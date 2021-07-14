Финансы
Nazigul Jusupova

Мосбиржа начала торги первым биржевым инвестфондом на акции компаний из сферы киберспорта и видеоигр Статьи редакции

В портфеле ETF — акции Activision Blizzard, Roblox, Sony и другие.

  • Управлять фондом будет компания FinEx Investment Management, входящая в международную инвестгруппу FinEx. Фонд отслеживает индекс MVIS Global Video Gaming & eSports Total Return Net Index, покрывающий 90% игровой индустрии.
  • В портфель фонда входят 26 акций сегмента видеоигр и киберспорта из восьми стран. В том числе, Activision Blizzard, Roblox, Electronic Arts, TakeTwo Interactive, Tencent, Sony, Nintendo, Nvidia и AMD, Micro-Star (MSI) и другие компании, которым минимум половину выручки приносит индустрия видеоигр.
  • Фонд номинирован в рублях и долларах, а начальная стоимость его акций — около $1, но входящие в портфель акции номинированы в восьми валютах. Комиссия фонда составит 0,9% годовых.
  • На фондовом рынке Московской биржи обращаются 94 биржевых фонда.

#новости #московскаябиржа

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7
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Константин Суворов

2

Распределение долей если что. Из любопытного:

- Sony и Microsoft я там всё-таки не увидел. И если Майки есть в общих индексах и других ETF с большой долей, то Sony похоже нужно всё-таки докупать отдельно.

- Почти 18% веса отдаётся Nvidia и AMD. Некоторые могут наверно посетовать на железяки в индексе, но на мой взгляд это неплохо уравновешивает игровых издателей. Nvidia ещё от рынка крипты выигрывает, а без AMD ни одну консоль нового поколения не соберут. Ну и это вполне вариант купить две компании одной бумагой по дешману.

- Целая пачка внебиржевых бумаг от Nintendo до CD Projekt. До сегодняшнего дня до них обычному инвестору было не дотянуться. То есть да, фактически шанс входа.

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Филипп Покровский

0

А как называется индекс сокращённо ?

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Vadim Aptrakhmanov

Филипп
5

FXES

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Captain

1

Надо брать

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Глеб Филатов

0

Финекс молодцы конечно, просто берут созданный за них индекс, закупают активы в указанных пропорциях и берут за это 0.9%. Для сравнения, ESPO от VanEck, следующий за тем же индексом, берет всего 0.5%

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Мурад Агаев

Глеб
1

Учитывайте общую развитость рынка.
Цены за обслуживание упадут когда будет больше денег клиентов у этих фондов. Это дело не сегодняшнего дня

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Yarro S

Глеб
0

Разница не то, чтобы на порядок 

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Lorne Malvo

0

Спасибо. Прикупил на деньги с завтраков 10 пайков)))

Ответить

Андрей Николаев

0

Фонд номинирован в рублях и долларах

А в долларах то где? В рублях вижу...

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Виктор Пугай

Андрей
0

не у всех брокеров есть...

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Dmitriy

0

Фонд номинирован в рублях и долларах

FXES — в рублях.
А в долларах какой?

Ответить

Dmitriy

Dmitriy
0
Ответить

Павел Шестаков

0

Какая доходность?

Ответить

Дмитрий Маров

0

В ВТБ есть и рубли и доллары

Ответить

Никита

0

https://www.tinkoff.ru/invest/etfs/FXES/

Ответить

Никита

0

https://www.tinkoff.ru/invest/etfs/FXES/

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Dmitry Martemyanov

0

Ждём IPO от братьев Бухманов

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