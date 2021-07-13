Теодор Рузвельт: самый необычный президент в истории США

Теодор Рузвельт был не только крестным отцом плюшевых мишек и человеком очень похожим на Якубовича, но и одним из самых деятельных, эксцентричных и впечатляющих персонажей в истории американской политики, биография которого местами кажется выдумкой. Вот некоторые интересные факты, которых вы могли не знать об этом рьяном защитнике природы со…