The Untitled Ventures собрал фонд на €100 млн для инвестиций в deeptech-стартапы из Восточной Европы Статьи редакции
Суммы инвестиций — от €500 тысяч до €2 млн.
- Венчурную компанию интересуют стартапы, основанные в Восточной Европе, которые имеют или собираются переместить штаб-квартиру в Западную Европу и США, пишет Tech.eu.
- В частности, The Untitled Ventures планирует поддержать стартапы ранних стадий роста из стран Балтии, Центральной и Восточной Европы и СНГ. Сферы — искусственный интеллект, компьютерное зрение, робототехника, агротехника, медицинские технологии и управление данными.
- Сооснователь The Untitled Ventures Константин Синюшин уточнил в разговоре с vc.ru, что фонд будет вкладывать суммы от €500 тысяч до €2 млн в стартап, а всего планирует проинвестировать по 12 deeptech-стартапов в год в обмен на долю от 10%.
- Офисы компании есть в Москве, Риге и Лондоне. В портфолио — сервис сквозной аналитики Alloka, доставка продуктов из магазинов GetFaster, сервис знакомств Pure и другие.
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