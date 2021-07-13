Компания рассчитывает совершать до 30% интернет-продаж кредитов наличными и кредиток через этот канал.

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Банк запустил партнёрскую программу для юрлиц и физлиц — блогеров, веб-мастеров, администраторов сообществ и других. Об этом vc.ru рассказали в компании.

После регистрации партнёры должны принять условия партнёрской программы и получить ссылку, которую можно использовать на сайте, в соцсетях, SMS и так далее.

Сейчас в личном кабинете доступно два предложения: кредит наличными и кредитная карта «Вездедоход». Например, если пользователь оформит кредит после перехода по ссылке, банк обещает партнёру-физлицу выплатить около 8,8 тысяч рублей без НДС. За оформление кредитки — 4,8 тысячи рублей без НДС, но пользователь должен использовать карту.

Юрлица смогут получить выплаты раз в месяц на расчётный счёт в банке, а физлица — на банковскую карту. В личном кабинете также доступна статистика переходов и продаж, статус заявок и выплаты, а также служба поддержки.

Скриншот страницы личного кабинета со статистикой «Почта банк»

В «Почта банке» планируют привлечь до конца 2021 года 10 тысяч партнёров. «В ближайшей перспективе платформа станет одним из ключевых каналов привлечения в банке: мы готовы выделять на него до 30% бюджета интернет-продаж», — отметил вице-президент, директор по онлайн-продажам компании Александр Солонин.