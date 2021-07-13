Финансы
Маша Цепелева

Платформа для интеграции бизнес-сервисов между собой без кода Onlizer с основателями из Украины привлекла $500 тысяч Статьи редакции

Компания потратит средства на доработку продукта и маркетинг.

  • Onlizer получил инвестиции от фонда QPDigital в предпосевном раунде, рассказали vc.ru в компании.
  • Платформа может интегрировать один сервис в другой, например, соединить Facebook и Google Analytics, или «Яндекс.Кассу» и «Сдэк» без кода. Всего доступна интеграция 168 бизнес-сервисов между собой.

  • «Сервис позволяет до 60% снизить затраты компаний на внедрение решений без уникального кода и расширения штата разработчиков», — пояснил сооснователь Onlizer Андрей Дерен.

  • Onlizer основали украинские предприниматели Андрей Дерень и Богдан Бондарук в 2016 году. В 2017 году начали закрытый бета-тест продукта и привлекли первого клиента. В 2020 году сервис был запущен в публичный доступ.
  • Сервисом пользуются 170 клиентов в 30 странах мира, по данным компании. Основной фокус — на предприятия малого и среднего бизнеса, но среди клиентов есть подразделения Microsoft, McAfee, Dragon Capital и другие.
  • Ключевые рынки для Onlizer — США, Австралия, ЮАР, Россия и Украина. Компания не раскрывает данные о финансовых результатах, но сообщает, что 2020 год завершила с прибылью, в 2021 году показывает рост клиентской базы и оборота в среднем на 20% ежемесячно.

#новость #onlizer #инвестиции

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Наконец-то украинцы делом занялись

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Илья Мишин

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Распил инвестиций у нас в крови)

Пацаны уже по мерседесу взяли и хаты на Липках

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Ученый Кирилл

Илья
1

Будем справедливы: все стартапы и все инкубаторы — это про распил. Национальность создателей убера для выгула собак тут не имеет значения.

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Nick

1

Сейчас на связке “no code/ low code + автоматизация / интеграция” можно неплохо залететь в светлое будущее. Красавцы

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Tv Box

0

Мощный раунд, на годовую зп для 2 синьеров из долины хватит

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Arkadiy Gaydarzhy

Tv
0

Нут так по плану между preseed и seed должно проходить намного меньше времени, чем год, дальше уже оценка будет расти и суммы раундов тоже

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Артур

Tv
0

Для предпосевного раунда это очень неплохо

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