Финансы
Маша Цепелева

Платформа с голосовыми и чат-ботами Twin привлекла 120 млн рублей от международного контакт-центра Voxys Статьи редакции

Компания потратит деньги на расширение штата, развитие продукта в России и укрепления позиций за рубежом.

  • После сделки международная сеть аутсорсинговых контакт-центров Voxys получила долю в 14,4% в Twin, рассказали vc.ru в компании. Общая стоимость компании может превышать 833 млн рублей.
  • Twin называет среди свои клиентов ритейлера «Утконос», компанию «2ГИС» и другие. Компания хочет усовершенствовать ИИ-часть своего продукта, увеличить штат, рассказал основатель и гендиректор Twin Игорь Калинин.

  • Компания работает в США, Вьетнаме и готовится к выходу на рынки стран Азии, Европы, Новой Зеландии.

  • В Voxys пояснили, что вложения в Twin — первые из серии инвестиций созданного компанией бизнес-инкубатора. «Сегодня у нас в воронке более ста проектов. Мы обсуждаем варианты инвестиций на ранней стадии с командами, разрабатывающими перспективные ИТ-продукты в сферах EdTech, рекрутинга, онлайн-сервисы», — рассказал гендиректор Voxys Алексей Мосунов.
  • Twin основал в 2016 году предприниматель из Екатеринбурга Игорь Калинин. Компания зарегистрировала четыре патента на технологии, связанные с голосовыми ботами. Также Twin разрабатывает ботов для соцсетей, мессенджеров, СМС и электронной почты.
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка Twin (ООО "Уралинновация") в 2020 году составила 51,3 млн рублей, чистый убыток — 11,1 млн. В 2019 году результаты были лучше: выручка — 87 млн рублей, прибыль — 18,8 млн рублей. Twin прогнозирует двукратный рост выручки в России от продажи голосовых продуктов в 2021-2022 годах.

#новость #twin #voxys

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One Geek

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Как задолбали эти голосовые меню и роботы. В Икеа, чтобы пробиться к человеку нужно 3 минуты тыкать кнопки в голосовом меню и потом 20 минут висеть на линии. Онлайн чат это тот ещё квест чтобы получить доступ к человеку. Компании не понимают, что используя подобные технологии, они просто ставят ещё один барьер между собой и клиентом. Когда-то давно Якоб Нильсен писал об упрощении взаимодействия между клиентом и сайтом, о конкурентах в один клик. Но похоже все позабыли и эти боты становятся непреодолимым барьером для клиентов.

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Сергей Щукин

One
0

Амиго, ну ты бы ещё макдак в пример привёл 🤣🤣

Пролетариат должен общаться с ботами, а люди серьёзные - которые пользуются услугами бентли, картье и блу ориджин - с людьми 🤷‍♂️ а среднего класса не будет - скрипач не нужен (с)

Привыкай - инклюзивный капитализм такой инклюзивный 👀

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Петр Громов

0

В чем проблема объединиться хотя бы двум-трем гигантам и сделать нормальный ИИ? 
А так получается - у каждого свой, уникальный. 
P.S. Но тупит тоже... уникально.

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