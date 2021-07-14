Неожиданные значения английских слов, или почему «ass» и «rape» — не всегда то, что вы думаете

Английский известен словами, у которых миллион значений: «get», «run», «take», «go»... Но несмотря на обилие смыслов у подобных слов, в основном, они поддаются логике. Однако есть в английском слова с совершенно неожиданными, нелогичными и даже обратными по смыслу значениями.