изначально Didi планировала провести IPO на Гонконгской фондовой бирже, но к началу апреля 2021 года отказалась от этой идеи из-за требования о регистрации и полном лицензировании услуг на всех рынках, где работает компания.

Для размещения на бирже в Нью-Йорке Didi требовалось лишь «молчаливое одобрение Пекина», пишет WSJ в подробностях о ходе IPO.

По данным издания, компания обсуждала планы IPO с китайскими властями: министерством транспорта, комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, национальной комиссией по развитию и реформам и другими органами и регуляторами, некоторые публично поддержали IPO.

В начале июня 2021 года Didi подала заявку на IPO с выходом в начале июля, о чем также предупредила правительство.

В ответ чиновники заверили: они не будут блокировать IPO, но попросили Didi подождать и пройти проверку безопасности, что компания не предоставит регуляторам США конфиденциальную информацию.

Китайские власти беспокоились за аудиторские документы, где среди «сырых» данных в том числе могут храниться протоколы совещаний, информация о пользователях и электронная переписка между компанией и госучреждениями Китая, пишет WSJ.

Не предоставлять данные аудита в США нельзя. В 2020 году Конгресс принял закон, обязывающий китайские компании передавать аудиторские документы для проверки регуляторам США. В противном случае компанию могли выгнать с американских бирж.

Ситуация с Didi осложнялась тем, в Китае транспортные компании (такси) классифицируются как «поставщики критически важной инфраструктуры», к которым предъявляются более строгие требования.

Didi заявила регуляторам Китая, что рассмотрит их просьбу о проверке безопасности и при необходимости отложит листинг, одновременно ускоряя процесс размещения на бирже в США.

Компания подала документы на IPO в Комиссию по ценным бумагам США 10 июня и по «стандартному графику» разместила бы акции в начале июля, как предполагали регуляторы Пекина.

Но Didi установила объём размещения и цену акций уже 24 июня. По словам опрошенных WSJ банкиров, инвесторов и юристов, это один из самых коротких сроков для приёма заявок инвесторов на IPO.

Виртуальные встречи с инвесторами продлились всего три рабочих дня вместо «стандартных» 8,5 дней — переговоры шли круглосуточно из-за разницы во времени между странами.

О своих возможных проблемах с китайскими регуляторами Didi умалчивала, утверждают сотрудники SoftBank, одного из крупных инвесторов Didi.

29 июня Didi продала акций на $4,4 млрд и 30 июня вышла на торги. По словам близкого к компании источника Didi решила провести IPO, так как столкнулась с давлением инвесторов — и не знала о возможной угрозе со стороны регулятора.

График акций Didi с момента IPO

Регулирование Didi — это не единичный случай, а лишь очередной шаг по усилению контроля за ИТ-сектором в Китае

Технологические китайские гиганты стали проблемой национальной безопасности для властей Китая из-за их огромных объёмов данных и ресурсов, а также увеличения их влияния на все аспекты жизни граждан, пишет WSJ.

Регуляторы начали штрафовать ИТ-компании за нарушение антимонопольного законодательства и блокировать сделки.

В ноябре 2020 года власти запретили IPO Ant Group за несколько дней до размещения, в апреле 2021 года Alibaba получила рекордный штраф в $2,8 млрд, а в июне в Китае приняли закон, регулирующий сбор, хранение, обработку и передачу данных внутри компаний.

За полгода капитализация китайских ИТ-компаний в совокупности упала на $831 млрд по сравнению с максимумами февраля 2021 года. Инвесторы ожидают новых и ещё более жёстких мер, из-за которых падение акций продолжится, пишет Bloomberg.

Одновременно с расследованием действий Didi Китай пообещал усилить надзор за «трансграничными потоками данных» и местными компаниями, разместившими акции в других странах.

Так, CAC начало проверку рекрутингового сайта Zhipin.com и сервисов вызова грузовиков Huochebang и Yunmanman, которые провели IPO в США в июне 2021 года.

Также власти Китая пообещали пересмотреть правила листинга за рубежом и обработки данных, а также усилить надзор за выходом компаний на зарубежные биржи через офшорные организации с иностранными инвесторами.

Регулятор сможет заблокировать листинг китайской компании за рубежом, даже если IPO проводит его местное подразделение, зарегистрированное в другой стране. Также правила могут потребовать разрешения властей на размещение акций в офшорах для уже публичных компаний — например, Alibaba Group.

Основатель Alibaba Джек Ма в день IPO компании в 2014 году

Усиление регулирования и проверок китайских компаний со стороны Китая и США может замедлить их выход на зарубежные биржи из-за конфликта интересов, отмечает Bloomberg.

Например, ByteDance, владелец TikTok, отложил IPO после встречи с Управлением по вопросам киберпространства Китая. ByteDance планировала провести IPO в США или Гонконге — в ноябре 2020 года инвесторы оценивали компанию в $180 млрд.

Регулятор предупредил ByteDance о рисках для безопасности данных пользователей. Такое же предупреждение получил Didi перед тем, как его приложения удалили из магазинов и началось расследование.

Что это значит для тех, кто хочет инвестировать в акции китайских компаний

Китайские IPO могут нести больше рисков для инвесторов, чем американские, европейские и российские, считает директор департамента по работе с акциями «Системы Капитал» Никита Емельянов. Он отмечает три причины — регуляторные риски, ориентация компаний на внутренний рынок и низкий уровень раскрытия информации.

Как изменится долгосрочная прибыль инвесторов из-за регулирования — неясно, говорит инвестиционный стратег Saxo Bank Питер Гарнри.

В основном инвесторы покупают не сами акции китайских компаний, а американские депозитарные расписки (ADR) в организациях с переменной долей участия (VIE). Пока ADR находятся «в вакууме между интересами США и Китая» их покупатели не обладают правами на активы китайской компании, отмечает аналитик.

Как раз через VIE Alibaba позволяет покупать акции на Нью-Йоркской бирже — их акционеры владеют долей в офшорной Alibaba Group Holding Limited, а не активах китайской Alibaba. VIE тоже планируют зарегулировать в Китае, пишет Bloomberg.