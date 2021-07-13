Это вторые инвестиции стартапа за полгода — в феврале он привлёк $40 млн.

449 просмотров

Дополнительно в раунде B в компанию инвестировали ArcTern Ventures, Core Innovation Capital и другие. Всего с момента основания в 2017 году стартап привлёк $100 млн.

Стороны не раскрывают условия сделки и оценку компании.

Mighty Buildings

Поступившие средства направят на улучшение цепочки поставок, исследования. Также стартап будет развивать строительство малоэтажек. На первом этапе это будут двух- и трёхэтажные дома для одной семьи и таунхаусы. В конце 2022 года или в начале 2023-го компания планирует выпустить прототип малоэтажного дома.

В долгосрочной перспективе Mighty Buildings планирует построить сеть микрозаводов, которые могут в год строить 200-300 домов в регионах, где не хватает жилья. Также она разработает новые композитные материалы из переработанного и биологического сырья.

Компания хочет достичь к 2028 году углеродной нейтральности, сократив выбросы углекислого газа и других аналогов в процессе строительства. По словам руководителей, это на 22 года опережает рост строительной отрасли в целом.