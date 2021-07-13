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Финансы
Nazigul Jusupova

Mighty Buildings с основателями из России привлекла ещё $22 млн на создание доступных домов, напечатанных на 3D-принтере Статьи редакции

Это вторые инвестиции стартапа за полгода — в феврале он привлёк $40 млн.

7 7 комментариев
449 просмотров

Дополнительно в раунде B в компанию инвестировали ArcTern Ventures, Core Innovation Capital и другие. Всего с момента основания в 2017 году стартап привлёк $100 млн.

Стороны не раскрывают условия сделки и оценку компании.

Mighty Buildings

Поступившие средства направят на улучшение цепочки поставок, исследования. Также стартап будет развивать строительство малоэтажек. На первом этапе это будут двух- и трёхэтажные дома для одной семьи и таунхаусы. В конце 2022 года или в начале 2023-го компания планирует выпустить прототип малоэтажного дома.

В долгосрочной перспективе Mighty Buildings планирует построить сеть микрозаводов, которые могут в год строить 200-300 домов в регионах, где не хватает жилья. Также она разработает новые композитные материалы из переработанного и биологического сырья.

Компания хочет достичь к 2028 году углеродной нейтральности, сократив выбросы углекислого газа и других аналогов в процессе строительства. По словам руководителей, это на 22 года опережает рост строительной отрасли в целом.

  • Mighty Buildings производит дома на промышленном 3D-принтере. Система может напечатать за 24 часа квартиру-студию площадью 350 фут² (примерно 32 м²). Это в два раза быстрее, чем традиционное строительство. Напечатанные дома стоят от $115 до $285 тысяч в зависимости от метража.
  • Компания была основана в 2018 году в Калифорнии бывшим инвестиционным директором «Сколково» Вычеславом Солоницыным и сооснователем инжиниринговой компании DI Group Дмитрием Стародубцевым. В том же году к команде присоединились специалист по робототехнике Алексей Дубов и директор по развитию Сэм Рубен.

#новости #mightybuildings

7 7 комментариев
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Алексей Штейн

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Почему не больницы и дет.сады?

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klsdjfklj

Алексей
1

Дома выгоднее продавать.

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Алексей Любимов

Алексей
1

Потому что и то и другое, это масштабируемое промышленное производство по готовому многократно повторяемому проекту. Никакой 3-д принтер не позволит удешевить и ускорить производство, как панельное производство на заводе однотипных проектов. 

Сфера 3д-печати, это малая серия и единичные экземпляры, индивидуальное строительство, там, где панели просто неприменимы.

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Славянский хичхакер

0

Вот эти вот параллелепипеды за 7-20 лямов? Да не, пасибо. "Больше сюда не звоните" (с)
https://mightybuildings.com/projects

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Карл Солнцев

0

На Ютубе люди давно выпускают ролики о строительстве домов 3д принтерами. Без излишнего пафоса и привлечения инвестиций. Купили оборудование и работают спокойно. А в статье так изложено, словно это что-то уникальное.

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Владислав Кочерыжкин

0

Я бывает документ нормально напечатать не могу, особенно если надо с двух сторон одного листа. А люди дома и органы печатают. 
Вот что значит читать инструкцию 🤗

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Nicolus Erik

0

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