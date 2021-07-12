Платформа с голосовыми и чат-ботами Twin привлекла 120 млн рублей от международного контакт-центра Voxys Статьи редакции
Компания потратит деньги на расширение штата, развитие продукта в России и укрепления позиций за рубежом.
- После сделки международная сеть аутсорсинговых контакт-центров Voxys получила долю в 14,4% в Twin, рассказали vc.ru в компании. Общая стоимость компании может превышать 833 млн рублей.
- Twin называет среди свои клиентов ритейлера «Утконос», компанию «2ГИС» и другие. Компания хочет усовершенствовать ИИ-часть своего продукта, увеличить штат, рассказал основатель и гендиректор Twin Игорь Калинин.
Компания работает в США, Вьетнаме и готовится к выходу на рынки стран Азии, Европы, Новой Зеландии.
- В Voxys пояснили, что вложения в Twin — первые из серии инвестиций созданного компанией бизнес-инкубатора. «Сегодня у нас в воронке более ста проектов. Мы обсуждаем варианты инвестиций на ранней стадии с командами, разрабатывающими перспективные ИТ-продукты в сферах EdTech, рекрутинга, онлайн-сервисы», — рассказал гендиректор Voxys Алексей Мосунов.
- Twin основал в 2016 году предприниматель из Екатеринбурга Игорь Калинин. Компания зарегистрировала четыре патента на технологии, связанные с голосовыми ботами. Также Twin разрабатывает ботов для соцсетей, мессенджеров, СМС и электронной почты.
- По данным базы «Контур.Фокус», выручка Twin (ООО "Уралинновация") в 2020 году составила 51,3 млн рублей, чистый убыток — 11,1 млн. В 2019 году результаты были лучше: выручка — 87 млн рублей, прибыль — 18,8 млн рублей. Twin прогнозирует двукратный рост выручки в России от продажи голосовых продуктов в 2021-2022 годах.
Как задолбали эти голосовые меню и роботы. В Икеа, чтобы пробиться к человеку нужно 3 минуты тыкать кнопки в голосовом меню и потом 20 минут висеть на линии. Онлайн чат это тот ещё квест чтобы получить доступ к человеку. Компании не понимают, что используя подобные технологии, они просто ставят ещё один барьер между собой и клиентом. Когда-то давно Якоб Нильсен писал об упрощении взаимодействия между клиентом и сайтом, о конкурентах в один клик. Но похоже все позабыли и эти боты становятся непреодолимым барьером для клиентов.
Амиго, ну ты бы ещё макдак в пример привёл 🤣🤣
Пролетариат должен общаться с ботами, а люди серьёзные - которые пользуются услугами бентли, картье и блу ориджин - с людьми 🤷♂️ а среднего класса не будет - скрипач не нужен (с)
Привыкай - инклюзивный капитализм такой инклюзивный 👀
Комментарий удален
В чем проблема объединиться хотя бы двум-трем гигантам и сделать нормальный ИИ?
А так получается - у каждого свой, уникальный.
P.S. Но тупит тоже... уникально.
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