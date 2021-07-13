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Финансы
Таня Боброва

«Почта банк» начнёт платить пользователям за привлечённых клиентов Статьи редакции

Компания рассчитывает совершать до 30% интернет-продаж кредитов наличными и кредиток через этот канал.

13 13 комментариев
1270 просмотров

Банк запустил партнёрскую программу для юрлиц и физлиц — блогеров, веб-мастеров, администраторов сообществ и других. Об этом vc.ru рассказали в компании.

После регистрации партнёры должны принять условия партнёрской программы и получить ссылку, которую можно использовать на сайте, в соцсетях, SMS и так далее.

Сейчас в личном кабинете доступно два предложения: кредит наличными и кредитная карта «Вездедоход». Например, если пользователь оформит кредит после перехода по ссылке, банк обещает партнёру-физлицу выплатить около 8,8 тысяч рублей без НДС. За оформление кредитки — 4,8 тысячи рублей без НДС, но пользователь должен использовать карту.

Юрлица смогут получить выплаты раз в месяц на расчётный счёт в банке, а физлица — на банковскую карту. В личном кабинете также доступна статистика переходов и продаж, статус заявок и выплаты, а также служба поддержки.

Скриншот страницы личного кабинета со статистикой «Почта банк»

В «Почта банке» планируют привлечь до конца 2021 года 10 тысяч партнёров. «В ближайшей перспективе платформа станет одним из ключевых каналов привлечения в банке: мы готовы выделять на него до 30% бюджета интернет-продаж», — отметил вице-президент, директор по онлайн-продажам компании Александр Солонин.

  • Созданный ВТБ и «Почтой России» «Почта Банк» заработал в 2016 году на базе «Лето банка». По собственным данным, за девять месяцев 2020 года количество клиентов компании превысило 15 млн.
  • В январе 2019 года банк договорился об открытии офисов в «Пятёрочках». Их посещаемость выше, чем почтовых отделений. На тот момент у компании было 9,8 млн клиентов.
  • «Почта банк» не первый запускает реферальную программу. Например, в сентябре 2020 года «Модульбанк» предложил «постоянный пассивный доход», пообещав процент от банковских комиссий за каждого приведённого клиента.
  • В мае того же года «Альфа-банк» предложил клиентам по 500 рублей за привлечение новых пользователей дебетовых карт.

#новость #почтабанк

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Viktor Mann

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Партнеры-физлица следят за статистикой продаж.

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Lord Raiden

4

Банкстеры изобрели рефералку

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Алексей Штейн

2

Хм...можно оформить кредит на друга, получить денежку, сразу же закрыть досрочно..повторять до бесконечности...профит?

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Ruslan Bikuev

Алексей
0

Первая Покупка должна быть…))) но идея коасс

Ответить

AK

2

Почта банк запустил программу "приведи друга". Инноваторы...

Ответить

Александр Борцов

2

Это очень смешно😂 В Тинькоффе сегодня бьются в истерике.

6400 за кредитку, это, конечно, в 2 раза выше рынка, но вот какая будет конверсия. К слову попробуйте в почте заполнить заявку на кредитку через авторизацию на госуслугах - у вас запросят ШЕСТЬ разрешений - будете думать, что госуслуги глючат, а нет, это нанотехнологии маркетологов. До конца дойдут только упоротые. 
Халявка в виде почтовых отделений по всей стране это сильный плюс, но в интернете ребятам трудно будет. Что не выжег Тинькофф, то дособирает Альфа )

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Научный Филипп

1

Рефералку начинают предлагать через секунду после того, как главный маркетолог сказал:«у нас больше идей нет».

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Петя Иванов

1

Думается, что число желающих, помочь с оплатой за коммунальные услуги, сильно возрастёт

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Напряженный супер_стар

1

Почти-Банк

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Александр Борцов

1

сработает пару раз) называется это фрод. можно еще 50 на 50 пилить профит с бомжами кто готов карту оформить и закрыть, называется мотив) 
НО! Учитывая, что почта новички, кто-то может пару Феррари себе успеть купить пока они догадаются хотя бы позвать спецов для проверки трафика ) 

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Viktor Mann

1

Где-то плачет Максим Ильяхов.

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Павел Кристалл

0

Просто рай для мошенников

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Лев Щенин

0

Когда все вокруг ругают последними словами МЛМ-маркетинг, 
называют сетевые компании "пирамидами",
а тут крупная компания начинает использовать проверенные в МЛМ
инструменты привлечения новых участников,
можно только снять шляпу и сказать:
- Моё почтение !
(непередаваемая на другие языки игра слов от названия "почта-банк")

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