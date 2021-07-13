Финансы
Евгения Евсеева

Baring Vostok вложил $6 млн в сервис по бронированию туров Level.Travel Статьи редакции

Стороны не разглашают условия сделки, но фонд мог получить до 25% сервиса.

  • Взамен фонд Baring Vostok получил миноритарную долю в компании, другие детали партнёры не раскрывают, пишет «Коммерсантъ». Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что с учётом объёма инвестиций и оборотов бизнеса Baring Vostok получит не менее 20-25% в Level.Travel.
  • Сервис направит инвестиции на дальнейшее развитие бизнеса, в частности, на собственную систему динамического пакетирования, формирующую тур из различных доступных вариантов перелетов и отелей.
  • В компании не уточняют, планируют ли получать собственную туроператорскую лицензию или будут работать через альтернативные схемы. Сейчас Level.Travel по закону может оказать туристу только одну услугу — продать готовый тур, размещение или билет, а собственного продукта нужно стать полноценным туроператором.
  • Level.Travel основали в 2011 году Дмитрий Малютин, Эллин Толстов, Павел Глушенков и Евгений Гинзбург. Сервис занимается поиском и бронированием организованных туров.
  • По данным «Контур.Фокуса», доля в 100% принадлежит Глушенкову. Как пишет «Ъ», основатели компании сохраняют за собой основные доли, доля есть и у фонда Guard Capital, вложившегося в сервис в 2016 году.
  • По собственным данным, оборот Level.Travel в 2019 году составил 6 млрд рублей, в 2020 году — 2 млрд рублей. Свою аудиторию сервис оценивает в 400 тысяч туристов — это гости, покупавшие туры на платформе несколько раз. По данным «Контур.Фокуса», выручка сервиса в 2020 году составила 80,4 млн рублей, чистый убыток — 19,2 млн рублей.

#новость #baringvostok #leveltravel

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Всеволод Страх

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Я один пользуюсь Травелатой просто потому что интерфейс симпатичнее? и еще вопрос, кто крупнее? Травелата или Левел?

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Я в том году летал в Стамбул на пару дней и решил брать тур(потому что дешевле, чем по отдельности все оформить), брал у травелаты. У левел.тревел очень странно цены формируются, они вроде ниже, но когда переходишь в заказ, он считает всякие сборы , выходит на 10-20% дороже, травелата вроде все сразу показывает, погрешность около 5%

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