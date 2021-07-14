Мосбиржа начала торги первым биржевым инвестфондом на акции компаний из сферы киберспорта и видеоигр Статьи редакции
В портфеле ETF — акции Activision Blizzard, Roblox, Sony и другие.
- Управлять фондом будет компания FinEx Investment Management, входящая в международную инвестгруппу FinEx. Фонд отслеживает индекс MVIS Global Video Gaming & eSports Total Return Net Index, покрывающий 90% игровой индустрии.
- В портфель фонда входят 26 акций сегмента видеоигр и киберспорта из восьми стран. В том числе, Activision Blizzard, Roblox, Electronic Arts, TakeTwo Interactive, Tencent, Sony, Nintendo, Nvidia и AMD, Micro-Star (MSI) и другие компании, которым минимум половину выручки приносит индустрия видеоигр.
- Фонд номинирован в рублях и долларах, а начальная стоимость его акций — около $1, но входящие в портфель акции номинированы в восьми валютах. Комиссия фонда составит 0,9% годовых.
- На фондовом рынке Московской биржи обращаются 94 биржевых фонда.
Распределение долей если что. Из любопытного:
- Sony и Microsoft я там всё-таки не увидел. И если Майки есть в общих индексах и других ETF с большой долей, то Sony похоже нужно всё-таки докупать отдельно.
- Почти 18% веса отдаётся Nvidia и AMD. Некоторые могут наверно посетовать на железяки в индексе, но на мой взгляд это неплохо уравновешивает игровых издателей. Nvidia ещё от рынка крипты выигрывает, а без AMD ни одну консоль нового поколения не соберут. Ну и это вполне вариант купить две компании одной бумагой по дешману.
- Целая пачка внебиржевых бумаг от Nintendo до CD Projekt. До сегодняшнего дня до них обычному инвестору было не дотянуться. То есть да, фактически шанс входа.
А как называется индекс сокращённо ?
Финекс молодцы конечно, просто берут созданный за них индекс, закупают активы в указанных пропорциях и берут за это 0.9%. Для сравнения, ESPO от VanEck, следующий за тем же индексом, берет всего 0.5%
Учитывайте общую развитость рынка.
Цены за обслуживание упадут когда будет больше денег клиентов у этих фондов. Это дело не сегодняшнего дня
Фонд номинирован в рублях и долларах
А в долларах то где? В рублях вижу...
Фонд номинирован в рублях и долларах
FXES — в рублях.
А в долларах какой?
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